В «Роскосмосе» рассказали об атаке БПЛА во время запуска спутника с «Плесецка»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил об атаке беспилотниками на космодром «Плесецк».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1В» с космодрома «Плесецк», 2 декабря 2015 год / © Екатерина Смола, Андрей Моргунов / Mil.ru

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Баканов рассказал, что атака на космодром произошла во время запуска спутника широкополосного доступа в интернет, передает «РИА Новости».

«Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся», — отметил Баканов.

Он добавил, что несмотря на попытки прилетов, осуществить задуманное удалось благодаря совместным боевым расчетам предприятий «Роскосмоса» и космических войск.

Российскую низкоорбитальную широкополосную группировку связи аэрокосмической компании «Бюро 1440» запустили 23 марта. Спутники успешно вывели на опорную орбиту и отделили от ракеты-носителя «Союз-2.1Б». После этого они перешли под управление ЦУП «Бюро 1440».



