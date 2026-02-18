Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотник X-68A LongShot приблизился к первому запуску с F-15 Eagle

Беспилотники LongShot рассматриваются сегодня как новый способ дать бомбардировщикам и транспортным самолетам возможность противостоять воздушным угрозам и снизить собственную уязвимость.

Рендер беспилотников X-68A LongShot / © General Atomics

Запускаемый с воздуха беспилотник LongShot компании General Atomics приблизился к первому полету: завершен ряд наземных испытаний, включая демонстрацию сброса вооружения. LongShot, получивший также обозначение X-68A, первоначально будет подниматься в воздух и запускаться с истребителя F-15. Цель программы — изучить, каким образом беспилотный аппарат, способный применять ракеты «воздух–воздух», может увеличить дальность поражения и снизить уязвимость самолета-носителя, а также обеспечить ряд других преимуществ.

По данным Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, которое курирует программу LongShot, в проекте задействовано «множество правительственных структур США», включая подразделения ВВС, ВМС, Сухопутных войск и NASA.

Как отмечается в сообщении DARPA, LongShot/X-68A успешно прошел серию технических этапов. Среди недавних достижений — полноразмерные испытания в аэродинамической трубе, а также успешные тесты парашютной системы и механизма сброса вооружения. Все это свидетельствует о существенном прогрессе в создании возможности нового поколения.

Согласно ранее опубликованным рендерам, LongShot способен нести как минимум одну ракету AIM-120 AMRAAM во внутреннем отсеке вдоль нижней части фюзеляжа.

Внешне LongShot напоминает крылатую ракету: вытянутый фюзеляж, характерная граненая носовая часть, крылья обратной стреловидности в хвостовой части. Аппарат оснащен перевернутым V-образным оперением и небольшим килевым гребнем за верхним воздухозаборником двигателя.

X-68A оснащен одним турбореактивным двигателем Williams WJ38-15. Использование этого двигателя, вероятно, обеспечивает аппарату максимальную скорость на уровне 1160 километров в час.

Первый запуск LongShot планируется осуществить с истребителя F-15 — самолета, давно известного своей способностью нести крупногабаритную нагрузку.