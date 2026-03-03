Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Honor показала своего первого человекоподобного робота

Человекоподобный робот Honor вышел на сцену выставки MWC 2026 и сделал все возможное, чтобы произвести на публику яркое первое впечатление. Машина исполнила танцевальный номер вместе с людьми-танцорами, двигаясь в ритме популярного хита Believer группы Imagine Dragons.

Человекоподобный робот Honor танцует с людьми / © Honor

После выступления робот пожал руку генеральному директору Honor Джеймсу Ли, а затем выполнил сальто назад с безупречной приземлением, вызвав восхищение зрителей и волну аплодисментов в зале.

Представив несколько продуктов в различных категориях, Honor намерена позиционировать себя как экосистему ИИ + робототехники будущего. Компания видит перспективу в создании «цивилизации ИИ-устройств», где устройства способны думать, двигаться, взаимодействовать и работать совместно.

В целом компания из Шэньчжэня стремится превратить искусственный интеллект из программного обеспечения в физическую, повседневную технологию. Она постепенно выходит за рамки смартфонов, планшетов и ноутбуков, интегрируя ИИ в устройства, роботов и интеллектуальные экосистемы.