Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Что представляет собой LUCAS? Анализ нового американского беспилотника
Вооруженные силы США задействовали новый дальнобойный дрон-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) в рамках операции «Эпическая ярость» — совместной кампании с Израилем, нацеленной на объекты иранской военной инфраструктуры.
Комплекс, известный как LUCAS и выпускаемый под коммерческим обозначением FLM 136 компанией SpektreWorks из Аризоны, позволил расширить арсенал средств высокоточного дальнего удара без риска для пилотов в зонах с плотной противовоздушной обороной. Этот шаг свидетельствует о явном повороте к массовому внедрению в США, относительно недорогих и «расходуемых» беспилотных систем, способных действовать глубоко в пределах враждебной территории.
Теперь командование опирается не только на дорогостоящие самолеты и крылатые ракеты: к ним добавляются масштабируемые дроны, способные часами барражировать в районе цели и наносить удар в наиболее благоприятный момент.
Американская кампания сочетает применение малозаметной авиации, оружия дальнего действия, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем в скоординированных циклах ударов, направленных на разрушение эшелонированной обороны Тегерана.
В этой связи LUCAS, который представляет собой аналог российских дронов «Герань-2» и иранских Shahed-136, выполняет роль устойчивой платформы «барражирование–удар». Он способен обнаруживать, сопровождать и поражать цели, чувствительные ко времени, сокращая цепочку «датчик — средство поражения». Это особенно важно при борьбе с мобильными пусковыми установками ракет и подразделениями ПВО, которые регулярно меняют позиции.
Использование американских барражирующих боеприпасов с модульной нагрузкой и увеличенной продолжительностью полета дает военным планировщикам гибкий инструмент точечного воздействия. Дрон может находиться над районом цели, подтверждать ее идентификацию и атаковать только при благоприятных условиях, снижая необходимость отправки пилотируемых самолетов в зоны плотной ПВО.
Подготовка к боевому применению LUCAS началась за несколько месяцев до операции. 16 декабря 2025 года система Low-cost Unmanned Combat Attack System была запущена с полетной палубы корабля Santa Barbara. Эта демонстрация подтвердила возможность применения аппарата с морских платформ без использования традиционных взлетно-посадочных полос. Запуск возможен с пневматической направляющей или при помощи ракетного ускорителя, что позволяет развертывать систему с передовых позиций или непосредственно с палуб кораблей.
Длина аппарата составляет около трех метров, размах крыла — 2,5 метра. Собственная масса — 31 килограмм, максимальная взлетная — 81 килограмм, что обеспечивает достаточный запас для топлива и модульной боевой нагрузки при компактных габаритах, позволяющих быстро транспортировать и развернуть систему.
Согласно данным производителя, FLM 136 оснащен карбюраторным двигателем объемом 215 кубических сантиметров и способен находиться в воздухе примерно шесть часов. Крейсерская скорость составляет 100 километров в час, максимальная — до 185 километров в час для быстрого маневрирования или финальной фазы атаки. Аппарат может действовать на высотах более 3 000 метров, выходя за пределы досягаемости некоторых систем ближней ПВО.
При управлении в контролируемом режиме заявленная дальность достигает 640 километров, что обеспечивает возможность нанесения ударов с удаленных стартовых позиций вне наиболее защищенных зон.
В ударной конфигурации система несет до 18 килограмм полезной нагрузки. Среди вариантов — осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части, предназначенные для поражения радиолокационных станций, мобильных зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок баллистических ракет, топливных хранилищ и укрепленных командных пунктов. В финальной фазе атаки дрон переходит от барражирования к крутому пикированию, максимизируя пробивное действие и разрушительный эффект. Автономная навигация и инерциальные резервные системы снижают уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Интеграция LUCAS в операцию «Эпическая ярость» отражает более широкую эволюцию американской военной доктрины. Вместо зависимости исключительно от высокотехнологичной авиации и дорогостоящих боеприпасов Пентагон все активнее внедряет более доступные барражирующие системы, способные длительное время оказывать давление на противника и менять динамику конфликта.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии