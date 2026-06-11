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Самые богатые страны: что стало с лидерами ВВП на душу за 25 лет — инфографика

Сегодня список самых богатых стран мира выглядит совсем иначе, чем четверть века назад.

Рейтинг самых богатых стран по ВВП на душу населения / © Visual Capitalist

Согласно последнему выпуску прогноза мировой экономики Международного валютного фонда (World Economic Outlook), рейтинг составлен на основе номинального ВВП на душу населения. Все показатели приведены в текущих долларах США и не скорректированы с учетом инфляции.

Сравнение данных за 2000 и 2026 годы показывает, насколько сильно изменились позиции отдельных государств. Ни одна страна не продемонстрировала столь стремительного роста, как Ирландия. С 2000 по 2026 год ее ВВП на душу населения увеличился более чем в пять раз, что позволило стране подняться с 14-го места на второе в мире. Основой этого успеха стали десятилетия активного привлечения иностранных инвестиций. Ирландия превратилась в европейский центр для крупнейших международных корпораций из сфер высоких технологий, фармацевтики и финансовых услуг.

Схожую динамику показал и Сингапур, который поднялся с 20-й позиции на пятую. Как и Ирландия, этот город-государство сумел использовать свои преимущества в качестве глобального центра финансов, торговли и высокотехнологичного производства.

Истории Ирландии и Сингапура демонстрируют, что даже относительно небольшие страны способны стремительно разбогатеть, если создают привлекательные условия для инвестиций и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Одним из самых заметных изменений в мировом рейтинге стало падение Японии. В 2000 году по уровню ВВП на душу населения ее опережал только Люксембург. К 2026 году страна оказалась лишь на 39-м месте, хотя остается одной из крупнейших экономик планеты по объему производства.

В начале века Япония находилась выше Швейцарии, Норвегии и Дании. Сегодня все эти страны значительно превосходят ее по данному показателю. Среди основных причин называют: старение населения; сокращение численности рабочей силы; многолетний период слабого экономического роста и ослабление курса иены по отношению к доллару США. Этот пример наглядно показывает важное различие между общим размером экономики и объёмом экономического производства, приходящимся на одного жителя.

Несмотря на серьезные изменения в других регионах мира, Европа остается главным центром высокодоходных экономик.

В 2026 году девять из пятнадцати стран-лидеров расположены именно в Европе: Люксембург, Ирландия, Швейцария, Норвегия, Дания, Нидерланды, Австрия, Исландия и Швеция.

Большинство этих государств сочетают высокопроизводительные отрасли экономики, эффективные государственные институты, квалифицированную рабочую силу и преимущества доступа к единому рынку Европейского союза.

Рейтинг также показывает, что богатство страны далеко не всегда зависит от её размеров. Многие государства из верхней части списка имеют сравнительно небольшое население, что позволяет высоким экспортным доходам и развитым отраслям сильнее влиять на показатели в расчете на одного человека.

В то же время такие экономические гиганты, как Китай, Индия, Бразилия и Индонезия, несмотря на растущее влияние в мировой экономике, в список богатейших стран по ВВП на душу населения не входят.

Экономисты подчеркивают, что ВВП на душу населения отражает объем произведенных товаров и услуг в расчете на одного жителя, но не показывает напрямую уровень благосостояния населения. Например, Ирландия и Люксембург находятся на вершине рейтинга благодаря огромному объему экономической активности относительно численности населения. Однако по таким показателям, как медианное богатство домохозяйств или располагаемый доход граждан, картина может выглядеть иначе. Поэтому ВВП на душу населения рассматривается лишь как один из инструментов оценки экономического благополучия, а не как его исчерпывающий показатель.