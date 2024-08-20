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Первая ступень немецкой космической ракеты взорвалась на испытаниях
Статические огневые испытания ракеты немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA), которые состоялись 19 августа на космодроме Саксаворд на Шетландских островах (Великобритания), завершились взрывом.
Это были заключительные испытания перед первым пуском ракеты, который планировали на третий квартал 2024 года.
Судя по видео, произошел взрыв одного из двигателей Helix в основании ступени, и пламя вскоре охватило ее целиком.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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