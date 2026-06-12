  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 июня, 11:43
Рейтинг: +236
Посты: 845

Город посреди океана за $16 млрд: сможет ли Freedom Ship построить корабль длиной почти в милю для 80 тысяч человек

Идея судна Freedom Ship появилась в 1990-х годах. В 2020-х годах о проекте самого большого корабля вновь заговорили, но с тех пор его строительство так и не началось.

Сообщество
# город
# концепт
# корабль
# судно
# технологии
© Tangram 3DS
© Tangram 3DS

По задумке, гигантская плавучая платформа должна превратиться в полноценное место для жизни. Судно сможет вместить 50 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч гостей и 20 тысяч членов экипажа. 

Если проект все-таки реализуют, судно будет иметь ширину около 245 метров и высоту в 30 палуб. На борту авторы проекта хотят разместить спортивный стадион на 15 тысяч мест, два музея, конгресс-центр, симфонический зал и аквапарк. Найдется там место также для школ и колледжей. Команда планирует развивать на судне ядерную энергетику. 

© Tangram 3DS
© Tangram 3DS

Предполагается, что плавучий город будет двигаться со скоростью около 13 километров в час. Судно должно будет совершать полный круг вокруг Земли примерно раз в два года. Оно постоянно будет находиться в международных водах. В порты оно заходить не сможет из-за своих размеров. Посетители смогут добираться до него на паромах.

© Tangram 3DS
© Tangram 3DS

Изначально идея города на воде пришла инженеру из Флориды Норману Никсону. После его смерти в 2012 году развитие проекта остановилось. Позже его возобновила команда Freedom Cruise Line International под руководством Роджера Гуча. Строительство собирались начать в 2020 году, но дальше проекта пока не ушли.

© Tangram 3DS
© Tangram 3DS

Однако в 2026 году Гуч вновь напомнил о гигантском корабле. Он заявил в интервью The Telegraph, что интерес к плавучему городу очень высок. Сейчас команда пытается привлечь инвестиции, но Гуч уверен, что проект реализовать получится. 

© Tangram 3DS
© Tangram 3DS

Если компания получит финансирование, строительство судна начнут в Индонезии. Возведение корабля может занять до четырех лет, но команда утверждает, что первые жители смогут заселиться до полного завершения работ.

© Freedom Ship

Пока идея плавучего города больше похожа на мечту. Однако, если команда Гуча сможет его построить, Freedom Ship станет самым большим судном в мире.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
56 секунд назад
-
0
+
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. :-( От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Хоть нa бyлкy хлебa, хоть нa пaчкy caмых дешевых мaкapон. Мне много не нaдо, только пpотянyть неcколько дней покa ищy paботy... Еcли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личном cообщении. Я обязaтельно веpнy! Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 13-3-65-10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП) Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо...
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Как нарисовать глубину: математика перспективы
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Искусственные языки: кто и зачем их создает
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Теория вероятности в обычной жизни: как математика помогает принимать решения
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Книжная культура Древней Руси
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Как насекомые пресные воды осваивали
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Теория игр на практике: шахматы как наука
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
11 июня, 14:26
Александр Березин

«Артемида III» полетит в космос без астронавтов на борту Starship

Новые данные о «тренировочной» миссии перед возвращением американцев на Луну показали, что NASA пока не может использовать системы жизнеобеспечения самого большого космического корабля в истории. Это ставит вопрос о том, возможна ли высадка астронавтов на Селене в намеченные сроки и вообще до 2029 года.

Космонавтика
# Blue Moon
# NASA
# SpaceX
# Артемида
# Луна
11 июня, 13:34
Татьяна Зайцева

У людей обнаружили врожденную склонность поворачивать против часовой стрелки

Наблюдение за спонтанным движением пешеходов в двух таких разных странах, как Испания и Япония, позволило ученым сделать неожиданное открытие: при прочих равных условиях подавляющее большинство людей подсознательно предпочитают повороты против часовой стрелки. Биологические причины такого врожденного сценария поведения пока не ясны.

Психология
# коллективное поведение
# ориентирование
# самоорганизация
# толпа
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики опубликовали первые точные измерения нейтринных осцилляций в обсерватории JUNO

    12 июня, 12:35

  2. Ученые нашли причину неизлечимого заболевания кишечника

    12 июня, 10:56

  3. Астрономы объяснили обилие «мертвых» галактик в ранней Вселенной

    12 июня, 09:40

  4. Ученые научились различать собак левшей и правшей

    12 июня, 08:13
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Игорь Смирнов
57 секунд назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Город посреди океана за $16 млрд: сможет ли Freedom Ship построить корабль длиной почти в милю для 80 тысяч человек

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Уровень безработицы в странах ЕС

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Город посреди моря: самые большие нефтяные платформы в мире

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Инфографика: фармацевтические компании с самой большой капитализацией

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa. Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Ученые испытали технологию «выращивания» лекарств в космосе

Игорь Смирнов
1 минута назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa.. Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Астрономы объяснили обилие «мертвых» галактик в ранней Вселенной

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Топ-7 самых опасных вулканов мира

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Ученые нашли причину неизлечимого заболевания кишечника

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Telegram может заработать в России вслед за Roblox

Игорь Смирнов
2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Документы Пентагона подтвердили, что в США изучали комаров как возможное биологическое оружие

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Рейтинг самых длинных автомагистралей

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Ученые научились различать собак левшей и правшей

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Астрономы нашли черную дыру с нетипичной для своей галактики массой

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa.. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

У кишечной палочки обнаружили аналог долгосрочной памяти

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Китай начал строить шлюзы на крупнейшей ГЭС мира. Грузопоток по Янцзы вырастет вдвое

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Инфографика: города мира с самым загрязненным воздухом

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Ученые показали, как квантовые эффекты ядер влияют на переход водорода в проводящее состояние

Игорь Смирнов
3 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта... Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Семь самых смертоносных боевых вертолетов в истории

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на любyю

В каких странах безопасно гулять ночью 

Игорь Смирнов
4 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, чтo пишy здеcь, нo бoльше негде. Пpoшy Ваc o пoмoщи, пoмoгите, пoжалyйcта.. Сейчаc ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не нахoдитcя. Гoтoв на

Математики объяснили, почему размер популяции не спасает ее от вымирания

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно