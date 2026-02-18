Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый авиадвигатель Rolls-Royce может сократить выбросы до 30%

Авиационная отрасль намерена воспользоваться успехом гибридных автомобилей. В партнерстве с норвежской исследовательской организацией SINTEF компания Rolls-Royce разрабатывает гибридный авиационный двигатель, сочетающий электрическую тягу и традиционное топливо, чтобы сократить выбросы и при этом сохранить надежность.

Гибридный двигатель самолета / © Rolls-Royce

По оценке исследователей, такая технология способна уменьшить выбросы CO₂ до 30% — прежде всего на внутренних авиалиниях — например, на маршруте Тронхейм–Осло в Норвегии. Однако для ее реализации требуется значительный объем научных исследований и инженерных решений.

Гибридный авиационный двигатель объединяет электромотор и двигатель внутреннего сгорания, совместно вращающие пропеллер. Команды SINTEF и Rolls-Royce совместно разрабатывают электрическую изоляцию статора гибридного двигателя. Статор создает магнитное поле, приводящее во вращение ротор электромотора, и требует особенно прочной изоляции, способной выдерживать высокие напряжения и частоты, характерные для гибридного полета.

Проблема в том, что в отрасли пока не существует стандартов для расчета ресурса компонентов, работающих при столь высоких напряжениях и частотах. Исследователи стремятся глубже понять поведение необходимых материалов, чтобы гарантировать соответствие требованиям по долговечности изоляции.

Чтобы гибридные самолеты стали реальностью, отрасли предстоит создать более эффективные воздушные винты, электрические силовые установки и редукторы, соединяющие электромотор с двигателем внутреннего сгорания. И при этом все компоненты должны быть максимально легкими — иначе самолет просто не сможет подняться в небо.