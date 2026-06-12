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Город посреди океана за $16 млрд: сможет ли Freedom Ship построить корабль длиной почти в милю для 80 тысяч человек
Идея судна Freedom Ship появилась в 1990-х годах. В 2020-х годах о проекте самого большого корабля вновь заговорили, но с тех пор его строительство так и не началось.
По задумке, гигантская плавучая платформа должна превратиться в полноценное место для жизни. Судно сможет вместить 50 тысяч постоянных жителей, 10 тысяч гостей и 20 тысяч членов экипажа.
Если проект все-таки реализуют, судно будет иметь ширину около 245 метров и высоту в 30 палуб. На борту авторы проекта хотят разместить спортивный стадион на 15 тысяч мест, два музея, конгресс-центр, симфонический зал и аквапарк. Найдется там место также для школ и колледжей. Команда планирует развивать на судне ядерную энергетику.
Предполагается, что плавучий город будет двигаться со скоростью около 13 километров в час. Судно должно будет совершать полный круг вокруг Земли примерно раз в два года. Оно постоянно будет находиться в международных водах. В порты оно заходить не сможет из-за своих размеров. Посетители смогут добираться до него на паромах.
Изначально идея города на воде пришла инженеру из Флориды Норману Никсону. После его смерти в 2012 году развитие проекта остановилось. Позже его возобновила команда Freedom Cruise Line International под руководством Роджера Гуча. Строительство собирались начать в 2020 году, но дальше проекта пока не ушли.
Однако в 2026 году Гуч вновь напомнил о гигантском корабле. Он заявил в интервью The Telegraph, что интерес к плавучему городу очень высок. Сейчас команда пытается привлечь инвестиции, но Гуч уверен, что проект реализовать получится.
Если компания получит финансирование, строительство судна начнут в Индонезии. Возведение корабля может занять до четырех лет, но команда утверждает, что первые жители смогут заселиться до полного завершения работ.
Пока идея плавучего города больше похожа на мечту. Однако, если команда Гуча сможет его построить, Freedom Ship станет самым большим судном в мире.
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12 Февраля, 2022
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Смех, игра и обезьяны
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