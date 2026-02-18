Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX будет участвовать в закрытом конкурсе Пентагона по созданию голосового управления роями дронов

Компания Илона Маска SpaceX вместе со своей дочерней структурой в сфере искусственного интеллекта xAI, по сообщениям, вошла в узкий круг участников засекреченного конкурса Пентагона по разработке автономных систем управления роями дронов с голосовым интерфейсом.

Изображение роя дронов / © Getty Images

Конкурс, запущенный ранее в этом году с призовым фондом около 100 миллионов долларов, нацелен на создание технологии, способной преобразовывать устные команды в скоординированные действия нескольких беспилотников, действующих одновременно.

Шестимесячное состязание отражает более широкий курс Министерства обороны США на ускоренное внедрение автономных систем и искусственного интеллекта в оборонные операции. Если участие подтвердится, это станет расширением роли SpaceX в оборонных технологиях за пределы ракетостроения, спутниковых запусков и коммуникационных систем.

По данным Bloomberg, конкурс организован подразделением Пентагона Defense Innovation Unit. Его цель — создать программное обеспечение, способное переводить голосовые инструкции в цифровые команды для одновременного управления несколькими беспилотниками. Такие системы позволят военнослужащим без специальной подготовки пилотов быстро задействовать рой дронов в боевых или чрезвычайных ситуациях, повышая эффективность взаимодействия человека и машины в сложных операциях.

Рост интереса Пентагона к беспилотным системам во многом обусловлен стремительным распространением недорогих дронов в конфликтах по всему миру и их все более активным использованием для разведки, атак и контрабанды. Американские чиновники также подчеркивают внутренние риски безопасности — необходимость защиты аэропортов и массовых мероприятий, где несанкционированные беспилотники создают угрозы для авиации и скоплений людей.

Предполагаемое участие SpaceX происходит на фоне все более тесного сотрудничества крупных технологических компаний с оборонным ведомством США в области искусственного интеллекта. Ранее OpenAI, Google (в составе Alphabet), Anthropic и xAI заключили с Пентагоном контракты на сумму до 200 миллионов долларов каждый для масштабирования передовых ИИ-возможностей в оборонных программах. Конкурс по роям дронов — еще один шаг в углубляющемся партнерстве Кремниевой долины и военных структур.