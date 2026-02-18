Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX будет участвовать в закрытом конкурсе Пентагона по созданию голосового управления роями дронов
Компания Илона Маска SpaceX вместе со своей дочерней структурой в сфере искусственного интеллекта xAI, по сообщениям, вошла в узкий круг участников засекреченного конкурса Пентагона по разработке автономных систем управления роями дронов с голосовым интерфейсом.
Конкурс, запущенный ранее в этом году с призовым фондом около 100 миллионов долларов, нацелен на создание технологии, способной преобразовывать устные команды в скоординированные действия нескольких беспилотников, действующих одновременно.
Шестимесячное состязание отражает более широкий курс Министерства обороны США на ускоренное внедрение автономных систем и искусственного интеллекта в оборонные операции. Если участие подтвердится, это станет расширением роли SpaceX в оборонных технологиях за пределы ракетостроения, спутниковых запусков и коммуникационных систем.
По данным Bloomberg, конкурс организован подразделением Пентагона Defense Innovation Unit. Его цель — создать программное обеспечение, способное переводить голосовые инструкции в цифровые команды для одновременного управления несколькими беспилотниками. Такие системы позволят военнослужащим без специальной подготовки пилотов быстро задействовать рой дронов в боевых или чрезвычайных ситуациях, повышая эффективность взаимодействия человека и машины в сложных операциях.
Рост интереса Пентагона к беспилотным системам во многом обусловлен стремительным распространением недорогих дронов в конфликтах по всему миру и их все более активным использованием для разведки, атак и контрабанды. Американские чиновники также подчеркивают внутренние риски безопасности — необходимость защиты аэропортов и массовых мероприятий, где несанкционированные беспилотники создают угрозы для авиации и скоплений людей.
Предполагаемое участие SpaceX происходит на фоне все более тесного сотрудничества крупных технологических компаний с оборонным ведомством США в области искусственного интеллекта. Ранее OpenAI, Google (в составе Alphabet), Anthropic и xAI заключили с Пентагоном контракты на сумму до 200 миллионов долларов каждый для масштабирования передовых ИИ-возможностей в оборонных программах. Конкурс по роям дронов — еще один шаг в углубляющемся партнерстве Кремниевой долины и военных структур.
Физики предложили использовать немагнитные примеси для обнаружения квазичастиц, что упростит разработку квантовых компьютеров
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Красавин и кандидат физико-математических наук Вячеслав Неверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить эти квазичастицы.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Июля, 2015
5 лекарств, спасших человечество
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
8 Июня, 2016
Будущее пассажирских самолетов
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии