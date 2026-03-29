Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
29 марта, 08:41
Рейтинг: +834
Посты: 1917

Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар

Африка переживает бум строительства небоскребов: новые башни появляются в Египте, Эфиопии, Кот-д’Ивуаре и других странах. Но являются ли они символами прогресса или всего лишь проектами для демонстрации статуса? 

Строительная площадка в Египте / © Youssef Abdelwahab
Башня Tour F в Абиджане (Кот-д’Ивуар) вскоре станет самым высоким зданием континента — ее высота должна достичь 421 метра уже в этом году. Она превзойдет 394-метровую Iconic Tower в Каире (Египет), которая в 2024 году стала первым в Африке полностью завершенным сверхвысоким зданием — термином «сверхвысокое» называют строения выше 300 метров.

Башня Tour F в Абиджане, Кот-д’Ивуар / ©  Zaizone / Wikimedia Commons
Ситуация резко отличается от той, что была десять лет назад, когда Карлтон-центр в Йоханнесбурге (ЮАР) оставался единственным африканским зданием выше 200 метров. Эта 201-метровая башня была самой высокой в Африке 46 лет, но вскоре, похоже, выпадет из топ-10.

Знаменитая 394-метровая башня в Каире, Египет / © Mohamed Ouda
Среди недавно завершенных проектов — 250-метровая башня Mohammed VI в Сале (Марокко), достроенная в 2023 году, и 209-метровая штаб-квартира Commercial Bank of Ethiopia в Аддис-Абебе (Эфиопия), возведенная в 2021 году. В этом году ожидается еще больше подобных зданий.

Что же движет этим бумом и продолжится ли он?

По словам профессора экономики Джейсона Бэрра из Университета Рутгерса в США, статистика указывает на связь между строительством небоскребов и экономическим ростом.

Данные Совета по вертикальному урбанизму показывают, что Южная Африка и Египет — две крупнейшие экономики Африки — дают около 75% всех зданий выше 30 этажей на континенте.

Египет также лидирует по количеству самых высоких зданий в стадии строительства — больше, чем все остальные страны Африки вместе взятые, в Каире и новой столице страны.

По мнению Бэрра, африканские города могут извлечь выгоду из высоких зданий как «усилителей уверенности». Он считает, что немногие из них являются «белыми слонами» — проектами ради статуса, не соответствующими реальному спросу.

«Значимые здания могут принести пользу, но экономика должна работать: доходы от арендаторов должны покрывать строительство и эксплуатацию», — подчеркнул он.

Несмотря на историю экономических и политических трудностей Африки, ее растущие башни скорее отражают стремление этих стран войти в глобальное сообщество.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
27 марта, 12:43
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# зубной камень
# зубы
# стоматология
# чистка зубов
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 13:08
ФизТех

Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

ФизТех
# биофизика
# биохимия
# вирус
# клетки
# коронавирус
# мицеллы
# структура белка
Последние комментарии

Александр Ткачев
57 минут назад
При чем тут точка G? Эта область - аналог клитора.

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Вожык Калючы
1 час назад
Игорь, займись контрабандой иранской нефти в Индию через Пакистан - озолотишься.

Инфографика: сравнение Ирана с соседями на Ближнем Востоке

sergey cheban
1 час назад
Привет всем,даите этим ребятам нефть,газ, энергию,они нас нас на Марс катать будут как на троллейбусе через 5 лет!Молодцы успехов и развития этим

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Александр Емельянов
2 часа назад
Dmitriy, такие разработки требуют множества итераций и версий, на это могут уйти годы, а может и десятилетия. Это как сделать полнофункциональный

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

aleksej ponto
2 часа назад
Это все прекрасно только опоздали китайцы лет на 20 До японцев им прыгать и прыгать😂😂😂😂😂

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Igor Smirnov
3 часа назад
владимир, возможно Камбоджия

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Baca San
5 часов назад
таоатата, всегда вызывала ржач истерия вокруг гмо. И ни разу не получил ответа - почему от картошки с геном скорпиона у меня вырастет скорпионий

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

евгений Русский
5 часов назад
Sergey, пищевая добавка Е460. Ну и хлопковое масло.

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Pavel
5 часов назад
Ирен, таки масоны или евреи? Вы уж определитесь.

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Pavel
6 часов назад
Александр,

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Pavel
6 часов назад
Itachi,

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Pavel
6 часов назад
Aleksand,

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Dmitriy
7 часов назад
Интересно зачем эмоциональная связь с машиной? Это дуркой пахнет. Ещё нет настоящего ии, даже с тысяча и датацентрами на удалении не могут сделать

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Светлана Босс
7 часов назад
Она выглядит гораздо более похожей на человека, чем многие женщины, которых я встречаю )

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Sergey Kz
7 часов назад
А почему хлопок из Уругвая это продовольственный товар?

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Nikolai Vilatiev
8 часов назад
Наш Фёдор симпатичнее будет https://rutube.ru/video/f71ee9e4ae648a1a6c8a0360b0dc058c/?r=a

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Boris Desancic
8 часов назад
This is actually the kind of information https://og.imagebee.net I have been trying to find. Thank you for writing this information.

Научные миссии NASA частично спасены. На что хватит нового бюджета?

Василий Гордеев
8 часов назад
Моргание глаз это не мимика. Но получилось хорошо

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Nololol.
8 часов назад
Закурить хотят

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

Александр Сиротин
10 часов назад
Ну и где данные по обьему производства?по сравнению со странами мира?а так это только картинки и просто пустышка!😎

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

