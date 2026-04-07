Китайский подводный железнодорожный тоннель достиг рекордной глубины
Строительство самого глубокого подводного тоннеля для высокоскоростной железной дороги в Китае вышло на новый рубеж: проходка достигла глубины 113 метров под моским дном. Это стало важной вехой в реализации проекта высокоскоростной линии Шэньчжэнь — Цзянмэнь.
Эта железнодорожная магистраль, соединяющая южные города Шэньчжэнь и Цзянмэнь, является ключевым элементом прибрежного высокоскоростного коридора страны. В настоящее время проект вступил в критически важную стадию строительства.
Центральным объектом проекта является тоннель в устье Жемчужной реки — подводное сооружение, прокладываемое щитовым методом. Даже во время праздника Цинмин (День чистого света) строительные работы не останавливались: разработанная в Китае крупногабаритная тоннелепроходческая машина «Шэньцзян-1» продолжала круглосуточную работу.
За более чем четыре года непрерывной проходки машина продвинулась более чем на четыре километра и достигла глубины 113 метров, установив мировой рекорд для подводных железнодорожных тоннелей такого типа. Максимальная глубина составит 116 метров — уровень, на котором давление воды создает серьезнейшие инженерные сложности.
Маршрут тоннеля проходит через крайне сложные геологические структуры. Машине предстоит пересечь 13 различных слоев пород, пять типов комбинированной геологии и шесть тектонических разломов.
Гигантская установка, напоминающая «стального дракона», оснащена вращающейся режущей головкой с множеством инструментов, дробящих грунт и породу по мере продвижения вперед.
Работа машины обеспечивается двумя основными трубопроводными системами: одна подает специальную суспензию к режущей головке для снижения трения, другая выводит на поверхность густую массу с породой для переработки. На поверхности грунт отделяется, а очищенная суспензия используется повторно.
Сразу за режущей головкой рабочие монтируют бетонные сегменты, формируя внутреннюю облицовку тоннеля. Каждый сегмент имеет ширину около двух метров, и для создания одного кольца требуется девять таких элементов. Диаметр тоннеля превышает 13 метров. Одновременная проходка и сборка конструкции существенно ускоряют процесс строительства.
Тоннель в устье Жемчужной реки протянется на 13,69 километра и станет ключевым участком всей линии. Он проходит между городами Дунгуань и Гуанчжоу, пересекает несколько водных путей в дельте реки.
Общая длина железной дороги Шэньчжэнь — Цзянмэнь составит 116 километров — от района Сили в Шэньчжэне до города Цзянмэнь. После завершения проекта время в пути между ними сократится до менее чем одного часа.
Ожидается, что новая линия значительно усилит транспортную сеть региона «Большого залива» (Гуандун — Гонконг — Макао), улучшит связанность городов и станет важным фактором экономической интеграции региона.
