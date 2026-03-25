Исторический разворот: как США из крупнейшего импортера нефти стали экспортером — инфографика
Еще в середине 2000-х годов Соединенные Штаты ввозили огромные объемы нефти, чтобы покрыть внутренний спрос. Сегодня ситуация кардинально изменилась: страна экспортирует больше нефтепродуктов, чем импортирует, что стало по-настоящему переломным моментом в ее энергетической торговле.
Представленная выше инфографика отражает динамику импорта и экспорта нефти в США с 1973 года на основе данных Управления энергетической информации (EIA). Она наглядно показывает, как страна прошла путь от глубокой зависимости от внешних поставок к статусу экспортера.
Точка перелома пришлась на 2020 год — именно тогда экспорт нефти и нефтепродуктов впервые как минимум с 1949 года превысил импорт.
Исторически США были одним из крупнейших импортеров нефти, что объясняется масштабами их промышленности и высоким уровнем потребления в стране, где экономика во многом опирается на автомобильный транспорт.
В начале 1970-х годов США пережили энергетический кризис, вызванный нефтяным эмбарго со стороны ключевых экспортеров, включая Саудовскую Аравию. Этот опыт заставил американских политиков осознать риски зависимости от внешних поставщиков. В ответ были развернуты масштабные программы геологоразведки, а также введен запрет на экспорт сырой нефти без специального разрешения.
Согласно данным, импорт нефти достиг пика в 2005 году — почти 15 миллионов баррелей в сутки, когда внутреннее производство значительно уступало спросу. Основными поставщиками тогда выступали Канада, Саудовская Аравия и Венесуэла.
Конец 2000-х и начало 2010-х годов стали поворотной точкой в энергетической истории США. Мировой финансовый кризис 2008 года снизил спрос, а внутри страны начался стремительный рост добычи благодаря сланцевому буму и освоению новых месторождений — особенно в таких штатах, как Северная Дакота.
Постепенное увеличение добычи привело к отмене в 2015 году многолетнего запрета на экспорт нефти, открыв США путь к активной конкуренции на мировом рынке с такими игроками, как Россия и Саудовская Аравия. Примечательно, что к моменту отмены запрета импорт нефти составлял около трети внутреннего потребления — значительно меньше пиковых примерно 60% в 2005 году.
В отличие от небольших нефтяных государств Персидского залива, экономика США остается крупной, диверсифицированной системой, где экспорт нефти занимает лишь относительно небольшую долю. Тем не менее, переход от статуса импортера к экспортеру радикально изменил глобальный энергетический рынок. В конце 2010-х годов США обогнали Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем нефти в мире, во многом благодаря сланцевой добыче.
Рост добычи внутри страны существенно снизил зависимость от внешних поставок и изменил мировые потоки энергии. Сегодня нефть и газ играют ключевую роль в экономиках таких штатов, как Техас, Нью-Мексико и Северная Дакота.
