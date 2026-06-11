  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
11 июня, 07:14
Рейтинг: +133
Посты: 217

Самые богатые страны: что стало с лидерами ВВП на душу за 25 лет — инфографика

Сегодня список самых богатых стран мира выглядит совсем иначе, чем четверть века назад. 

Сообщество
# ВВП
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг самых богатых стран по ВВП на душу населения / © Visual Capitalist
Рейтинг самых богатых стран по ВВП на душу населения / © Visual Capitalist

Согласно последнему выпуску прогноза мировой экономики Международного валютного фонда (World Economic Outlook), рейтинг составлен на основе номинального ВВП на душу населения. Все показатели приведены в текущих долларах США и не скорректированы с учетом инфляции.

Сравнение данных за 2000 и 2026 годы показывает, насколько сильно изменились позиции отдельных государств. Ни одна страна не продемонстрировала столь стремительного роста, как Ирландия. С 2000 по 2026 год ее ВВП на душу населения увеличился более чем в пять раз, что позволило стране подняться с 14-го места на второе в мире. Основой этого успеха стали десятилетия активного привлечения иностранных инвестиций. Ирландия превратилась в европейский центр для крупнейших международных корпораций из сфер высоких технологий, фармацевтики и финансовых услуг.

Схожую динамику показал и Сингапур, который поднялся с 20-й позиции на пятую. Как и Ирландия, этот город-государство сумел использовать свои преимущества в качестве глобального центра финансов, торговли и высокотехнологичного производства.

Истории Ирландии и Сингапура демонстрируют, что даже относительно небольшие страны способны стремительно разбогатеть, если создают привлекательные условия для инвестиций и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Одним из самых заметных изменений в мировом рейтинге стало падение Японии. В 2000 году по уровню ВВП на душу населения ее опережал только Люксембург. К 2026 году страна оказалась лишь на 39-м месте, хотя остается одной из крупнейших экономик планеты по объему производства.

В начале века Япония находилась выше Швейцарии, Норвегии и Дании. Сегодня все эти страны значительно превосходят ее по данному показателю. Среди основных причин называют: старение населения; сокращение численности рабочей силы; многолетний период слабого экономического роста и ослабление курса иены по отношению к доллару США. Этот пример наглядно показывает важное различие между общим размером экономики и объёмом экономического производства, приходящимся на одного жителя.

Несмотря на серьезные изменения в других регионах мира, Европа остается главным центром высокодоходных экономик.

В 2026 году девять из пятнадцати стран-лидеров расположены именно в Европе: Люксембург, Ирландия, Швейцария, Норвегия, Дания, Нидерланды, Австрия, Исландия и Швеция.

Большинство этих государств сочетают высокопроизводительные отрасли экономики, эффективные государственные институты, квалифицированную рабочую силу и преимущества доступа к единому рынку Европейского союза.

Рейтинг также показывает, что богатство страны далеко не всегда зависит от её размеров. Многие государства из верхней части списка имеют сравнительно небольшое население, что позволяет высоким экспортным доходам и развитым отраслям сильнее влиять на показатели в расчете на одного человека.

В то же время такие экономические гиганты, как Китай, Индия, Бразилия и Индонезия, несмотря на растущее влияние в мировой экономике, в список богатейших стран по ВВП на душу населения не входят.

Экономисты подчеркивают, что ВВП на душу населения отражает объем произведенных товаров и услуг в расчете на одного жителя, но не показывает напрямую уровень благосостояния населения. Например, Ирландия и Люксембург находятся на вершине рейтинга благодаря огромному объему экономической активности относительно численности населения. Однако по таким показателям, как медианное богатство домохозяйств или располагаемый доход граждан, картина может выглядеть иначе. Поэтому ВВП на душу населения рассматривается лишь как один из инструментов оценки экономического благополучия, а не как его исчерпывающий показатель.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Как нарисовать глубину: математика перспективы
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Искусственные языки: кто и зачем их создает
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Теория вероятности в обычной жизни: как математика помогает принимать решения
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
8 июня, 13:43
Марк Чернов

Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

Спортивная добавка, знакомая каждому второму посетителю тренажерного зала, оказалась неожиданно важной для противоопухолевого иммунитета. Американские ученые выяснили, что иммунные клетки внутри опухоли активно поглощают креатин и без него теряют способность бороться с раком.

Биология
# биотехнологии
# исследования
# медицина
# онкология
8 июня, 14:00
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко проанализировал принципы работы одежды с маркировкой UPF — технологии, которая блокирует до 98% ультрафиолетового излучения. В отличие от солнцезащитного крема, такая защита не смывается водой и действует весь день, но при этом требует правильного выбора материала. Эксперт развеял популярные мифы: почему мокрая хлопковая футболка не спасает от ожогов, можно ли загореть в UPF-купальнике и зачем горнолыжной куртке защита от солнца.

РТУ МИРЭА
# безопастность
# лето
# Солнце
# солнцезащитный крем
# ультрафиолетовое излучение
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы нашли объяснение для части «пропавшей» массы Млечного Пути

    10 июня, 14:24

  2. Популярный безрецептурный БАД заподозрили в ускорении развития болезни Альцгеймера

    10 июня, 13:30

  3. Российская нейросеть в пять раз улучшила «картинку» штормов в Арктике

    10 июня, 13:05

  4. Алтарь для подношений нашли в заброшенном городе майя

    10 июня, 12:43
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Alexander Orsi
26 минут назад
Dima, открою страшный секрет: Израиль появился на том же самом месте за две с половиной тысячи лет до возникновения ислама .

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Alex kz
38 минут назад
Немного истории: "Старые советские спутники действительно бывали с реакторами — например, Космос-954 с ядерной энергетической установкой упал в

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Олег Никифоров
1 час назад
Россия не попала в рейтинг, как и КНДР, поскольку в закрытых странах рейтинги не публикуются.

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

my escalinda
2 часа назад
И пусть весь мир подождёт https://web-games.io

Ученые нашли способ менять форму пылевой плазмы без прямого контакта

my escalinda
2 часа назад
Темная материя порождается при движении с ускорением обычной материи. Это уже не гипотеза а наблюдательный факт! Или у вас распил? https://99nightsforest.io

ВЭПП-6: каким будет новый коллайдер, который даст шанс на понимание природы темной материи

Семен Фарада
2 часа назад
Дэн, не говорите ерунды про Россию. Америка, вот единственная страна которая несёт человечеству мир на крыльях своих тамогавков. Это единственная

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Сергей Загороднев
3 часа назад
И пусть весь мир подождёт

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Павел Савельев
3 часа назад
Главная часть статьи: "Авторы декларации отметили, что в последнее время исследователям стало сложнее привлекать новое финансирование"

Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта

Марат Халилов
3 часа назад
Человечеству для начала хотя-бы прекратить войну в Украине.

Вторая по величине река мира против пустыни: почему 40 лет не могут построить канал для спасения озера Чад

Dmitriy
5 часов назад
Правительство в доле биснесменами им плевать на науку. Кто догараваривается о торговле с другими странами? Президенты. А за нейронками кто стоит?

Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта

Иван Колупаев
5 часов назад
Сергей, на спецоперацию уходит 6,3% ВВП страны. Так сам ВВП недавно сказал. А это треть федерального бюджета. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/685eaf519a79478c73d4276c

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Иван Колупаев
5 часов назад
Сергей, по проводному телефону так понимаю нет никаких запретов и ограничений. Особенно для устаревших аналоговых АТС. С мобильными сложнее но и

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Surprise Morning
6 часов назад
Лучше бы рассказали про закон сохранения информации

Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта

Сергей Осипов
7 часов назад
Интересно, как можно узнать новости из Украины "из первых рук" , представь если бы во время Второй Мировой войны простой гражданин СССР узнавал

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Сергей Осипов
7 часов назад
Немнихер, ну Украине простительно как вы соизволили выразиться "коллапс", чай там ведь война идёт , инфляция при таком деле естественное явление, а

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Tanir Muslim
8 часов назад
Это ложь по поводу Казахстана 10,7%, на самом деле от 22 до 26%, и это только за пол года 2026го. Получается тогда вся эта статистика полная дезинформация

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Aл C
8 часов назад
А математики не ошибаются? Считаете, что ИИ решает задачи плохо - покажите как надо!

Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта

Dima
8 часов назад
Евгений, Конечно, Израиль совсем не виноват, который разместился черт знает на чьей территории...

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Павел Кандеев
8 часов назад
Да только вложения нужны и великие умы

Вторая по величине река мира против пустыни: почему 40 лет не могут построить канал для спасения озера Чад

Виктор Дубатолов
9 часов назад
Иван, у меня велокомпьютер и ог время по GPS ставит, начал пользоваться в апреле этого года, до этого последний раз им пользовался в 2023. Живу в

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно