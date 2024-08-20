Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая ступень немецкой космической ракеты взорвалась на испытаниях

Статические огневые испытания ракеты немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA), которые состоялись 19 августа на космодроме Саксаворд на Шетландских островах (Великобритания), завершились взрывом.

© BBC

Это были заключительные испытания перед первым пуском ракеты, который планировали на третий квартал 2024 года.

Судя по видео, произошел взрыв одного из двигателей Helix в основании ступени, и пламя вскоре охватило ее целиком.