Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию
Американская компания Aurora Flight Sciences, входящая в состав Boeing, приступила к одному из ключевых этапов — интеграции бортовых систем на демонстратор X-65. Фюзеляж уже доставлен на производственную площадку в Виргинии (США), где в ближайшее время начнется установка оборудования.
Проект реализуется по заказу Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США и служит платформой для отработки технологии активного управления воздушным потоком — принципиально нового подхода к управлению полетом без традиционных рулевых поверхностей.
Вместо привычных элеронов, рулей высоты и направления X-65 использует систему струй сжатого воздуха. Они изменяют обтекание крыла и тем самым создают необходимые управляющие усилия, позволяя аппарату маневрировать.
Аппарат имеет размах крыла около девяти метров и массу порядка трех тонн. Его конструкция изначально заложена как модульная — это позволит испытывать различные варианты реализации системы.
Первый полет демонстратора намечен на 2027 год. Основная цель программы — подтвердить работоспособность нового концепта и определить наиболее эффективные его конфигурации. В перспективе технология активного управления воздушным потоком способна уменьшить массу летательных аппаратов, упростить их конструкцию, повысить надежность и снизить заметность.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
Комментарии