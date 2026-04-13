Китай показал транспортный самолет Y-30. Сможет ли он обойти C-130J Hercules?
Продвижение Китая в модернизации своего тактического военно-транспортного флота набирает обороты с появлением нового среднемагистрального транспортного самолета, известного как Y-30 (или Y-15).
Этот четырехдвигательный турбовинтовой самолет выполнил первый испытательный полет в декабре прошлого года и разрабатывается компанией Shaanxi Aircraft Industry Corporation — дочерним предприятием Aviation Industry Corporation of China. Внутри страны он известен под названием «Синь Чжун Юнь» («Новый средний транспорт») и позиционируется как платформа нового поколения.
Согласно анализу, опубликованному Бэйханским университетом в журнале Aerospace Knowledge, этот самолет превосходит C-130J Super Hercules по ряду ключевых параметров, включая мощность двигателей, грузоподъемность, конструкцию, применяемые материалы, авионику и программное обеспечение систем управления полетом.
Недавняя спасательная операция США по эвакуации сбитого пилота в Иране вновь подчеркнула значимость самолетов семейства C-130 Hercules в высокорисковых миссиях. Современная версия — C-130J Super Hercules — ведет свою историю с 1990-х годов и представляет собой наиболее продвинутую модификацию платформы, разработанной еще в 1950-х.
Хотя по дальности полета он все еще немного превосходит новый китайский Y-30, его главное преимущество — в зрелости и проверенности. За десятилетия эксплуатации самолет превратился в универсальную платформу с множеством специализированных модификаций — от поисково-спасательных до средств радиоэлектронной борьбы.
Тем не менее, китайские аналитики подчеркивают, что Y-30 следует рассматривать не просто как аналог, а как более гибкую и перспективную систему. Предполагается, что он будет развиваться далеко за рамки простого «ответа» C-130J, получив множество специализированных версий.
Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями собственного производства AEP-500, которые, как утверждается, обеспечивают значительно большую мощность по сравнению с двигателями Rolls-Royce AE2100D3, используемыми на C-130J. По грузоподъемности Y-30 способен перевозить около 30 тонн — заметно больше, чем примерно 20 тонн у американского аналога.
Y-30 демонстрирует важный сдвиг в конструкции: в отличие от полностью металлического фюзеляжа C-130, в нем широко используются композитные материалы. Это позволяет снизить массу самолета без потери, а возможно — и с улучшением прочности конструкции.
Бортовая электроника (авионика), созданная на основе технологий 2020-х годов, также, по оценкам китайских специалистов, дает поколенческое преимущество над C-130J, чьи основные системы восходят к модернизации середины 1990-х годов.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Y-30 закроет важный пробел в возможностях тактической транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая, став ключевым элементом более широкой и долго формировавшейся системы военных перевозок.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.
После глобальных прорывов прошлого столетия космонавтика неспешно продолжает свое эволюционное развитие. Ученые и инженеры уже несколько десятилетий бьются за каждый килограмм полезной нагрузки, работая над созданием деталей для ракет и спутников из легких и прочных материалов. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, за последние пять лет в отечественной космонавтике появилось около 30 новых сплавов и композитов, которые сокращают массу изделий. Однако для новых революционных прорывов в отрасли ограничения материалов по-прежнему остаются одним из фундаментальных барьеров, который ученые пока не могут преодолеть без серьезных компромиссов. Ко Дню космонавтики доктор технических наук, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС Игорь Блинков рассказывает о перспективных материалах для космоса.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Забытые виды спорта
Великие изобретения будущего
