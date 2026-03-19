Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Спутниковый снимок китайского экраноплана «Бохайский монстр» / © Weibo

По своим масштабам аппарат отчасти напоминает новый китайский амфибийный гидросамолет AG600, предназначенный для снабжения, поисково-спасательных операций и других задач, особенно в акватории Южно-Китайского моря.

Летая на малой высоте и используя плотную воздушную «подушку» над водой для увеличения подъемной силы и снижения сопротивления, экраноплан одновременно остается ниже радиогоризонта наземных и морских радаров. Поскольку это все же самолет, а не судно, он не уязвим для мин, подводных лодок и других угроз, которые могут скрываться даже в относительно безопасных водах. Тем не менее в условиях интенсивного противодействия он не будет отличаться высокой живучестью.

Однако в случае конфликта между США и Китаем Китай будет вести боевые действия у собственных берегов, в отличие от США. Обширные морские районы, прилегающие к его территории, на определенное время останутся доступными. Именно здесь подобный аппарат мог бы оказаться полезным даже в условиях высокоинтенсивного конфликта — обеспечивая логистическую поддержку удаленных районов, а также эвакуацию сбитых летчиков и другого персонала. Не исключены и задачи по контролю над морем и противолодочной борьбе.

«Бохайский монстр» имеет крупное V-образное оперение, что вполне характерно для экранопланов. Крылья снабжены большими поплавками-аутригерами на законцовках, а корпус, судя по всему, имеет дополнительные боковые поплавки в средней части. Носовая часть — пожалуй, самый необычный элемент: ее формы выглядят тщательно сглаженными с точки зрения современной аэродинамики. Вероятно, в конструкции широко применяются композитные материалы, что позволяет снизить массу, улучшить аэродинамические характеристики и в определенной степени уменьшить заметность. Также можно отметить характерный для гидросамолетов ступенчатый корпус и крупную боковую дверь, удобную для погрузки грузов и эвакуации людей.

Стоит также учитывать, что этот аппарат вполне может быть технологическим демонстратором, предназначенным для отработки различных конструктивных решений. Он может быть уменьшенной моделью или же служить основой для создания более крупных машин.