Роботы установили в пустыне 100 МВт солнечных панелей
В Мохаве штата Калифорния команда роботов Maximo завершила установку 100 мегаватт солнечной энергии на энергетическом комплексе Bellefield компании AES. Это один из крупнейших проектов, где роботов использовали при строительстве солнечной электростанций.
Традиционно строительство электростанций зависело от ручного труда. Использование робототехники помогло значительно ускорить этот процесс. С помощью роботов Maximo версии 3.0 работники смогли разместить до 24 фотомодулей в час на одного человека. По утверждению компании, машины собирали более одной панели в минуту. Такой темп почти в два раза превышает производительность других крупных солнечных площадок Южной Калифорнии.
Президент Maximo Крис Шелтон назвал результат в 100 мегаватт важным рубежом для компании. По его словам, он показывает, какую роль может играть робототехника при строительстве солнечных электростанций.
В Maximo отметили, что разработку роботов им помогли ускорить виртуальные симуляции и искусственный интеллект. С их помощью компания обучала и тестировала роботов, прежде чем выпустить их на реальные площадки.
Комплекс Bellefield — один из крупных проектов по солнечной энергетике и накоплению энергии на юго-западе США. В перспективе его мощность превысит один гигаватт.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
