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Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 июня, 08:48
Рейтинг: +132
Посты: 216

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Во многих крупнейших экономиках мира инфляция постепенно снижается, однако ряд государств по-прежнему сталкивается с серьезной ценовой нестабильностью.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Инфляция-2026: от антирекорда до ценовой стабильности — рейтинг стран / © Visual Capitalist
Инфляция-2026: от антирекорда до ценовой стабильности — рейтинг стран / © Visual Capitalist

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным в докладе World Economic Outlook за апрель 2026 года, лидером по инфляции остается Венесуэла, тогда как Коста-Рика является единственной страной в мире, где ожидается дефляция.

По оценкам МВФ, среднегодовая инфляция в Венесуэла в 2026 году достигнет 387,4%, что является самым высоким показателем в мире. Экономика страны переживает последствия многолетнего политического кризиса, неэффективной экономической политики и массовой эмиграции населения. Несмотря на то что Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти на планете, падение мировых цен на нефть в 2014 году стало тяжелым ударом для экономики, которая была крайне зависима от нефтяных доходов.

Среди других нефтедобывающих государств с высокой инфляцией также выделяются:

  • Иран — 68,9%;
  • Нигерия — 16%;
  • Ливия — 10,5%.

На противоположном конце рейтинга находятся несколько государств Карибского бассейна. Среди стран с самыми низкими темпами роста цен — Аруба, Белиз, Гренада, Панама, Сент-Винсент и Гренадины и Багамские Острова. Для них прогнозируется инфляция на уровне около одного процента в год.

Особое место занимает Коста-Рика, где ожидается снижение общего уровня цен на 0,4% по итогам 2026 года. Хотя падение цен может показаться выгодным для потребителей, длительная дефляция обычно считается нежелательным явлением. Она способна ослаблять спрос, сокращать доходы компаний и оказывать давление на заработные платы. Центральный банк Коста-Рики прогнозирует возвращение инфляции к целевому диапазону лишь к середине 2027 года.

Высокая инфляция наносит серьезный ущерб как домохозяйствам, так и бизнесу, поэтому центральные банки по всему миру продолжают использовать традиционные инструменты денежно-кредитной политики — прежде всего повышение процентных ставок.

Одним из наиболее заметных примеров последних лет стала Хавьер Милей, избранный президентом Аргентина в конце 2023 года с обещанием остановить многолетний экономический кризис страны. Его правительство сократило государственные расходы и уменьшило объем субсидий, что помогло снизить инфляцию. Тем не менее в 2026 году она все еще прогнозируется на уровне 30,4%. Одной из наиболее радикальных идей Милея была долларизация экономики — полный отказ от национальной валюты в пользу доллара США по примеру Панамы и Эквадора. Предполагалось, что это лишит будущие правительства возможности финансировать расходы за счёт чрезмерной денежной эмиссии. Однако по состоянию на 2026 год Аргентина продолжает использовать собственную валюту — аргентинское песо.

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, мировая экономика в 2026 году продолжит расти, хотя темпы роста замедлятся до 3,1%. При этом инфляционное давление остается серьезной проблемой для многих стран, особенно для развивающихся экономик. 

Разрыв между странами с устойчивыми ценами и государствами, переживающими гиперинфляцию, остается огромным: от дефляции в Коста-Рике до почти четырехсотпроцентного роста цен в Венесуэле. Это наглядно показывает, насколько по-разному сегодня развиваются национальные экономики мира.

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