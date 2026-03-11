Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Немецкий стартап запустит свою первую орбитальную ракету из Шотландии летом 2026 года

Компания Rocket Factory Augsburg (RFA) достигла важного этапа, доставив первую и вторую ступени своей ракеты-носителя RFA ONE на стартовую площадку SaxaVord Spaceport в Шотландии.

Доставка ступени ракеты-носителя RFA ONE на стартовую площадку SaxaVord Spaceport в Шотландии / © RFA

После инцидента во время огневых испытаний в 2024 году немецкий ракетный стартап в течение 18 месяцев проводил масштабную техническую модернизацию, чтобы обеспечить успешность будущей миссии. Компания выявила и устранила первопричины аварии, а также модернизировала двигатель Helix, системы наддува топливных баков и наземные операционные процедуры, что должно повысить общую надежность ракеты.

В августе 2024 года космическая отрасль наблюдала, как огневые испытания первой ступени завершились взрывом прямо на стартовой площадке. Однако вместо того чтобы свернуть программу, RFA вернулась к разработке на своем предприятии в Аугсбурге.

Во время предпускового огневого теста аномалия в одном из двигателей вызвала разрушительный пожар, который распространился по всей первой ступени. В результате был уничтожен первый летный экземпляр ракеты — всего за несколько недель до запланированного запуска. Это вынудило инженеров провести глубокую переработку конструкции, чтобы предотвратить распространение огня между девятью двигателями Helix.

Месяцы работы привели к модернизации двигателя Helix и системы наддува баков, способной выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие при ступенчатой схеме сгорания.

В настоящее время «сердце» ракеты RFA ONE — девять двигателей Helix — проходит финальные приемочные испытания в Кируне (Швеция).

Тем временем основные конструктивные элементы ракеты уже доставлены в Шотландию. Девять двигателей будут поставляться поэтапно и устанавливаться на первую ступень непосредственно на месте.

Кульминацией подготовки станет огневой тест полностью собранной ракеты на стартовой площадке Шетландских островов. Он должен подтвердить работоспособность всех систем перед запланированной орбитальной попыткой летом 2026 года.

Ракета RFA ONE рассматривается как собственное европейское решение. В случае успеха этот 30-метровый носитель сможет выводить до 1300 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.