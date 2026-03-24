Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров

Нью-Йорк выделяется как главный город рождения миллиардеров в мире, однако он далеко не единственный глобальный центр формирования сверхбогатства. В Азии такие города, как Гонконг, Сингапур и Мумбаи, также входят в число ведущих мест рождения самых богатых людей планеты.

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров / © Visual Capitalist

Инфографика, представленная выше, показывает города по всему миру, где родилось не менее 10 миллиардеров, на основе анализа 2026 года платформы PlayersTime с использованием данных списка миллиардеров журнала Forbes.

Карта охватывает наиболее распространенные города рождения 1 680 миллиардеров, выявляя интересные региональные и континентальные тенденции в их географическом распределении.

Нью-Йорк известен как город, где проживает больше миллиардеров, чем где-либо еще на Земле, но его репутация как глобального центра успеха формируется уже на этапе рождения. Среди проанализированных миллиардеров 69 человек родились в Нью-Йорке — больше, чем в любом другом городе мира и даже больше, чем суммарно в следующих пяти городах США.

Будучи крупнейшим городом США, Нью-Йорк на протяжении десятилетий остается мировым центром таких прибыльных отраслей, как финансы, предпринимательство и искусство. Поэтому город занимает уникальное место в глобальном предпринимательстве и формировании наследственного богатства.

Самый богатый уроженец Нью-Йорка — Ларри Эллисон, председатель и главный технический директор компании Oracle Corporation, а также шестой по богатству человек в мире с состоянием почти 200 миллиардов долларов. Эллисон родился в Бронксе в 1944 году, хотя вырос у приемных родителей в районе Саут-Шор в Чикаго.

После Нью-Йорка следующие три города с наибольшим числом миллиардеров находятся в Азии: Гонконг (57), Сингапур (30) и Мумбаи (28). Многие миллиардеры из этих мегаполисов заработали свои состояния в США, Китае или Индии.

Помимо ожидаемых китайских и индийских мегаполисов, столица Тайваня — Тайбэй — также хорошо представлена как место рождения миллиардеров: в выборке их 11, столько же, сколько в Бостоне и Стокгольме.

Седьмой по богатству человек в списке Forbes, Дженсен Хуанг, является уроженцем Тайбэя. Он родился в столице Тайваня в 1963 году и в возрасте 30 лет основал компанию Nvidia — крупнейшую в мире по рыночной капитализации на сегодняшний день. Он остается президентом и генеральным директором компании, а его состояние превышает 150 миллиардов долларов.

Большинство городов, представленных в списке, — это крупные экономические центры, от Москвы (25) до Чикаго (15). При этом ни один город в Африке не оказался местом рождения более чем 10 миллиардеров. В Южной Америке единственным таким городом стал Рио-де-Жанейро (15).

Еще одним неожиданным городом стал Ингельхайм-ам-Райн (10), расположенный на юго-западе Германии. В отличие от мегаполисов вроде Лос-Анджелеса (13) или Стамбула (11), Ингельхайм — небольшой город с населением менее 40 000 человек.

Причина большого числа миллиардеров, родившихся в этом городе, связана с историей компании Boehringer Ingelheim — крупнейшей в мире частной фармацевтической компании, основанной здесь в 1885 году и до сих пор имеющей штаб-квартиру в этом городе.

Многие представители семьи Берингер, одной из самых богатых в Германии, родились здесь, что позволило Ингельхайму значительно превзойти свои масштабы как месту рождения миллиардеров.