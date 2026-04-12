Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами
Мировое производство хлопка остается сосредоточенным в руках ограниченного круга стран, причем лидирующие позиции уверенно удерживают Китай, Индия и Бразилия. Об этом свидетельствуют прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) и данные аналитики Trading Economics.
Китай сохраняет статус крупнейшего производителя хлопка в мире — около 7,7 миллиона тонн, что составляет примерно 29% глобального объема. Ключевую роль здесь играет высокомеханизированное производство в Синьцзяне, ставшем центром китайской хлопковой индустрии. Страна также остается крупнейшим потребителем хлопка благодаря мощному текстильному сектору.
Индия занимает второе место с объемом около 5,1 миллиона тонн (19% мирового производства). Однако ее показатели по-прежнему сильно зависят от муссонов, что делает урожайность менее стабильной.
Бразилия, укрепившая позиции как аграрная сверхдержава, производит около 4,2 миллиона тонн (16%). Рост обеспечивается масштабным экспортно-ориентированным сельским хозяйством и повышением производительности. За последнее десятилетие страна значительно увеличила свою долю на мировом экспортном рынке хлопка.
Соединенные Штаты занимают четвертое место с производством около трех миллионов тонн (12%). При этом они остаются крупнейшим экспортером хлопка, поставляя сырье на ключевые рынки Азии, включая Китай, Вьетнам и Бангладеш. Производство здесь во многом зависит от погодных условий, особенно засух в таких штатах, как Техас.
Помимо лидеров, значимый вклад вносят и другие страны:
- Пакистан — около 1,1 миллиона тонн (4%), ориентирован на внутреннюю текстильную промышленность;
- Австралия — около одного миллиона тонн (4%), отличается высокой урожайностью и эффективным водопользованием;
- Турция — около 0,7 миллиона тонн (2%), поддерживается развитой текстильной отраслью;
- Узбекистан — около 0,6 миллиона тонн (2%), продолжает реформы сектора;
Также Аргентина и страны Европейского союза производят примерно по 0,3 миллиона тонн.
Концентрация производства в нескольких странах усиливает их влияние на глобальный рынок хлопка — от цен до логистики и торговых потоков. При этом Китай доминирует за счет внутреннего спроса и масштабов производства, Индия остается крупным, но климатически зависимым игроком, Бразилия активно наращивает экспортный потенциал, а Соединенные Штаты сохраняют ключевую роль в международной торговле.
В результате мировой рынок хлопка становится все более зависимым от решений и условий в этих странах, а любые климатические или политические изменения в них могут существенно влиять на глобальное предложение.
