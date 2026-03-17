Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона

В Саудовской Аравии опубликовали новые снимки строительства многофункционального стадиона принца Мухаммеда бин Салмана в Киддии, который рассматривается как потенциальная арена для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.

Строительство многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject

Стадион, названный в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, расположен в развлекательном районе Киддия и будет оснащен выдвижной крышей и полем.

Одна из сторон стадиона представляет собой огромную выдвижную LED-стену, которая будет использоваться для трансляции живых событий, фильмов и лазерных шоу. При открытии она создает обзор на трибуны вокруг поля и 200-метровый утес Тувайк, на котором располагается стадион. Это будет первый в мире полностью интегрированный комплекс с комбинированной выдвижной крышей, полем и LED-стеной — архитектурное новшество, обеспечивающее беспрецедентную универсальность и позволяющее трансформировать пространство под разные форматы мероприятий всего за несколько часов.

Рендер многофункционального стадиона имени принца Мухаммеда бин Салмана / © SaudiProject

Цифровые экраны будут покрывать внешние поверхности геометрического здания, которое словно вырастает из скалы ступенчатыми блоками.

Вокруг стадиона возведут башни со спортивными и развлекательными пространствами, соединенные внутренними улицами, также покрытыми LED-экранами, которые будут вести посетителей к смотровым площадкам на краю утеса.

Стадион является частью заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира FIFA 2034 года: архитектурное бюро Populous разработало арену на 45 000 мест в соответствии с требованиями FIFA. Он станет домашней площадкой для футбольных клубов саудовской профессиональной лиги Al-Hilal и Al-Nassr, но также будет принимать широкий спектр спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, включая бокс, киберспорт, концерты и театральные постановки.

Строительство ведется к западу от Эр-Рияда, и Киддия входит в число 14 «гига-проектов», направленных на развитие туризма в Саудовской Аравии. Комплекс полностью принадлежит Фонду общественных инвестиций.