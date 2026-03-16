Представители NASA уклонились от ответов о рисках лунной миссии «Артемида II»
Когда во время пресс-конференции речь зашла о рисках, руководители NASA, отвечающие за предстоящую лунную миссию «Артемида II», отвечали осторожно и уклончиво.
Имея лишь одну полноценную точку данных — беспилотную демонстрационную миссию «Артемида I» — руководство NASA не спешило раскрывать итоговые цифры вероятностной оценки рисков для «Артемида II».
Лори Глейз, исполняющая обязанности заместителя администратора NASA по разработке исследовательских систем, сообщила, что агентство провело такую оценку, однако усомнилась в ее практической ценности.
«Иногда мы обманываемся, думая, что подобные цифры действительно говорят нам нечто принципиально важное», — заявила она. «Они полезны — позволяют сравнивать, что более рискованно, а что менее».
Глейз и другие руководители миссии выступали перед журналистами в Космический центр имени Кеннеди после совещания по готовности к полету. По итогам обсуждения все руководители единогласно решили продолжить финальную подготовку к запуску, который сейчас планируется не ранее 1 апреля 2026 года.
Первоначально запуск планировался на начало февраля, однако инженеры столкнулись с утечкой водорода в системе заправки ракеты SLS. Затем возникла проблема при загрузке гелия в верхнюю ступень. В итоге ракету пришлось вернуть в монтажный корпус для ремонта. На стартовую площадку ее планируют возвратить 19 марта.
Руководство миссии решило не проводить дополнительный тест заправки. Последняя генеральная репетиция обратного отсчета показала, что новые уплотнения водородной системы герметичны.
«Следующая заправка произойдет уже при попытке запуска», — сказала Глейз.
В начале апреля у NASA есть шесть стартовых окон. Если их не удастся использовать, следующая возможность появится лишь в конце месяца.
Руководитель группы управления миссией Джон Ханикатт говорил о рисках необычно откровенно для представителя NASA. Он напомнил выражение «провал воображения», которое использовал астронавт Фрэнк Борман после трагического пожара на корабле «Аполлон-1».
«Мы часто используем этот термин в пилотируемой космонавтике», — сказал Ханикатт. — «Нужно представить все, что может пойти не так».
По его словам, статистически примерно половина новых ракет терпит неудачу в первых полетах. Для новых орбитальных ракет уровень успешности обычно составляет 50–60%.
Однако ракета SLS показала себя отлично во время миссии «Артемида I». Цель NASA — снизить вероятность аварии до уровня ниже 1 к 50 (примерно 2%). Но для «Артемида II» эта цель пока не достигнута.
Почему трудно оценить риск?
Проблема в том, что статистические модели опираются на предположения. А при малом количестве полетов такие оценки могут сильно отличаться от реальности.
Бывший руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер ранее приводил пример первого полета шаттла в 1981 году. Тогда инженеры оценивали вероятность гибели экипажа от 1 к 500 до 1 к 5000. Но реальная вероятность, как выяснилось позже, была примерно 1 к 10. К концу программы шаттлов NASA оценивало риск гибели экипажа примерно как 1 к 90 на миссию.
Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства.
В центре далекой галактики обнаружили область, почти лишенную звезд. Данные наблюдений, полученные с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», показали, что в крупнейшей галактике скопления Abell 402 отсутствует звездная масса в несколько миллиардов Солнц. Эти светила, вероятно, «выбросило» сближением сверхмассивных черных дыр, одна из которых активно поглощает вещество.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
15 Июля, 2015
5 историй: Полеты животных в космос
