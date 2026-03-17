Новый беспилотный вертолет впервые заметили на борту китайского десантного корабля
Недавно представленный автономный вертолет AR-2000 заметили на борту одного из крупнейших китайских десантных кораблей, что может свидетельствовать о расширении применения беспилотных систем в военно-морских операциях Китая.
Государственная телекомпания China Central Television (CCTV) опубликовала видеозапись, на которой беспилотный летательный аппарат находится на палубе десантного корабля типа 075. Кадры дают редкую возможность увидеть, каким образом Китай может интегрировать автономные системы в боевые задачи флота в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.
На видео легкий вертолет стоит на палубе десантного корабля со сложенными лопастями ротора. По размеру он выглядит немного меньше корабельного вертолета Z-20, используемого Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Военные аналитики полагают, что речь идет о AR-2000 — беспилотном вертолете, разработанном китайской корпорацией Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Масса аппарата составляет около двух тонн. Впервые модель публично продемонстрировали на авиасалоне в 2024 году.
Компактность беспилотного вертолета может значительно повысить операционные возможности корабля. По словам отставного полковника ВВС НОАК Фу Цяньшао, небольшие размеры аппарата позволяют одновременно использовать на палубе несколько дронов. Поскольку аппарат не несет пилота, он может работать в условиях, которые ограничивали бы применение традиционных вертолетов. Аналитики считают, что это повышает гибкость выполнения задач при плохой погоде или сложной морской обстановке.
Это первый случай, когда подобный беспилотный вертолет был замечен на корабле типа 075. Ранее, в 2020 году, наблюдатели отмечали на палубе корабля того же класса прототип беспилотного вертолета AR-500C.
Сам корабль типа 075 представляет собой крупную десантную платформу водоизмещением около 35–40 тысяч тонн. Он предназначен для перевозки морской пехоты, десантных катеров, бронетехники и вертолетов. Китайские СМИ нередко называют его вертолетоносцем или легким авианосцем. Корабль способен принимать более 30 вертолетов и одновременно запускать или принимать до шести летательных аппаратов.
