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Даже одна банка колы в день повысила риск развития рака печени

Рак печени — серьезная проблема для систем здравоохранения во всем мире. Ученые выяснили, что употребление напитков с добавлением сахара может повышать риск развития этого заболевания.

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Ученые из Национального института онкологии (США) решили выяснить, как на развитие рака печени влияет употребление сладких напитков — как с добавлением сахара, так и низкокалорийных подсластителей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Команда проанализировала данные 11 исследований, в которых приняли участие более 1,5 миллионов взрослых. В среднем их отслеживали в течение 18 лет.

Участников разделили на группы в зависимости от того, как часто они пьют сладкие газировки: никогда или редко, от одного напитка в месяц до менее одного напитка в неделю, от одного до трех напитков в неделю, четыре-семь напитков в неделю, более одного в день.

Из всех участников 11 исследований рак выявили у 2811 человек. Ученые связали употребление газировки в первую очередь с риском развития гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенной первичной злокачественной опухоли печени) и холангиокарциномы (агрессивного типа рака, который образуется в желчных протоках внутри печени).

Каждый выпитый в день сладкий напиток увеличивал риск развития гепатоцеллюлярной карциномы на 10%, а холангиокарциномы — на 15%.

Изначально исследователи предполагали, что употребление напитков с сахаром связано с набором веса, а вследствие — и с диабетом второго типа. Считается, что именно эти факторы увеличивают риск развития рака печени. Однако ученые пришли к выводу, что при употреблении сладких напитков могут существовать и другие механизмы, повышающие риск развития онкологических заболеваний.

Также авторы работы не нашли связь между напитками с искусственными подсластителями и повышенным риском развития рака печени.

Авторы обратили внимание на ограничения этого исследования. Ученые проводили наблюдательное исследование, основанное на самоотчетах. Участники сами заполняли анкеты, а в таких данных иногда бывают ошибки. Также ученые не учли различия в образе жизни участников эксперимента, в том числе употребление алкоголя.