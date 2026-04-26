Как команда инженеров восстановила потерянное голосовое сообщение умершей жены, которое мужчина слушал 11 лет подряд
Житель Великобритании 11 лет слушал сообщение умершей жены, но из-за технических работ оно исчезло. Чтобы восстановить его, инженеры потратили три дня.
Стэн Битон из Мирфилда более десяти лет хранил сообщение своей умершей жены Руби. Ее голос звучал на автоответчике стационарного телефона, и мужчина слушал его в трудные моменты. Однако в декабре 2014 года сообщение пропало, когда компания Virgin Media проводила технические работы.
Долгие годы мужчина отказывался менять компанию, боясь потерять сообщение. Когда сообщение исчезло, Битон сильно расстроился.
Он связался с Virgin Media. Компания смогла восстановить и сохранить сообщение. 11 инженеров потратили три дня, чтобы отыскать запись.
По словам исполнительного директора по инженерным вопросам в Virgin Media Роба Эванса, найти запись «было все равно что искать иголку в стоге сена». Запись в итоге сохранили на CD-диске, чтобы она больше не зависела от старой телефонной системы.
