  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
12 апреля, 08:48
Рейтинг: +108
Посты: 180

Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами

Мировое производство хлопка остается сосредоточенным в руках ограниченного круга стран, причем лидирующие позиции уверенно удерживают Китай, Индия и Бразилия. Об этом свидетельствуют прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) и данные аналитики Trading Economics.

Сообщество
# инфографика
# сельское хозяйство
# статистика
# хлопок
Крупнейшие производители хлопка в мире / © World Visualized 
Китай сохраняет статус крупнейшего производителя хлопка в мире — около 7,7 миллиона тонн, что составляет примерно 29% глобального объема. Ключевую роль здесь играет высокомеханизированное производство в Синьцзяне, ставшем центром китайской хлопковой индустрии. Страна также остается крупнейшим потребителем хлопка благодаря мощному текстильному сектору.

Индия занимает второе место с объемом около 5,1 миллиона тонн (19% мирового производства). Однако ее показатели по-прежнему сильно зависят от муссонов, что делает урожайность менее стабильной.

Бразилия, укрепившая позиции как аграрная сверхдержава, производит около 4,2 миллиона тонн (16%). Рост обеспечивается масштабным экспортно-ориентированным сельским хозяйством и повышением производительности. За последнее десятилетие страна значительно увеличила свою долю на мировом экспортном рынке хлопка.

Соединенные Штаты занимают четвертое место с производством около трех миллионов тонн (12%). При этом они остаются крупнейшим экспортером хлопка, поставляя сырье на ключевые рынки Азии, включая Китай, Вьетнам и Бангладеш. Производство здесь во многом зависит от погодных условий, особенно засух в таких штатах, как Техас.

Помимо лидеров, значимый вклад вносят и другие страны:

  • Пакистан — около 1,1 миллиона тонн (4%), ориентирован на внутреннюю текстильную промышленность;
  • Австралия — около одного миллиона тонн (4%), отличается высокой урожайностью и эффективным водопользованием;
  • Турция — около 0,7 миллиона тонн (2%), поддерживается развитой текстильной отраслью;
  • Узбекистан — около 0,6 миллиона тонн (2%), продолжает реформы сектора;

Также Аргентина и страны Европейского союза производят примерно по 0,3 миллиона тонн.

Концентрация производства в нескольких странах усиливает их влияние на глобальный рынок хлопка — от цен до логистики и торговых потоков. При этом Китай доминирует за счет внутреннего спроса и масштабов производства, Индия остается крупным, но климатически зависимым игроком, Бразилия активно наращивает экспортный потенциал, а Соединенные Штаты сохраняют ключевую роль в международной торговле.

В результате мировой рынок хлопка становится все более зависимым от решений и условий в этих странах, а любые климатические или политические изменения в них могут существенно влиять на глобальное предложение.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Космос: мифы, карты и первые полеты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
12 Апр
1000
Как не потеряться в космосе: чему гироскоп научит енота
Музей криптографии
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Как жить и работать в космосе. Космическая медицина и психология
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Как квантовые технологии толкают человечество вперед
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
14 Апр
1000
Луперки и арвальские братья: магия плодородия и очищения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Физика: звук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Чтение в эпоху перемен: опыты и правила
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Почему люди не проходят сквозь стены? Квантовая физика и ее применение
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Досократики — многоликое начало философии
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва

[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно