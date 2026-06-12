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Город посреди океана за $16 млрд: сможет ли Freedom Ship построить корабль длиной почти в милю для 80 тысяч человек

Идея судна Freedom Ship появилась в 1990-х годах. В 2020-х годах о проекте самого большого корабля вновь заговорили, но с тех пор его строительство так и не началось.

© Tangram 3DS

По задумке, гигантская плавучая платформа должна превратиться в полноценное место для жизни. Судно сможет вместить 50 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч гостей и 20 тысяч членов экипажа.

Если проект все-таки реализуют, судно будет иметь ширину около 245 метров и высоту в 30 палуб. На борту авторы проекта хотят разместить спортивный стадион на 15 тысяч мест, два музея, конгресс-центр, симфонический зал и аквапарк. Найдется там место также для школ и колледжей. Команда планирует развивать на судне ядерную энергетику.

© Tangram 3DS

Предполагается, что плавучий город будет двигаться со скоростью около 13 километров в час. Судно должно будет совершать полный круг вокруг Земли примерно раз в два года. Оно постоянно будет находиться в международных водах. В порты оно заходить не сможет из-за своих размеров. Посетители смогут добираться до него на паромах.

© Tangram 3DS

Изначально идея города на воде пришла инженеру из Флориды Норману Никсону. После его смерти в 2012 году развитие проекта остановилось. Позже его возобновила команда Freedom Cruise Line International под руководством Роджера Гуча. Строительство собирались начать в 2020 году, но дальше проекта пока не ушли.

© Tangram 3DS

Однако в 2026 году Гуч вновь напомнил о гигантском корабле. Он заявил в интервью The Telegraph, что интерес к плавучему городу очень высок. Сейчас команда пытается привлечь инвестиции, но Гуч уверен, что проект реализовать получится.

© Tangram 3DS

Если компания получит финансирование, строительство судна начнут в Индонезии. Возведение корабля может занять до четырех лет, но команда утверждает, что первые жители смогут заселиться до полного завершения работ.

© Freedom Ship

Пока идея плавучего города больше похожа на мечту. Однако, если команда Гуча сможет его построить, Freedom Ship станет самым большим судном в мире.