Что представляет собой LUCAS? Анализ нового американского беспилотника

LUCAS / © U.S. Central Command

Комплекс, известный как LUCAS и выпускаемый под коммерческим обозначением FLM 136 компанией SpektreWorks из Аризоны, позволил расширить арсенал средств высокоточного дальнего удара без риска для пилотов в зонах с плотной противовоздушной обороной. Этот шаг свидетельствует о явном повороте к массовому внедрению в США, относительно недорогих и «расходуемых» беспилотных систем, способных действовать глубоко в пределах враждебной территории.

Теперь командование опирается не только на дорогостоящие самолеты и крылатые ракеты: к ним добавляются масштабируемые дроны, способные часами барражировать в районе цели и наносить удар в наиболее благоприятный момент.

Американская кампания сочетает применение малозаметной авиации, оружия дальнего действия, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем в скоординированных циклах ударов, направленных на разрушение эшелонированной обороны Тегерана.

В этой связи LUCAS, который представляет собой аналог российских дронов «Герань-2» и иранских Shahed-136, выполняет роль устойчивой платформы «барражирование–удар». Он способен обнаруживать, сопровождать и поражать цели, чувствительные ко времени, сокращая цепочку «датчик — средство поражения». Это особенно важно при борьбе с мобильными пусковыми установками ракет и подразделениями ПВО, которые регулярно меняют позиции.

Использование американских барражирующих боеприпасов с модульной нагрузкой и увеличенной продолжительностью полета дает военным планировщикам гибкий инструмент точечного воздействия. Дрон может находиться над районом цели, подтверждать ее идентификацию и атаковать только при благоприятных условиях, снижая необходимость отправки пилотируемых самолетов в зоны плотной ПВО.

Подготовка к боевому применению LUCAS началась за несколько месяцев до операции. 16 декабря 2025 года система Low-cost Unmanned Combat Attack System была запущена с полетной палубы корабля Santa Barbara. Эта демонстрация подтвердила возможность применения аппарата с морских платформ без использования традиционных взлетно-посадочных полос. Запуск возможен с пневматической направляющей или при помощи ракетного ускорителя, что позволяет развертывать систему с передовых позиций или непосредственно с палуб кораблей.

Длина аппарата составляет около трех метров, размах крыла — 2,5 метра. Собственная масса — 31 килограмм, максимальная взлетная — 81 килограмм, что обеспечивает достаточный запас для топлива и модульной боевой нагрузки при компактных габаритах, позволяющих быстро транспортировать и развернуть систему.

Согласно данным производителя, FLM 136 оснащен карбюраторным двигателем объемом 215 кубических сантиметров и способен находиться в воздухе примерно шесть часов. Крейсерская скорость составляет 100 километров в час, максимальная — до 185 километров в час для быстрого маневрирования или финальной фазы атаки. Аппарат может действовать на высотах более 3 000 метров, выходя за пределы досягаемости некоторых систем ближней ПВО.

При управлении в контролируемом режиме заявленная дальность достигает 640 километров, что обеспечивает возможность нанесения ударов с удаленных стартовых позиций вне наиболее защищенных зон.

В ударной конфигурации система несет до 18 килограмм полезной нагрузки. Среди вариантов — осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части, предназначенные для поражения радиолокационных станций, мобильных зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок баллистических ракет, топливных хранилищ и укрепленных командных пунктов. В финальной фазе атаки дрон переходит от барражирования к крутому пикированию, максимизируя пробивное действие и разрушительный эффект. Автономная навигация и инерциальные резервные системы снижают уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Интеграция LUCAS в операцию «Эпическая ярость» отражает более широкую эволюцию американской военной доктрины. Вместо зависимости исключительно от высокотехнологичной авиации и дорогостоящих боеприпасов Пентагон все активнее внедряет более доступные барражирующие системы, способные длительное время оказывать давление на противника и менять динамику конфликта.