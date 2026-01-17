Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

10 небоскребов, которые достроят в 2026 году

Среди небоскребов, намеченных к завершению в 2026 году, — самые высокие здания Албании, Канады и Кот-д’Ивуара.

Downtown One, Албания / © MVRDV

Фасад небоскреба Downtown One, выполненный в пиксельной эстетике, очертит контуры карты Албании. Здание сформировано из каскада сложенных друг на друга объемов с крупными прямоугольными окнами. При высоте 140 метров оно станет самым высоким сооружением в стране.

Проект, первоначально запланированный к завершению в 2024 году, был разработан бюро MVRDV в Тиране — городе, где в настоящее время возводится множество необычных высотных зданий.

Штаб-квартира China Merchants Bank, Китай / © Foster + Partners

Штаб-квартира China Merchants Bank в Шэньчжэне достигнет высоты 388 метров и будет классифицирована как сверхвысотный небоскреб.

Проект Foster + Partners отличается выразительным геометрическим обликом, сформированным мозаикой стальных и стеклянных панелей, вдохновленных традиционным китайским искусством складывания бумаги.

Центральный банк Ирака, Ирак / © Zaha Hadid Architects

Еще одно банковское здание в списке — 170-метровый небоскреб, который бюро Zaha Hadid Architects завершает в Ираке.

Расположенное на берегу Тигра в Багдаде, здание получит закрученную экзоскелетную конструкцию, установленную на массивном подиуме, занимающем целый городской квартал. По словам архитекторов, его форма призвана «имитировать отражение света от волн» соседней реки.

Waterline, США / © KPF

Одним из самых значимых небоскребов, открывающихся в США в этом году, станет Waterline.

Спроектированная бюро KPF, ступенчатая башня поднимается на высоту 312 метров, становясь самым высоким зданием в штате Техас и первым официальным сверхвысотным небоскребом Остина.

Это одно из нескольких знаковых сооружений, которые KPF завершает в этом году, наряду с 520 Fifth Avenue — 304-метровым сверхвысотным небоскребом в Нью-Йорке, неподалеку от здания Chrysler.

SkyTower в комплексе Pinnacle One Yonge, Канада / © Hariri Pontarini Architects

Самое высокое здание Канады также ожидается к завершению в этом году. Башня высотой 351 метр будет иметь слегка наклонный фасад с балконами на одной из сторон, напоминающими вентиляционные прорези.

В бюро Hariri Pontarini Architects отмечают, что архитектура здания «по-разному отражает свет и формирует выразительный силуэт, меняющийся в зависимости от угла обзора».

Штаб-квартира Atlassian, Австралия / © SHoP Architects и BVN

В Австралии архитектурные бюро SHoP Architects и BVN завершат штаб-квартиру компании Atlassian — самое высокое в мире гибридное деревянное здание.

При высоте 180 метров офисное здание получит внутренний несущий каркас из древесины, окруженный оболочкой из стали и стекла. Оно отберет титул у здания Ascent в США, спроектированного Korb + Associates Architects, высота которого составляет 86,6 метра.

Mercedes-Benz Places, ОАЭ / © Binghatti

Расположенный недалеко от Бурдж-Халифы в Дубае, этот сверхвысотный небоскреб девелопера Binghatti станет первым брендированным жилым проектом автомобильной компании Mercedes-Benz.

Его высота достигнет 341 метра, что сделает его одним из самых высоких зданий города. Фасады будут украшены повторяющимся логотипом Mercedes-Benz — трехлучевой звездой, вписанной в плавные, текучие формы здания.

262 Fifth Avenue, США / © Meganom

Этот сверхтонкий сверхвысотный небоскреб в районе Мидтаун на Манхэттене будет включать апартаменты, занимающие целые этажи, а также смотровую площадку на вершине на высоте 305 метров.

Здание возводится на месте двух ранее пустовавших сооружений, которые были снесены, и интегрирует в свое основание 12-этажное здание из известняка.

Tour F, Кот-д’Ивуар / © Pierre Fakhoury

Самая высокая башня Африки планируется к завершению в 2026 году в городе Абиджан.

Спроектированная ливано-кот-д’ивуарийским архитектором Пьером Фахури для девелопера PFO Africa, башня получит скошенный фасад и достигнет высоты 421 метр. Основную часть ее площадей займут офисы.

Штаб-квартира Sany Irootech, Китай / © SOM

У бюро SOM запланировано несколько проектов к открытию в 2026 году, однако одним из самых интересных станет эта пара небоскребов в Гуанчжоу. Более высокая из двух башен достигнет 204 метров.

Обе башни будут объединены выразительной диагонально-решетчатой конструкцией и общим подиумом, под которым разместится общественная площадь с магазинами и ресторанами.