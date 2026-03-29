Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар

Африка переживает бум строительства небоскребов: новые башни появляются в Египте, Эфиопии, Кот-д’Ивуаре и других странах. Но являются ли они символами прогресса или всего лишь проектами для демонстрации статуса?

Строительная площадка в Египте / © Youssef Abdelwahab

Башня Tour F в Абиджане (Кот-д’Ивуар) вскоре станет самым высоким зданием континента — ее высота должна достичь 421 метра уже в этом году. Она превзойдет 394-метровую Iconic Tower в Каире (Египет), которая в 2024 году стала первым в Африке полностью завершенным сверхвысоким зданием — термином «сверхвысокое» называют строения выше 300 метров.

Башня Tour F в Абиджане, Кот-д’Ивуар / © Zaizone / Wikimedia Commons

Ситуация резко отличается от той, что была десять лет назад, когда Карлтон-центр в Йоханнесбурге (ЮАР) оставался единственным африканским зданием выше 200 метров. Эта 201-метровая башня была самой высокой в Африке 46 лет, но вскоре, похоже, выпадет из топ-10.

Знаменитая 394-метровая башня в Каире, Египет / © Mohamed Ouda

Среди недавно завершенных проектов — 250-метровая башня Mohammed VI в Сале (Марокко), достроенная в 2023 году, и 209-метровая штаб-квартира Commercial Bank of Ethiopia в Аддис-Абебе (Эфиопия), возведенная в 2021 году. В этом году ожидается еще больше подобных зданий.

Что же движет этим бумом и продолжится ли он?

По словам профессора экономики Джейсона Бэрра из Университета Рутгерса в США, статистика указывает на связь между строительством небоскребов и экономическим ростом.

Данные Совета по вертикальному урбанизму показывают, что Южная Африка и Египет — две крупнейшие экономики Африки — дают около 75% всех зданий выше 30 этажей на континенте.

Египет также лидирует по количеству самых высоких зданий в стадии строительства — больше, чем все остальные страны Африки вместе взятые, в Каире и новой столице страны.

По мнению Бэрра, африканские города могут извлечь выгоду из высоких зданий как «усилителей уверенности». Он считает, что немногие из них являются «белыми слонами» — проектами ради статуса, не соответствующими реальному спросу.

«Значимые здания могут принести пользу, но экономика должна работать: доходы от арендаторов должны покрывать строительство и эксплуатацию», — подчеркнул он.

Несмотря на историю экономических и политических трудностей Африки, ее растущие башни скорее отражают стремление этих стран войти в глобальное сообщество.