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15 июня, 09:32
Игорь Байдов
9

Археологи впервые нашли на Канарах средневековую «рыбную мастерскую»

❋ 3.9

Ученые обнаружили место на Канарских островах, где в Средние века люди не просто ловили рыбу, а создали целое производство по ее переработке. Чешуя, козьи рога вместо скребков, крючки из свиных клыков и сосновые шишки для копчения — этот набор находок показал, что прибрежные ресурсы составляли основу экономики местных общин.

Археология
# Канарские острова
# океан
# Рыба
# рыбное хозяйство
Канарские острова
Расположение памятника Плайя Чика на острове Гран-Канария, Канарские острова / © Jonathan Santana

Канарские острова — архипелаг из семи островов в Атлантическом океане, который хоть и располагается недалеко от побережья Африки, территориально принадлежит Испании. Согласно общепринятой версии, острова заселили берберские группы примерно в I веке, которые пришли из Северной Африки. Эти сообщества постепенно адаптировались к островной среде, где основным источником ресурсов стал океан. 

Ученые давно рассматривают этот архипелаг как модель для изучения прибрежных экономик Африки. Дело в том, что прибрежные культуры на африканском континенте остаются одной из самых плохо изученных тем. Канарские острова позволяют проследить, как древние общества осваивали океан и выстраивали с ним взаимодействие. 

Особый интерес у ученых вызывает археологический памятник Плайя Чика на острове Гран-Канария, датируемый периодом между XI и XIII веками. Именно там команда испанских археологов под руководством Джонатана Сантана (Jonathan Santana) из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария нашла следы хозяйственной деятельности, связанной с океаном. 

Во время раскопок Сантана и его коллеги зафиксировали высокую концентрацию рыбьей чешуи, а вместе с ней большое количество козьих рогов, которые по данным анализа, использовали как скребки для очистки рыбы. Также присутствовали рыболовные крючки, сделанные из клыков свиней. Находки указали на то, что Плайя Чика служил не просто поселением, а особой площадкой для переработки морских ресурсов. 

Еще специалисты нашли остатки растений. В частности, сосновые шишки Pinus canariensis, которые при горении выделяют много дыма. По версии исследователей, такой материал не подходил для обычного приготовления пищи, скорее всего, шишки использовали для медленного копчения и сушки рыбы. 

Средневековые жители острова разводили костры, и густой дым медленно просушивал и слегка коптил рыбу. Такой способ снижал влажность продукта и предотвращал его порчу. Обработанную рыбу можно было долго хранить или обменивать с общинами, которые жили в глубине острова. 

Место раскопок
Место раскопок. На снимках можно увидеть раковины, каменные орудия, рыбью чешую и козьи рога / © Jonathan Santana

Большая часть рыбьих остатков принадлежала прибрежным видам. Это говорит о том, что лов велся в прибрежной зоне, недалеко от берега, а не в открытом океане. По сочетанию инструментов и видовому составу рыбы исследователи заключили, что люди использовали разные методы ловли, включая сети и снасти.

Плайя Чика уникален обилием чешуи и концентраций рыболовных инструментов. Всего археологи нашли порядка тысячи артефактов. Интересно, что во время раскопок попадалось достаточно мало фрагментов керамики и другой утвари, которую обычно использовали в быту. 

Все эти находки указали на то, что пространство не было обычной стоянкой: оно использовалось многократно как зона, предназначенная именно для добычи, переработки и хранения морской пищи. Такой уровень организации говорит о развитой островной экономике, где морские ресурсы занимали ключевое место. 

По словам исследователей, Плайя Чика представляет собой первое на Канарских островах столь убедительно задокументированное свидетельство специализированной площадки для переработки рыбы.

Результаты исследования представлены в журнале PLOS One.

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Игорь Байдов
580 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Канарские острова
# океан
# Рыба
# рыбное хозяйство
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