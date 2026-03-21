Конвейер для андроидов: UBTech намерена выпускать по 10 000 роботов в год с помощью Siemens

Компания UBTech привлекла экспертизу Siemens в области цифрового производства, чтобы вывести выпуск человекоподобных роботов на уровень 10 000 единиц.

Человекоподобный робот Walker S2 / © UBTech Robotics

Китайская робототехническая компания UBTech заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с Siemens Digital Industries Software, направленное на ускорение масштабного производства человекоподобных роботов и достижение годовой мощности в 10 000 единиц к концу 2026 году.

Соглашение подписали в Шэньчжэне, оно предусматривает интеграцию полнофункциональных разработок UBTech в области человекоподобной робототехники с опытом Siemens в индустриальной цифровизации и «умном» производстве. Партнерство формируется на фоне растущего спроса на промышленных человекоподобных роботов, который вынуждает компании переходить от прототипов к масштабируемому выпуску.

Основатель и генеральный директор UBTech Чжоу Цзянь отметил, что в этом году компания столкнулась с резким ростом заказов, что делает массовое производство первоочередной задачей.

По данным китайской автомобильной платформы Gasgoo и других отраслевых источников, Siemens поможет UBTech разработать комплексную стратегию цифровой трансформации, охватывающую весь жизненный цикл продукции — от исследований и разработок до полномасштабного производства.

В основе сотрудничества лежит программный портфель Siemens для промышленности, включающий инструменты проектирования, моделирования, планирования процессов и управления производством. Ожидается, что эти решения обеспечат сквозную цифровизацию операций UBTech — критически важное условие для масштабирования таких сложных систем, как гуманоидные роботы.

Человекоподобные роботы объединяют точную механику, системы искусственного интеллекта и управление движением, что делает их производство значительно более сложным по сравнению с традиционными промышленными роботами. Такая сложность требует использования моделирования, цифровых двойников и управления жизненным циклом — областей, в которых Siemens обладает десятилетиями опыта на глобальном уровне.

Для UBTech достижение цели в 10 000 единиц потребует не только увеличения производственных мощностей, но и совершенствования цепочек поставок, контроля качества и надежности систем — задач, которые и призвано решить партнерство с Siemens.

В более широком контексте сделка свидетельствует о нарастающей динамике в индустрии человекоподобной робототехники: компании стремятся доказать, что эти машины способны выйти за рамки демонстрационных образцов и стать надежными, масштабируемыми инструментами в реальном производстве.