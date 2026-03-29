Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар
Африка переживает бум строительства небоскребов: новые башни появляются в Египте, Эфиопии, Кот-д’Ивуаре и других странах. Но являются ли они символами прогресса или всего лишь проектами для демонстрации статуса?
Башня Tour F в Абиджане (Кот-д’Ивуар) вскоре станет самым высоким зданием континента — ее высота должна достичь 421 метра уже в этом году. Она превзойдет 394-метровую Iconic Tower в Каире (Египет), которая в 2024 году стала первым в Африке полностью завершенным сверхвысоким зданием — термином «сверхвысокое» называют строения выше 300 метров.
Ситуация резко отличается от той, что была десять лет назад, когда Карлтон-центр в Йоханнесбурге (ЮАР) оставался единственным африканским зданием выше 200 метров. Эта 201-метровая башня была самой высокой в Африке 46 лет, но вскоре, похоже, выпадет из топ-10.
Среди недавно завершенных проектов — 250-метровая башня Mohammed VI в Сале (Марокко), достроенная в 2023 году, и 209-метровая штаб-квартира Commercial Bank of Ethiopia в Аддис-Абебе (Эфиопия), возведенная в 2021 году. В этом году ожидается еще больше подобных зданий.
По словам профессора экономики Джейсона Бэрра из Университета Рутгерса в США, статистика указывает на связь между строительством небоскребов и экономическим ростом.
Данные Совета по вертикальному урбанизму показывают, что Южная Африка и Египет — две крупнейшие экономики Африки — дают около 75% всех зданий выше 30 этажей на континенте.
Египет также лидирует по количеству самых высоких зданий в стадии строительства — больше, чем все остальные страны Африки вместе взятые, в Каире и новой столице страны.
По мнению Бэрра, африканские города могут извлечь выгоду из высоких зданий как «усилителей уверенности». Он считает, что немногие из них являются «белыми слонами» — проектами ради статуса, не соответствующими реальному спросу.
«Значимые здания могут принести пользу, но экономика должна работать: доходы от арендаторов должны покрывать строительство и эксплуатацию», — подчеркнул он.
Несмотря на историю экономических и политических трудностей Африки, ее растущие башни скорее отражают стремление этих стран войти в глобальное сообщество.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
9 Февраля, 2017
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
18 Сентября, 2014
10 главных нововведений iOS 8
15 Февраля, 2020
Подводные авианосцы: неоправдавшиеся надежды
19 Апреля, 2013
Самые запретные места на планете
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
