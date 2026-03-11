Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Немецкий стартап запустит свою первую орбитальную ракету из Шотландии летом 2026 года
Компания Rocket Factory Augsburg (RFA) достигла важного этапа, доставив первую и вторую ступени своей ракеты-носителя RFA ONE на стартовую площадку SaxaVord Spaceport в Шотландии.
После инцидента во время огневых испытаний в 2024 году немецкий ракетный стартап в течение 18 месяцев проводил масштабную техническую модернизацию, чтобы обеспечить успешность будущей миссии. Компания выявила и устранила первопричины аварии, а также модернизировала двигатель Helix, системы наддува топливных баков и наземные операционные процедуры, что должно повысить общую надежность ракеты.
В августе 2024 года космическая отрасль наблюдала, как огневые испытания первой ступени завершились взрывом прямо на стартовой площадке. Однако вместо того чтобы свернуть программу, RFA вернулась к разработке на своем предприятии в Аугсбурге.
Во время предпускового огневого теста аномалия в одном из двигателей вызвала разрушительный пожар, который распространился по всей первой ступени. В результате был уничтожен первый летный экземпляр ракеты — всего за несколько недель до запланированного запуска. Это вынудило инженеров провести глубокую переработку конструкции, чтобы предотвратить распространение огня между девятью двигателями Helix.
Месяцы работы привели к модернизации двигателя Helix и системы наддува баков, способной выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие при ступенчатой схеме сгорания.
В настоящее время «сердце» ракеты RFA ONE — девять двигателей Helix — проходит финальные приемочные испытания в Кируне (Швеция).
Тем временем основные конструктивные элементы ракеты уже доставлены в Шотландию. Девять двигателей будут поставляться поэтапно и устанавливаться на первую ступень непосредственно на месте.
Кульминацией подготовки станет огневой тест полностью собранной ракеты на стартовой площадке Шетландских островов. Он должен подтвердить работоспособность всех систем перед запланированной орбитальной попыткой летом 2026 года.
Ракета RFA ONE рассматривается как собственное европейское решение. В случае успеха этот 30-метровый носитель сможет выводить до 1300 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
