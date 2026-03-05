  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
5 марта, 08:58
Рейтинг: +325
Посты: 943

Что представляет собой LUCAS? Анализ нового американского беспилотника

Вооруженные силы США задействовали новый дальнобойный дрон-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) в рамках операции «Эпическая ярость» — совместной кампании с Израилем, нацеленной на объекты иранской военной инфраструктуры.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
# США
LUCAS / © U.S. Central Command
LUCAS / © U.S. Central Command

Комплекс, известный как LUCAS и выпускаемый под коммерческим обозначением FLM 136 компанией SpektreWorks из Аризоны, позволил расширить арсенал средств высокоточного дальнего удара без риска для пилотов в зонах с плотной противовоздушной обороной. Этот шаг свидетельствует о явном повороте к массовому внедрению в США, относительно недорогих и «расходуемых» беспилотных систем, способных действовать глубоко в пределах враждебной территории.

Теперь командование опирается не только на дорогостоящие самолеты и крылатые ракеты: к ним добавляются масштабируемые дроны, способные часами барражировать в районе цели и наносить удар в наиболее благоприятный момент.

Американская кампания сочетает применение малозаметной авиации, оружия дальнего действия, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем в скоординированных циклах ударов, направленных на разрушение эшелонированной обороны Тегерана.

В этой связи LUCAS, который представляет собой аналог российских дронов «Герань-2» и иранских Shahed-136, выполняет роль устойчивой платформы «барражирование–удар». Он способен обнаруживать, сопровождать и поражать цели, чувствительные ко времени, сокращая цепочку «датчик — средство поражения». Это особенно важно при борьбе с мобильными пусковыми установками ракет и подразделениями ПВО, которые регулярно меняют позиции.

Использование американских барражирующих боеприпасов с модульной нагрузкой и увеличенной продолжительностью полета дает военным планировщикам гибкий инструмент точечного воздействия. Дрон может находиться над районом цели, подтверждать ее идентификацию и атаковать только при благоприятных условиях, снижая необходимость отправки пилотируемых самолетов в зоны плотной ПВО.

Подготовка к боевому применению LUCAS началась за несколько месяцев до операции. 16 декабря 2025 года система Low-cost Unmanned Combat Attack System была запущена с полетной палубы корабля Santa Barbara. Эта демонстрация подтвердила возможность применения аппарата с морских платформ без использования традиционных взлетно-посадочных полос. Запуск возможен с пневматической направляющей или при помощи ракетного ускорителя, что позволяет развертывать систему с передовых позиций или непосредственно с палуб кораблей.

Длина аппарата составляет около трех метров, размах крыла — 2,5 метра. Собственная масса — 31 килограмм, максимальная взлетная — 81 килограмм, что обеспечивает достаточный запас для топлива и модульной боевой нагрузки при компактных габаритах, позволяющих быстро транспортировать и развернуть систему.

Согласно данным производителя, FLM 136 оснащен карбюраторным двигателем объемом 215 кубических сантиметров и способен находиться в воздухе примерно шесть часов. Крейсерская скорость составляет 100 километров в час, максимальная — до 185 километров в час для быстрого маневрирования или финальной фазы атаки. Аппарат может действовать на высотах более 3 000 метров, выходя за пределы досягаемости некоторых систем ближней ПВО.

При управлении в контролируемом режиме заявленная дальность достигает 640 километров, что обеспечивает возможность нанесения ударов с удаленных стартовых позиций вне наиболее защищенных зон.

В ударной конфигурации система несет до 18 килограмм полезной нагрузки. Среди вариантов — осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части, предназначенные для поражения радиолокационных станций, мобильных зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок баллистических ракет, топливных хранилищ и укрепленных командных пунктов. В финальной фазе атаки дрон переходит от барражирования к крутому пикированию, максимизируя пробивное действие и разрушительный эффект. Автономная навигация и инерциальные резервные системы снижают уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Интеграция LUCAS в операцию «Эпическая ярость» отражает более широкую эволюцию американской военной доктрины. Вместо зависимости исключительно от высокотехнологичной авиации и дорогостоящих боеприпасов Пентагон все активнее внедряет более доступные барражирующие системы, способные длительное время оказывать давление на противника и менять динамику конфликта.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Логарифмические функции: уравнения и неравенства
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Взгляд в бездну: что такое черная дыра
ФизТех
Москва
Лекция
06 Мар
1000
На снегоступах и ходулях
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Космическая история в документах Архива Российской академии наук
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Мар
1200
Сага об антибиотиках
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
07 Мар
Бесплатно
Взломавшие систему: женщины в IT и криптографии
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 марта, 13:56
Илья Гриднев

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.

Биология
# каннибализм
# китообразные
# косатки
4 марта, 14:46
Адель Романова

Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.

Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Палеонтологи нашли древнейшее свидетельство поедания крупных травоядных наземными хищниками

    5 марта, 08:30

  2. Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

    5 марта, 08:10

  3. В России выяснили, как меняются механические свойства клеток при раке молочной железы

    5 марта, 07:00

  4. Астрономы впервые показали процесс потери атмосферы в «подростковых» планетных системах

    4 марта, 16:22
Выбор редакции

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

reem
1 час назад
such a cool images they have https://dinosaurcolorpages.com/t-rex/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Иранский экспорт: кому уходило черное золото вопреки санкциям?

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые проверили, способны ли бактерии пережить удар астероида

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Левши оказались более конкурентоспособны, чем правши

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые из России нашли способ «перекрыть кислород» опухолям

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Худые куклы повлияли на самооценку дошкольниц

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Астрономы впервые показали процесс потери атмосферы в «подростковых» планетных системах

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

NASA назвало новую дату запуска лунной миссии «Артемида II»

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученый рассказал о сближении трех планет, которое случается раз в 10 лет

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Найденный на свалке указ подтвердил существование полулегендарного нубийского царя

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые разработали эффективный способ синтеза паучьего токсина для создания обезболивающих

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Биологи выяснили, почему древнейшие животные на земле не оставили окаменелостей

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Рои киборгов-тараканов для разведки прошли испытания в США и Европе

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Торговля нефтью через Ормузский пролив: инфографика по странам

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Исследователи сравнили шлаковые конусы на Земле и Марсе

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Гиперзвуковой аппарат нового поколения DART AE выполнил первый полет

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Антон Ковалев
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

NASA перевело данные телескопа в музыку: как звучат Юпитер, Сатурн и Уран

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно