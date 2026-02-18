Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Беспилотник X-68A LongShot приблизился к первому запуску с F-15 Eagle
Беспилотники LongShot рассматриваются сегодня как новый способ дать бомбардировщикам и транспортным самолетам возможность противостоять воздушным угрозам и снизить собственную уязвимость.
Запускаемый с воздуха беспилотник LongShot компании General Atomics приблизился к первому полету: завершен ряд наземных испытаний, включая демонстрацию сброса вооружения. LongShot, получивший также обозначение X-68A, первоначально будет подниматься в воздух и запускаться с истребителя F-15. Цель программы — изучить, каким образом беспилотный аппарат, способный применять ракеты «воздух–воздух», может увеличить дальность поражения и снизить уязвимость самолета-носителя, а также обеспечить ряд других преимуществ.
По данным Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, которое курирует программу LongShot, в проекте задействовано «множество правительственных структур США», включая подразделения ВВС, ВМС, Сухопутных войск и NASA.
Как отмечается в сообщении DARPA, LongShot/X-68A успешно прошел серию технических этапов. Среди недавних достижений — полноразмерные испытания в аэродинамической трубе, а также успешные тесты парашютной системы и механизма сброса вооружения. Все это свидетельствует о существенном прогрессе в создании возможности нового поколения.
Согласно ранее опубликованным рендерам, LongShot способен нести как минимум одну ракету AIM-120 AMRAAM во внутреннем отсеке вдоль нижней части фюзеляжа.
Внешне LongShot напоминает крылатую ракету: вытянутый фюзеляж, характерная граненая носовая часть, крылья обратной стреловидности в хвостовой части. Аппарат оснащен перевернутым V-образным оперением и небольшим килевым гребнем за верхним воздухозаборником двигателя.
X-68A оснащен одним турбореактивным двигателем Williams WJ38-15. Использование этого двигателя, вероятно, обеспечивает аппарату максимальную скорость на уровне 1160 километров в час.
Первый запуск LongShot планируется осуществить с истребителя F-15 — самолета, давно известного своей способностью нести крупногабаритную нагрузку.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Физики предложили использовать немагнитные примеси для обнаружения квазичастиц, что упростит разработку квантовых компьютеров
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Красавин и кандидат физико-математических наук Вячеслав Неверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить эти квазичастицы.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
