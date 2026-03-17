В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона
В Саудовской Аравии опубликовали новые снимки строительства многофункционального стадиона принца Мухаммеда бин Салмана в Киддии, который рассматривается как потенциальная арена для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.
Стадион, названный в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, расположен в развлекательном районе Киддия и будет оснащен выдвижной крышей и полем.
Одна из сторон стадиона представляет собой огромную выдвижную LED-стену, которая будет использоваться для трансляции живых событий, фильмов и лазерных шоу. При открытии она создает обзор на трибуны вокруг поля и 200-метровый утес Тувайк, на котором располагается стадион. Это будет первый в мире полностью интегрированный комплекс с комбинированной выдвижной крышей, полем и LED-стеной — архитектурное новшество, обеспечивающее беспрецедентную универсальность и позволяющее трансформировать пространство под разные форматы мероприятий всего за несколько часов.
Цифровые экраны будут покрывать внешние поверхности геометрического здания, которое словно вырастает из скалы ступенчатыми блоками.
Вокруг стадиона возведут башни со спортивными и развлекательными пространствами, соединенные внутренними улицами, также покрытыми LED-экранами, которые будут вести посетителей к смотровым площадкам на краю утеса.
Стадион является частью заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира FIFA 2034 года: архитектурное бюро Populous разработало арену на 45 000 мест в соответствии с требованиями FIFA. Он станет домашней площадкой для футбольных клубов саудовской профессиональной лиги Al-Hilal и Al-Nassr, но также будет принимать широкий спектр спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, включая бокс, киберспорт, концерты и театральные постановки.
Строительство ведется к западу от Эр-Рияда, и Киддия входит в число 14 «гига-проектов», направленных на развитие туризма в Саудовской Аравии. Комплекс полностью принадлежит Фонду общественных инвестиций.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
30 Января, 2021
«Желтая угроза»: синофобия и коронавирус
