Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»
В Сети появились новые спутниковые снимки экраноплана «Бохайский монстр», который сейчас проходит испытания в Китае.
По своим масштабам аппарат отчасти напоминает новый китайский амфибийный гидросамолет AG600, предназначенный для снабжения, поисково-спасательных операций и других задач, особенно в акватории Южно-Китайского моря.
Летая на малой высоте и используя плотную воздушную «подушку» над водой для увеличения подъемной силы и снижения сопротивления, экраноплан одновременно остается ниже радиогоризонта наземных и морских радаров. Поскольку это все же самолет, а не судно, он не уязвим для мин, подводных лодок и других угроз, которые могут скрываться даже в относительно безопасных водах. Тем не менее в условиях интенсивного противодействия он не будет отличаться высокой живучестью.
Однако в случае конфликта между США и Китаем Китай будет вести боевые действия у собственных берегов, в отличие от США. Обширные морские районы, прилегающие к его территории, на определенное время останутся доступными. Именно здесь подобный аппарат мог бы оказаться полезным даже в условиях высокоинтенсивного конфликта — обеспечивая логистическую поддержку удаленных районов, а также эвакуацию сбитых летчиков и другого персонала. Не исключены и задачи по контролю над морем и противолодочной борьбе.
«Бохайский монстр» имеет крупное V-образное оперение, что вполне характерно для экранопланов. Крылья снабжены большими поплавками-аутригерами на законцовках, а корпус, судя по всему, имеет дополнительные боковые поплавки в средней части. Носовая часть — пожалуй, самый необычный элемент: ее формы выглядят тщательно сглаженными с точки зрения современной аэродинамики. Вероятно, в конструкции широко применяются композитные материалы, что позволяет снизить массу, улучшить аэродинамические характеристики и в определенной степени уменьшить заметность. Также можно отметить характерный для гидросамолетов ступенчатый корпус и крупную боковую дверь, удобную для погрузки грузов и эвакуации людей.
Стоит также учитывать, что этот аппарат вполне может быть технологическим демонстратором, предназначенным для отработки различных конструктивных решений. Он может быть уменьшенной моделью или же служить основой для создания более крупных машин.
Za 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Вóроны не ищут падаль, следя за крупными хищниками. Наблюдения в Йеллоустонском национальном парке показали, что вместо этого птицы запоминают места, где волки чаще всего убивают добычу, и посещают эти районы целенаправленно. Ради этого вороны преодолевают до 155 километров в день, ориентируясь на внутреннюю карту местности.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии