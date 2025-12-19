Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВМС США впервые успешно запустили аналог «Герань-2» с палубы корабля

ВМС США впервые успешно запустили аналог «Герань-2» с палубы корабля / © NAVCENT / C5F / U.S. Army Spc. Kayla Mc Guire

Это событие произошло всего через две недели после того, как американские военные объявили о создании в регионе оперативной группы Scorpion Strike (TFSS), оснащенной дронами LUCAS производства компании SpektreWorks. Возможность применять одноразовые ударные беспилотники не только с суши, но и с моря открывает новые оперативные горизонты, дополняя и без того значительно расширившийся арсенал средств дальнего удара вооруженных сил США.

© NAVCENT

Согласно официальному сообщению, 16 декабря личный состав оперативной группы 59 Командования военно-морских сил США в Центральном регионе (NAVCENT) осуществил запуск дрона LUCAS с кормовой взлетной палубы Santa Barbara.

Официальное сообщение NAVCENT не раскрывает конкретных деталей продемонстрированных в ходе испытаний возможностей — таких как дальность полета дрона, способы управления и наведения, а также то, поражал ли он условную цель на море или на суше в конце полета.

Общие сведения о дронах LUCAS, развернутых сейчас американскими военными на Ближнем Востоке, остаются ограниченными. Известно, что SpektreWorks создала свой беспилотник опираясь на конструкцию, разработанную на основе российских дронов «Герань-2» и иранских Shahed-136.