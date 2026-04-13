Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
13 апреля, 08:19
Рейтинг: +801
Посты: 2395

Китай показал транспортный самолет Y-30. Сможет ли он обойти C-130J Hercules?

Продвижение Китая в модернизации своего тактического военно-транспортного флота набирает обороты с появлением нового среднемагистрального транспортного самолета, известного как Y-30 (или Y-15).

Самолет Y-30 / © Sina Military
Этот четырехдвигательный турбовинтовой самолет выполнил первый испытательный полет в декабре прошлого года и разрабатывается компанией Shaanxi Aircraft Industry Corporation — дочерним предприятием Aviation Industry Corporation of China. Внутри страны он известен под названием «Синь Чжун Юнь» («Новый средний транспорт») и позиционируется как платформа нового поколения.

Согласно анализу, опубликованному Бэйханским университетом в журнале Aerospace Knowledge, этот самолет превосходит C-130J Super Hercules по ряду ключевых параметров, включая мощность двигателей, грузоподъемность, конструкцию, применяемые материалы, авионику и программное обеспечение систем управления полетом.

Недавняя спасательная операция США по эвакуации сбитого пилота в Иране вновь подчеркнула значимость самолетов семейства C-130 Hercules в высокорисковых миссиях. Современная версия — C-130J Super Hercules — ведет свою историю с 1990-х годов и представляет собой наиболее продвинутую модификацию платформы, разработанной еще в 1950-х.

Хотя по дальности полета он все еще немного превосходит новый китайский Y-30, его главное преимущество — в зрелости и проверенности. За десятилетия эксплуатации самолет превратился в универсальную платформу с множеством специализированных модификаций — от поисково-спасательных до средств радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, китайские аналитики подчеркивают, что Y-30 следует рассматривать не просто как аналог, а как более гибкую и перспективную систему. Предполагается, что он будет развиваться далеко за рамки простого «ответа» C-130J, получив множество специализированных версий.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями собственного производства AEP-500, которые, как утверждается, обеспечивают значительно большую мощность по сравнению с двигателями Rolls-Royce AE2100D3, используемыми на C-130J. По грузоподъемности Y-30 способен перевозить около 30 тонн — заметно больше, чем примерно 20 тонн у американского аналога.

Y-30 демонстрирует важный сдвиг в конструкции: в отличие от полностью металлического фюзеляжа C-130, в нем широко используются композитные материалы. Это позволяет снизить массу самолета без потери, а возможно — и с улучшением прочности конструкции.

Бортовая электроника (авионика), созданная на основе технологий 2020-х годов, также, по оценкам китайских специалистов, дает поколенческое преимущество над C-130J, чьи основные системы восходят к модернизации середины 1990-х годов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Y-30 закроет важный пробел в возможностях тактической транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая, став ключевым элементом более широкой и долго формировавшейся системы военных перевозок.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
10 апреля, 11:30
Максим Абдулаев

Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.

Антропология
# антропогенез
# неандертальцы
# черепахи
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
10 апреля, 18:17
НИТУ МИСИС

Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

После глобальных прорывов прошлого столетия космонавтика неспешно продолжает свое эволюционное развитие. Ученые и инженеры уже несколько десятилетий бьются за каждый килограмм полезной нагрузки, работая над созданием деталей для ракет и спутников из легких и прочных материалов. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, за последние пять лет в отечественной космонавтике появилось около 30 новых сплавов и композитов, которые сокращают массу изделий. Однако для новых революционных прорывов в отрасли ограничения материалов по-прежнему остаются одним из фундаментальных барьеров, который ученые пока не могут преодолеть без серьезных компромиссов. Ко Дню космонавтики доктор технических наук, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС Игорь Блинков рассказывает о перспективных материалах для космоса.

НИТУ МИСИС
# космическая отрасль
# космос
# материаловедение
# технологии
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

    11 апреля, 19:45

  2. Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

    11 апреля, 10:10

  3. Live: возвращение Artemis II на Землю

    10 апреля, 21:13

  4. Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

    10 апреля, 18:17
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Slava
1 минута назад
Sergeyдля тех кто в танке .ан-124 выпускался в ульяновске-36 машин, в Киеве собрано-17.....в росси они до сих пор летают ..на Украине уже нет, последний добили

Пять военных самолетов с наибольшей дальностью полета

Валентин
4 минуты назад
J, Это что за бред!? Коммерческий успех: "Конкорд" успешно летал 27 лет (до 2003 года). Ту-144 имел очень короткую карьеру пассажирских перевозок (менее

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Миронов Влад
10 минут назад
Давно уже отслеживаю резонансы Шуманна в Метеоагенте, всегда чувствую когда колбасить начинает, проверяю и точно, всё белое!

Резонанс Шумана обвинили в массовой бессоннице у людей по всей планете

Sergey Gorovoy
44 минуты назад
Alex, а что было с чехословакией? и - когда её, несчастную, "стёрли с лица земли"? какой подлетс это сделал? 😂

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Konstantin Platonov
1 час назад
Геологи, докажите, что там какаянибудь своя, не антарктическая платформа, и тогда можно было бы основать там отдельное государство.

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Виктория Дубова
1 час назад
Elusive, предать надо в ковычку взять...потому как ооочень большой вопрос кто всё же предатель не "родины" а народа простого так как многонациональный

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Виктория Дубова
1 час назад
Элементарный акумулятор только очень большой.

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Mikhail Pchelin
2 часа назад
Я работаю 50 часов в неделю... И я не из Бутана.

Жители каких стран работают дольше всех

Vano88 123
2 часа назад
Казалось бы при чем тут Америка. В России живем. Че там по росвузам? Я их новостной ленте об Америке больше узнаю)

Каким выпускникам сложнее всего найти работу в США 

Гаджи Ну
2 часа назад
Jon, 700тыс.тонн и 10 место это не пшик,в РФ пшик, вообще вообще нет хлопка,и импортирует из Китая,Узбекистана и Таджикистана,общий импорт 300тыс тонн

Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами

Sergey Gorovoy
2 часа назад
су-34, ту-95, ту-160 - разработки времён куликовской битвы. ан-124 - вообще самолётик, который строили в Украине до 2004г., (а кто сказал, что не продолжат?)

Пять военных самолетов с наибольшей дальностью полета

Lite Game
2 часа назад
Китайские инженеры представили ториевый жидкосолевой реактор (TMSR), специально адаптированный для крупных грузовых судов. https://geometrylitegame.org/

В Китае разработали реактор для крупнейшего в мире контейнеровоза 

Тонкое Сна
3 часа назад
Внезапно, философия оказалась востребованной наравне с психологией)

Каким выпускникам сложнее всего найти работу в США 

Тонкое Сна
3 часа назад
Как же мне нравятся эти "ученые") Ведь до смешного - даже животные реагируют на погоду, но человеку на неё реагировать строго запрещено новукой)

Резонанс Шумана обвинили в массовой бессоннице у людей по всей планете

Sergey ko
3 часа назад
Зато во Франции 7-часовой рабочий день ... И 35-часовая рабочая неделя.

Жители каких стран работают дольше всех

Виктор Скирда
4 часа назад
Я работаю 96 часов в неделю, в месяц 468 часов

Жители каких стран работают дольше всех

Александр Сергеев
4 часа назад
На русском языке принято писать не "с Плесецка", а "из Плесецка".

В «Роскосмосе» рассказали об атаке БПЛА во время запуска спутника с «Плесецка»

Nikita
4 часа назад
J, именно что в пользу со своими ф22 и 35. И по количеству и по качеству.

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Nikita
4 часа назад
макс, пустой оболочкой оказалась армия РФ. Пусть кто нить попробует уничтожить амер.авианосец.

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Nikita
4 часа назад
Andrey, слишком высокий у них рейтинг?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

