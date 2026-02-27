Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Lockheed Martin создаст компактный ядерный реактор для первой базы на Луне
Lockheed Martin сделала ставку на разработку системы ядерной энергетической установки (Fission Surface Power, FSP) как ключевого элемента для обеспечения долговременного присутствия человека и промышленной деятельности на Луне.
Американская компания выступает за гибкую, масштабируемую архитектуру. Начав с компактных установок мощностью 5–10 киловатт для первых этапов освоения, можно снизить риски, а затем постепенно перейти к системам на 25–50 киловатт и в перспективе — к реакторам мощностью до 100 киловатт, способным поддерживать разветвленную коммерческую и промышленную инфраструктуру.
Совместно с NASA и Министерством энергетики США компания намерена воплотить этот проект в реальность.
«Наша общая архитектура гибкая и способна адаптироваться к широкому спектру нагрузок. Но создание реактора мощностью 100 киловатт для работы на Луне и Марсе — это не просто масштабирование меньшей конструкции», — отметил Керри Тиммонс, руководитель по бизнес-стратегии ядерных космических программ Lockheed Martin.
Если человечество намерено построить на Луне не временный лагерь, а постоянную, динамично развивающуюся экономику, необходим источник энергии, не зависящий от Солнца.
Лунная среда крайне сурова: ночи здесь длятся по две недели, а богатые ресурсами регионы могут находиться в вечной тени. Традиционные источники энергии не способны обеспечить жизнедеятельность постоянной базы.
Ядерные реакторы дают надежное и непрерывное энергоснабжение, независимое от солнечного света. Они могут обеспечивать энергией жилые модули, луноходы и установки по добыче и переработке местных ресурсов — например, для производства кислорода и ракетного топлива.
После недавнего указа Белого дома развитие таких технологий стало национальным приоритетом. Lockheed Martin уже работает по контрактам первой фазы с NASA и Министерством энергетики, рассчитывая вывести систему на запуск к 2030 году.
Система FSP рассматривается как переходная технология. Чтобы сократить расходы и укрепить цепочки поставок для долгосрочных марсианских миссий, США делают ставку на единую энергетическую архитектуру, способную масштабироваться от орбитальных платформ до лунных баз.
Компактная установка мощностью 5–10 киловатт способна поддерживать тепло в жилом модуле и заряжать луноход во время самой холодной лунной ночи. Но по мере расширения промышленной активности — добычи реголита для получения кислорода или производства ракетного топлива — энергосети должны будут расти.
Цель — выйти на уровни 25, 50 и даже 100 киловатт. Для этого Lockheed Martin делает ставку на усовершенствованные двигатели по циклу Брайтона, отличающиеся высокой эффективностью при больших мощностях.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
