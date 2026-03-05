Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космические телескопы получили самое детализированное изображение туманности «Кошачий глаз»

Европейский космический телескоп «Евклид» (Euclid), сравнительно недавно приступивший к работе, объединил усилия с легендарным «Хаббл» (Hubble), совместным проектом NASA и ESA, чтобы получить впечатляющие изображения туманности «Кошачий глаз» — NGC 6543.

Туманность «Кошачий глаз» / © ESA / Hubble & NASA, ESA Euclid / Euclid Consortium / NASA / Q1-2025, J.-C. Cuillandre & E. Bertin (CEA Paris-Saclay), Z. Tsvetanov

Эта туманность — один из самых эффектных остатков умирающей звезды в наблюдаемой Вселенной. Она расположена примерно в 4 400 световых годах от Земли в созвездии Дракон. Планетарные туманности получили свое название из-за округлой формы: ранние астрономы принимали их за планеты, хотя на самом деле это расширяющиеся газовые оболочки, которые звезды сбрасывают на финальных этапах своей эволюции.

Туманность «Кошачий глаз» (в центре снимка) / © ESA / Hubble & NASA, ESA Euclid / Euclid Consortium / NASA / Q1-2025, J.-C. Cuillandre & E. Bertin (CEA Paris-Saclay), Z. Tsvetanov

Туманность «Кошачий глаз», открытая еще в 1864 году, на протяжении полутора столетий восхищает астрономов и астрофотографов. Совместная работа телескопов «Евклид» и «Хаббл» позволила увидеть ее в совершенно новом свете.

Высокое разрешение «Евклида» сыграло ключевую роль, однако ученые пошли дальше: они применили современные методы обработки изображений, объединив данные камеры Advanced Camera for Surveys (ACS) телескопа «Хаббл» — в том числе материалы более чем двадцатилетней давности — с широкоугольными наблюдениями «Евклида» в ближнем инфракрасном и видимом диапазонах.

В результате получены не только поразительно красивые, но и самые детализированные за всю историю снимки этой туманности — как крупные планы ее сложной структуры, так и изображения окружающей космической среды.

Как отметили в NASA и ESA, сочетание «сфокусированного взгляда» «Хаббл» и глубоких полевых наблюдений «Евклида» позволяет не только подчеркнуть изысканную структуру туманности, но и вписать ее в более широкий космический контекст. Вместе эти миссии демонстрируют тонкое взаимодействие процессов звёздной эволюции на завершающей стадии с грандиозной «тканью» Вселенной.