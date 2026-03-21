Конвейер для андроидов: UBTech намерена выпускать по 10 000 роботов в год с помощью Siemens
Компания UBTech привлекла экспертизу Siemens в области цифрового производства, чтобы вывести выпуск человекоподобных роботов на уровень 10 000 единиц.
Китайская робототехническая компания UBTech заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с Siemens Digital Industries Software, направленное на ускорение масштабного производства человекоподобных роботов и достижение годовой мощности в 10 000 единиц к концу 2026 году.
Соглашение подписали в Шэньчжэне, оно предусматривает интеграцию полнофункциональных разработок UBTech в области человекоподобной робототехники с опытом Siemens в индустриальной цифровизации и «умном» производстве. Партнерство формируется на фоне растущего спроса на промышленных человекоподобных роботов, который вынуждает компании переходить от прототипов к масштабируемому выпуску.
Основатель и генеральный директор UBTech Чжоу Цзянь отметил, что в этом году компания столкнулась с резким ростом заказов, что делает массовое производство первоочередной задачей.
По данным китайской автомобильной платформы Gasgoo и других отраслевых источников, Siemens поможет UBTech разработать комплексную стратегию цифровой трансформации, охватывающую весь жизненный цикл продукции — от исследований и разработок до полномасштабного производства.
В основе сотрудничества лежит программный портфель Siemens для промышленности, включающий инструменты проектирования, моделирования, планирования процессов и управления производством. Ожидается, что эти решения обеспечат сквозную цифровизацию операций UBTech — критически важное условие для масштабирования таких сложных систем, как гуманоидные роботы.
Человекоподобные роботы объединяют точную механику, системы искусственного интеллекта и управление движением, что делает их производство значительно более сложным по сравнению с традиционными промышленными роботами. Такая сложность требует использования моделирования, цифровых двойников и управления жизненным циклом — областей, в которых Siemens обладает десятилетиями опыта на глобальном уровне.
Для UBTech достижение цели в 10 000 единиц потребует не только увеличения производственных мощностей, но и совершенствования цепочек поставок, контроля качества и надежности систем — задач, которые и призвано решить партнерство с Siemens.
В более широком контексте сделка свидетельствует о нарастающей динамике в индустрии человекоподобной робототехники: компании стремятся доказать, что эти машины способны выйти за рамки демонстрационных образцов и стать надежными, масштабируемыми инструментами в реальном производстве.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
