Представители NASA уклонились от ответов о рисках лунной миссии «Артемида II»

Когда во время пресс-конференции речь зашла о рисках, руководители NASA, отвечающие за предстоящую лунную миссию «Артемида II», отвечали осторожно и уклончиво.

Лунная ракета миссии «Артемида II» / © NASA

Имея лишь одну полноценную точку данных — беспилотную демонстрационную миссию «Артемида I» — руководство NASA не спешило раскрывать итоговые цифры вероятностной оценки рисков для «Артемида II».

Лори Глейз, исполняющая обязанности заместителя администратора NASA по разработке исследовательских систем, сообщила, что агентство провело такую оценку, однако усомнилась в ее практической ценности.

«Иногда мы обманываемся, думая, что подобные цифры действительно говорят нам нечто принципиально важное», — заявила она. «Они полезны — позволяют сравнивать, что более рискованно, а что менее».

Глейз и другие руководители миссии выступали перед журналистами в Космический центр имени Кеннеди после совещания по готовности к полету. По итогам обсуждения все руководители единогласно решили продолжить финальную подготовку к запуску, который сейчас планируется не ранее 1 апреля 2026 года.

Первоначально запуск планировался на начало февраля, однако инженеры столкнулись с утечкой водорода в системе заправки ракеты SLS. Затем возникла проблема при загрузке гелия в верхнюю ступень. В итоге ракету пришлось вернуть в монтажный корпус для ремонта. На стартовую площадку ее планируют возвратить 19 марта.

Руководство миссии решило не проводить дополнительный тест заправки. Последняя генеральная репетиция обратного отсчета показала, что новые уплотнения водородной системы герметичны.

«Следующая заправка произойдет уже при попытке запуска», — сказала Глейз.

В начале апреля у NASA есть шесть стартовых окон. Если их не удастся использовать, следующая возможность появится лишь в конце месяца.

Руководитель группы управления миссией Джон Ханикатт говорил о рисках необычно откровенно для представителя NASA. Он напомнил выражение «провал воображения», которое использовал астронавт Фрэнк Борман после трагического пожара на корабле «Аполлон-1».

«Мы часто используем этот термин в пилотируемой космонавтике», — сказал Ханикатт. — «Нужно представить все, что может пойти не так».

По его словам, статистически примерно половина новых ракет терпит неудачу в первых полетах. Для новых орбитальных ракет уровень успешности обычно составляет 50–60%.

Однако ракета SLS показала себя отлично во время миссии «Артемида I». Цель NASA — снизить вероятность аварии до уровня ниже 1 к 50 (примерно 2%). Но для «Артемида II» эта цель пока не достигнута.

Почему трудно оценить риск?

Проблема в том, что статистические модели опираются на предположения. А при малом количестве полетов такие оценки могут сильно отличаться от реальности.

Бывший руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер ранее приводил пример первого полета шаттла в 1981 году. Тогда инженеры оценивали вероятность гибели экипажа от 1 к 500 до 1 к 5000. Но реальная вероятность, как выяснилось позже, была примерно 1 к 10. К концу программы шаттлов NASA оценивало риск гибели экипажа примерно как 1 к 90 на миссию.