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12 июня, 12:35
Evgenia Vavilova
27

Физики опубликовали первые точные измерения нейтринных осцилляций в обсерватории JUNO

❋ 4.2

Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.

Физика
# JUNO
# нейтринная обсерватория
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# фотодетекторы
Детектор в подземной камере Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, JUNO) / © AP Photo/Ng Han Guan
Детектор в подземной камере Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, JUNO) / © AP Photo/Ng Han Guan

Нейтрино — фундаментальная частица, участвующая в слабом и гравитационном взаимодействиях. Энергия нейтрино такова, что частица проходит через материю практически без влияния на нее. Чтобы поймать нейтрино, ученым приходится строить лаборатории в толще льда, под водой или под горными массивами. При этом больших объемов плотного вещества недостаточно — размеры детекторов удобнее считать в этажах, чем в метрах. И даже в таких условиях часть детекторов работает не с космическими нейтрино, а с частицами, образовавшимися в реакторах на Земле.

Обсерваторию JUNO в Китае открыли в августе 2025 года после 10 лет строительства. Она расположена в 700 метрах под землей между АЭС Янцзян и АЭС Тайшань, генерирующими нейтрино и антинейтрино. Внутри находится акриловая сфера диаметром 35 метров, наполненная веществом-сцинтиллятором. Она окружена водой высокой чистоты. Вокруг сферы размещено больше 43 000 фотодетекторов, следящих за вспышками в воде и сцинтилляторе. Вспышки появляются, когда через материю проходят разные частицы, в том числе нейтрино. Данные с этих детекторов обрабатывают, очищают от шумов и анализируют, чтобы узнать о нейтрино больше.

Команда ученых, работающих с JUNO, опубликовала результаты первых двух месяцев работы обсерватории в журнале Nature. Физики с высокой точностью измерили процесс нейтринных осцилляций — превращения одного типа нейтрино в другой. Собранный данные доказали, что детектор работает правильно и сможет отделить один тип нейтрино от другого. Ученые сообщили, что увеличили точность измерения ключевых параметров нейтринных осцилляций в 1,6 раза.

Основное направление исследований обсерватории — определить иерархию масс нейтрино. Для этого ученые будут верифицировать данные с JUNO и других обсерваторий. Физики ожидают, что исследования нейтрино значительно продвинутся с началом работы обсерваторий «Гипер-Камиоканде» в Японии и DUNE в США.

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Evgenia Vavilova
183 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Физика
# JUNO
# нейтринная обсерватория
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# фотодетекторы
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