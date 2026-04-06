  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 апреля, 23:24
Рейтинг: +171
Посты: 644

Роботы установили в пустыне 100 МВт солнечных панелей

В Мохаве штата Калифорния команда роботов Maximo завершила установку 100 мегаватт солнечной энергии на энергетическом комплексе Bellefield компании AES. Это один из крупнейших проектов, где роботов использовали при строительстве солнечной электростанций.

Сообщество
# Роботы
# солнечная энергетика
# США
# технологии
Роботы Maximo устанавливают солнечные панели / © Maximo, electrek.co
Роботы Maximo устанавливают солнечные панели / © Maximo, electrek.co

Традиционно строительство электростанций зависело от ручного труда. Использование робототехники помогло значительно ускорить этот процесс. С помощью роботов Maximo версии 3.0 работники смогли разместить до 24 фотомодулей в час на одного человека. По утверждению компании, машины собирали более одной панели в минуту. Такой темп почти в два раза превышает производительность других крупных солнечных площадок Южной Калифорнии. 

Президент Maximo Крис Шелтон назвал результат в 100 мегаватт важным рубежом для компании. По его словам, он показывает, какую роль может играть робототехника при строительстве солнечных электростанций.

В Maximo отметили, что разработку роботов им помогли ускорить виртуальные симуляции и искусственный интеллект. С их помощью компания обучала и тестировала роботов, прежде чем выпустить их на реальные площадки.

Комплекс Bellefield — один из крупных проектов по солнечной энергетике и накоплению энергии на юго-западе США. В перспективе его мощность превысит один гигаватт.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На Бенну нашли «наноархипелаги» органики и минералов

    6 апреля, 17:35

  2. Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

    6 апреля, 15:42

  3. В человеческом поту обнаружили ключевой фактор врожденной устойчивости к симптомам гриппа

    6 апреля, 13:26

  4. Терапия самоповреждений оказалась менее эффективной для мужчин

    6 апреля, 13:16
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Александр из
32 минуты назад
Весь мир с трепетом следит за миссией на Луну , этот шаг важен для человечества... В таком проекте должен участвовать весь цивилизованный мир ! На

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Александр Перебейнос
47 минут назад
Ваня, Хотя бы то, она ебёт 12 год страну «недо империю» рабов без права голоса, пусть и на своей территории. Фашисты тоже дошли до Москвы….Империя

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Александр из
48 минут назад
Здравый смысл подсказывает думать о мире , о разоружении , о новом механизме урегулирования проблем на планете! Похоже ООН не справляется с своей

В США стартовало строительство первой за десятилетия шахты для новой ядерной ракеты

богдан поклонов
49 минут назад
Олег, Ема кнш, разницу в мотивации челика которому платят и которого насильно в бусик запихали не замечаешь?)

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
58 минут назад
Шухрат, открою страшную тайну но там живёт 41 лям

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

богдан поклонов
59 минут назад
Ну с хохляндией прям очень перегнули, не может там быть 5 лямов при любом раскладе, при соотношении населения , если брать весь резерв (18-60 лет в

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Olga Lisichka
1 час назад
As, чего же ротсиюшка не наведёт порядок? Ротсия разве не великая страна?

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

Михаил Иванов
2 часа назад
Salokhiddin, так и тебя нет, это просто сон!

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Михаил Иванов
2 часа назад
Петр, он новый сделал, в полу дырку просверлив!

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Vlad Gansovsky
2 часа назад
Алексей, у Елизаветы работа. Но новости странно выборочные. Касаемо Артемиды: - Сломался туалет - показали видео отстыковки 1 ступени - снова

У астронавтов «Артемиды II» опять сломался туалет

Иван Поздняков
2 часа назад
Очень странная инофграфика, на официальном сайте написано "потенциально военная сила ... найденная при помощи 60+ каких-то условий" которые я не смог

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Alex Beringer
2 часа назад
И что же так всех заботит Европа?

Инфографика: как выглядит ситуация с безработицей в Европе сегодня

Виктор Сергеев
2 часа назад
Американцы молодцы! Умеют и воевать, и одновременно лететь к Луне. США одновременно колонизируют Луну, воюют на Земле и выпускают передовые чипы

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

олег с
3 часа назад
Сергей, 140 гепард никогда не разгонялся, в Википедии вообще указано 93, но ещё со школьной советской программы (а там люди отвечали за свои слова) и

Инфографика: самые быстрые сухопутные животные в мире

Аристах Ксеновонт
3 часа назад
Олег, ну ты просто ариец 100%.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Валерий _
3 часа назад
Завод просрали тарелку америкашкам продали

Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию

Валерий Яковлев
3 часа назад
Сейчас думают маленькие зонды с парусом к звезде запустить лазером разгонять скорость 10 процентов от скорости света не знаю,может фейк...

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Oleg Luchkin
3 часа назад
Viktor, жоппель)) импотент ты политический

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Oleg Luchkin
3 часа назад
Глеб, тебе что ли доверять? Ты обычный ящер продажный! Не лезь куда собака ни совала. Крым Наш! Путин Наш!

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Nico Strizs
3 часа назад
Лучше МР5 и МР7 вряд ли что-то придумают. Скорее всего, просто апгрейдят нынешние ПП, кто-то хорошо нагреется на заказе. Впрочем, везде одинаково.

Армия США хочет вооружиться новым пистолетом-пулеметом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно