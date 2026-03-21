Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Вячеслав Говорун
21 марта, 08:51
Рейтинг: +828
Посты: 1908

Конвейер для андроидов: UBTech намерена выпускать по 10 000 роботов в год с помощью Siemens

Компания UBTech привлекла экспертизу Siemens в области цифрового производства, чтобы вывести выпуск человекоподобных роботов на уровень 10 000 единиц. 

Человекоподобный робот Walker S2 / © UBTech Robotics
Китайская робототехническая компания UBTech заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с Siemens Digital Industries Software, направленное на ускорение масштабного производства человекоподобных роботов и достижение годовой мощности в 10 000 единиц к концу 2026 году.

Соглашение подписали в Шэньчжэне, оно предусматривает интеграцию полнофункциональных разработок UBTech в области человекоподобной робототехники с опытом Siemens в индустриальной цифровизации и «умном» производстве. Партнерство формируется на фоне растущего спроса на промышленных человекоподобных роботов, который вынуждает компании переходить от прототипов к масштабируемому выпуску.

Основатель и генеральный директор UBTech Чжоу Цзянь отметил, что в этом году компания столкнулась с резким ростом заказов, что делает массовое производство первоочередной задачей. 

По данным китайской автомобильной платформы Gasgoo и других отраслевых источников, Siemens поможет UBTech разработать комплексную стратегию цифровой трансформации, охватывающую весь жизненный цикл продукции — от исследований и разработок до полномасштабного производства.

В основе сотрудничества лежит программный портфель Siemens для промышленности, включающий инструменты проектирования, моделирования, планирования процессов и управления производством. Ожидается, что эти решения обеспечат сквозную цифровизацию операций UBTech — критически важное условие для масштабирования таких сложных систем, как гуманоидные роботы.

Человекоподобные роботы объединяют точную механику, системы искусственного интеллекта и управление движением, что делает их производство значительно более сложным по сравнению с традиционными промышленными роботами. Такая сложность требует использования моделирования, цифровых двойников и управления жизненным циклом — областей, в которых Siemens обладает десятилетиями опыта на глобальном уровне.

Для UBTech достижение цели в 10 000 единиц потребует не только увеличения производственных мощностей, но и совершенствования цепочек поставок, контроля качества и надежности систем — задач, которые и призвано решить партнерство с Siemens.

В более широком контексте сделка свидетельствует о нарастающей динамике в индустрии человекоподобной робототехники: компании стремятся доказать, что эти машины способны выйти за рамки демонстрационных образцов и стать надежными, масштабируемыми инструментами в реальном производстве.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Мар
1400
Инфекции как оружие
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Зеркало для Вселенной размером с футбольное поле: миф или реальность?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Загадки химии высоких давлений и вещества планет
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Бактериофаги: друзья или враги бактерий?
ФизТех
Москва
Лекция
21 Мар
850
Как Нидерланды почти стали родиной промышленной революции
Центр «Архэ»
Онлайн

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:33
Максим Абдулаев

Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Биология
# бобры
# изменение климата
# парниковые газы
# Углерод
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
Последние новости:

  1. SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион»

    20 марта, 15:03

  2. Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

    20 марта, 14:49

  3. Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

    20 марта, 13:35

  4. Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

    20 марта, 13:03
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Superior Illuminati
3 секунды назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
8 секунд назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
43 секунды назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
49 секунд назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
54 секунды назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
59 секунд назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 минута назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
2 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
3 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
3 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
4 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
4 минуты назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

