  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
24 марта, 08:22
Рейтинг: +487
Посты: 1047

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров

Нью-Йорк выделяется как главный город рождения миллиардеров в мире, однако он далеко не единственный глобальный центр формирования сверхбогатства. В Азии такие города, как Гонконг, Сингапур и Мумбаи, также входят в число ведущих мест рождения самых богатых людей планеты.

Сообщество
# инфографика
# карта
# мир
# статистика
# финансы
 Топ городов по количеству рожденных миллиардеров / © Visual Capitalist
Инфографика, представленная выше, показывает города по всему миру, где родилось не менее 10 миллиардеров, на основе анализа 2026 года платформы PlayersTime с использованием данных списка миллиардеров журнала Forbes.

Карта охватывает наиболее распространенные города рождения 1 680 миллиардеров, выявляя интересные региональные и континентальные тенденции в их географическом распределении.

Нью-Йорк известен как город, где проживает больше миллиардеров, чем где-либо еще на Земле, но его репутация как глобального центра успеха формируется уже на этапе рождения. Среди проанализированных миллиардеров 69 человек родились в Нью-Йорке — больше, чем в любом другом городе мира и даже больше, чем суммарно в следующих пяти городах США.

Будучи крупнейшим городом США, Нью-Йорк на протяжении десятилетий остается мировым центром таких прибыльных отраслей, как финансы, предпринимательство и искусство. Поэтому город занимает уникальное место в глобальном предпринимательстве и формировании наследственного богатства.

Самый богатый уроженец Нью-Йорка — Ларри Эллисон, председатель и главный технический директор компании Oracle Corporation, а также шестой по богатству человек в мире с состоянием почти 200 миллиардов долларов. Эллисон родился в Бронксе в 1944 году, хотя вырос у приемных родителей в районе Саут-Шор в Чикаго.

После Нью-Йорка следующие три города с наибольшим числом миллиардеров находятся в Азии: Гонконг (57), Сингапур (30) и Мумбаи (28). Многие миллиардеры из этих мегаполисов заработали свои состояния в США, Китае или Индии.

Помимо ожидаемых китайских и индийских мегаполисов, столица Тайваня — Тайбэй — также хорошо представлена как место рождения миллиардеров: в выборке их 11, столько же, сколько в Бостоне и Стокгольме.

Седьмой по богатству человек в списке Forbes, Дженсен Хуанг, является уроженцем Тайбэя. Он родился в столице Тайваня в 1963 году и в возрасте 30 лет основал компанию Nvidia — крупнейшую в мире по рыночной капитализации на сегодняшний день. Он остается президентом и генеральным директором компании, а его состояние превышает 150 миллиардов долларов.

Большинство городов, представленных в списке, — это крупные экономические центры, от Москвы (25) до Чикаго (15). При этом ни один город в Африке не оказался местом рождения более чем 10 миллиардеров. В Южной Америке единственным таким городом стал Рио-де-Жанейро (15).

Еще одним неожиданным городом стал Ингельхайм-ам-Райн (10), расположенный на юго-западе Германии. В отличие от мегаполисов вроде Лос-Анджелеса (13) или Стамбула (11), Ингельхайм — небольшой город с населением менее 40 000 человек.

Причина большого числа миллиардеров, родившихся в этом городе, связана с историей компании Boehringer Ingelheim — крупнейшей в мире частной фармацевтической компании, основанной здесь в 1885 году и до сих пор имеющей штаб-квартиру в этом городе.

Многие представители семьи Берингер, одной из самых богатых в Германии, родились здесь, что позволило Ингельхайму значительно превзойти свои масштабы как месту рождения миллиардеров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Мар
1000
Коллегия авгуров: гадания и политика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 марта, 16:55
Evgenia Vavilova

Бактерии из кимчи смогли защитить кишечник от нанопластика

Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.

Биология
# кимчи
# лабораторные мыши
# молочнокислые бактерии
# нанопластик
# полистирол
# пробиотики
# ферментация
23 марта, 07:59
Сеченовский Университет

В России выяснили, как свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.

Сеченовский Университет
# витамин D
# зубные импланты
# зубы
# имплант
# стоматология
23 марта, 10:59
ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

ПНИПУ
# импланты
# кость
# моделирование
# суставы
# технологии
# углеродные материалы
# эндопротезирование
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
20 марта, 14:49
МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

МАИ
# авиатехника
# авиация
# интервью
# история
# самолет
# технологии
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

    24 марта, 08:22

  2. На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

    23 марта, 15:59

  3. На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

    23 марта, 14:17

  4. Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

    23 марта, 13:08
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Валера
6 секунд назад
Воюют 4 года,но вам будет капут как гитлеру

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

ЕЛЕНА КУЛЬКОВА
2 минуты назад
artur, респект

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

ЕЛЕНА КУЛЬКОВА
3 минуты назад
владимир, Пномпень столица Камбоджии😉

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Николай Цыгикало
13 минут назад
Можно добавить, что спутники системы SBIRS не только обнаруживают факт запуска ракеты, но и отслеживают её движение — то есть определяют траекторию,

Как США отслеживают иранские ракеты: архитектура противовоздушной обороны

АЛЕХ Спиридонов
33 минуты назад
Бедная Россия, проблемы во всём: на воде, в космосе, в правительстве, одни дурачки остались, валить отсюда надо, Да поскорее!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Масеке Масеке
50 минут назад
Толку от космопроектов России. Америка оккупировали весь космос. От их спутников не скроется даже мышь. Они видят все и делятся этим с Украиной и те

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Родион Ларионов
1 час назад
Violet, 🤔👍😅

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Родион Ларионов
1 час назад
владимир, вообще-то Камбоджа:)

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Игорь Табакаев
1 час назад
Леонид, наверно, правильнее будет его так подключить, что бы он ударил по базам НАТО, или просто совершил iq suizid.

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Всё ещё
1 час назад
Oleksandr, У тебе хохла даже туалетную бумагу выпускать не могут. Хохложопые жополизы

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Eugen K.
2 часа назад
Kapaj, твоя мамка дурачек и папка, хотя у тебя 2 папки, иначе как тебя ещё сделать если не через очко

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Kari Maru
2 часа назад
The practice of "leveling mountains and building bridges" in China is real and on a very large scale, not only to set records but primarily to connect extremely difficult terrains. https://geometrydashwave.io

В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести мост-рекордсмен

Brown Emma
3 часа назад
Human beings are not so simple that there is a clear "common pattern." Infidelity involves many factors: circumstances, emotions, relationships, opportunities… not just appearance or a few personality traits. If a study says something like "person X looks like this,

Исследование показало, как выглядят лица «типичных изменщиков»

Тонкое Сна
3 часа назад
Александр, человеческое общение это в принципе "подбор наиболее вероятностных данных", а не некий магический процесс, как кажется наблюдателю

Психологи выяснили, почему разговор с нейросетью кажется неестественным

Леонид Силантьев
3 часа назад
А как его отключить если он засбоит и начнёт реальную атаку реальными ракетами по своим же базам?

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Аскар Есдаулет
4 часа назад
Что это понты про космос за более 60 лет дали России, когда половина россиян до сих пор срут на улице в 40 градусном морозе в скворечнике и дома топят

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Миша Прохоренко
4 часа назад
Это не на Крещатике скакать.Космос дело серьёзное.

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Елена Давлятшина
5 часов назад
Руслан, водохранилища нужным самой Рф, длятого чтобы можно было хотябы закрыть внутреннмй спрос по рыбе и ракам!!это минимум причин,а их больше

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

stas stas
6 часов назад
Это же парус.... Сумасшедшая ветровая нагрузка.... Эти макеты надо продувать в аэротрубе

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Serg Zamani
6 часов назад
Очень похоже на двенадцать стульев, новые Васюки))

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно