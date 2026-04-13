Китай показал транспортный самолет Y-30. Сможет ли он обойти C-130J Hercules?

Продвижение Китая в модернизации своего тактического военно-транспортного флота набирает обороты с появлением нового среднемагистрального транспортного самолета, известного как Y-30 (или Y-15).

Самолет Y-30 / © Sina Military

Этот четырехдвигательный турбовинтовой самолет выполнил первый испытательный полет в декабре прошлого года и разрабатывается компанией Shaanxi Aircraft Industry Corporation — дочерним предприятием Aviation Industry Corporation of China. Внутри страны он известен под названием «Синь Чжун Юнь» («Новый средний транспорт») и позиционируется как платформа нового поколения.

Согласно анализу, опубликованному Бэйханским университетом в журнале Aerospace Knowledge, этот самолет превосходит C-130J Super Hercules по ряду ключевых параметров, включая мощность двигателей, грузоподъемность, конструкцию, применяемые материалы, авионику и программное обеспечение систем управления полетом.

Недавняя спасательная операция США по эвакуации сбитого пилота в Иране вновь подчеркнула значимость самолетов семейства C-130 Hercules в высокорисковых миссиях. Современная версия — C-130J Super Hercules — ведет свою историю с 1990-х годов и представляет собой наиболее продвинутую модификацию платформы, разработанной еще в 1950-х.

Хотя по дальности полета он все еще немного превосходит новый китайский Y-30, его главное преимущество — в зрелости и проверенности. За десятилетия эксплуатации самолет превратился в универсальную платформу с множеством специализированных модификаций — от поисково-спасательных до средств радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, китайские аналитики подчеркивают, что Y-30 следует рассматривать не просто как аналог, а как более гибкую и перспективную систему. Предполагается, что он будет развиваться далеко за рамки простого «ответа» C-130J, получив множество специализированных версий.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями собственного производства AEP-500, которые, как утверждается, обеспечивают значительно большую мощность по сравнению с двигателями Rolls-Royce AE2100D3, используемыми на C-130J. По грузоподъемности Y-30 способен перевозить около 30 тонн — заметно больше, чем примерно 20 тонн у американского аналога.

Y-30 демонстрирует важный сдвиг в конструкции: в отличие от полностью металлического фюзеляжа C-130, в нем широко используются композитные материалы. Это позволяет снизить массу самолета без потери, а возможно — и с улучшением прочности конструкции.

Бортовая электроника (авионика), созданная на основе технологий 2020-х годов, также, по оценкам китайских специалистов, дает поколенческое преимущество над C-130J, чьи основные системы восходят к модернизации середины 1990-х годов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию Y-30 закроет важный пробел в возможностях тактической транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая, став ключевым элементом более широкой и долго формировавшейся системы военных перевозок.