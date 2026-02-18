Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый авиадвигатель Rolls-Royce может сократить выбросы до 30%
Авиационная отрасль намерена воспользоваться успехом гибридных автомобилей. В партнерстве с норвежской исследовательской организацией SINTEF компания Rolls-Royce разрабатывает гибридный авиационный двигатель, сочетающий электрическую тягу и традиционное топливо, чтобы сократить выбросы и при этом сохранить надежность.
По оценке исследователей, такая технология способна уменьшить выбросы CO₂ до 30% — прежде всего на внутренних авиалиниях — например, на маршруте Тронхейм–Осло в Норвегии. Однако для ее реализации требуется значительный объем научных исследований и инженерных решений.
Гибридный авиационный двигатель объединяет электромотор и двигатель внутреннего сгорания, совместно вращающие пропеллер. Команды SINTEF и Rolls-Royce совместно разрабатывают электрическую изоляцию статора гибридного двигателя. Статор создает магнитное поле, приводящее во вращение ротор электромотора, и требует особенно прочной изоляции, способной выдерживать высокие напряжения и частоты, характерные для гибридного полета.
Проблема в том, что в отрасли пока не существует стандартов для расчета ресурса компонентов, работающих при столь высоких напряжениях и частотах. Исследователи стремятся глубже понять поведение необходимых материалов, чтобы гарантировать соответствие требованиям по долговечности изоляции.
Чтобы гибридные самолеты стали реальностью, отрасли предстоит создать более эффективные воздушные винты, электрические силовые установки и редукторы, соединяющие электромотор с двигателем внутреннего сгорания. И при этом все компоненты должны быть максимально легкими — иначе самолет просто не сможет подняться в небо.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Апреля, 2015
Топ неоновых организмов
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
30 Октября, 2014
Параллелизм эволюции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии