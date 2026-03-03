Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Ираке местные жители обнаружили разбившуюся БПЛА LUCAS – американский аналог Shahed
Американский беспилотник LUCAS, возможно, упал на территории Ирака. Вероятно, инцидент произошел в городе Самарра.
В социальных сетях активно публикуются сообщения о разбившейся в Ираке беспилотной боевой системе (LUCAS). Пользователи утверждают, что местные жители обнаружили практически неповрежденный беспилотник, оснащенный терминалом Starlink.
В большинстве сообщений не уточняется, где именно упал ударный дрон. Вероятно, это могло произойти вечером 2 февраля в сельской местности города Самарра, входящего в мухафазу Салах-эд-Дин. В первых сообщениях говорилось о падении иранского дрона. Официальных подтверждений пока не было.
Посты в социальных сетях с уточнением, что это был именно американский беспилотник, начали активно распространяться в ночь на 3 марта. Об этом писал в том числе израильский ресурс Abu Ali Express, рассказывающий о событиях в арабском мире.
Американская система LUCAS сделана по образцу иранского ударного беспилотника Shahed-136. Американское Центральное командование ранее подтвердило, что во время ударов по Ирану США впервые использовали новые дроны LUCAS.
