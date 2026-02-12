Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран по объему покупки и продажи золота с 2020 года

На фоне роста цен на золото более чем на 230% с 2020 года центральные банки по всему миру запустили одну из крупнейших волн закупок драгоценного металла в современной истории.

Рейтинг стран по объему покупки и продажи золота с 2020 года / © Visual Capitalist

Для многих государств золото перестало быть просто защитным активом — оно стало стратегическим резервом в условиях нарастающей геополитической напряженности, валютной нестабильности и усилий по диверсификации резервов в сторону уменьшения зависимости от доллара США.

Однако не все страны придерживались одинаковой стратегии: одни активно наращивали запасы, другие, напротив, сокращали их.

Инфографика, основанная на данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council), ранжирует государства по наибольшему чистому приросту и сокращению золотых резервов за последние пять лет.

Совокупно 15 крупнейших покупателей увеличили свои официальные запасы почти на 2000 тонн золота за этот период, что свидетельствует о масштабном пересмотре стратегий управления государственными резервами.

Китай продемонстрировал самый значительный прирост, добавив свыше 350 тонн золота. Этот шаг соответствует долгосрочной стратегии Пекина по диверсификации резервов в сторону уменьшения зависимости от доллара США и снижению уязвимости перед западной финансовой системой, укрепляя роль золота как политически нейтрального актива в структуре международных резервов.

Польша заняла второе место, увеличив золотые запасы более чем на 300 тонн в рамках долгосрочной политики укрепления финансовой устойчивости.

В числе крупнейших покупателей также оказались Турция и Индия. Для обеих стран характерны устойчивое инфляционное давление и волатильность национальных валют, что делает золото привлекательным инструментом хеджирования в составе официальных резервов.

Помимо лидеров, заметное пополнение запасов зафиксировано и в ряде развивающихся стран. Бразилия приобрела более 100 тонн золота, а Азербайджан увеличил свои резервы через Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики.

Япония, Таиланд, Венгрия, Сингапур и Россия также расширили золотые резервы, что отражает более широкий глобальный интерес к золоту как стабилизирующему активу в периоды экономической неопределенности.

В то время как многие центробанки наращивали запасы, часть государств, напротив, уменьшила золотые резервы, что подчеркивает различия в приоритетах резервной политики.

Филиппины продемонстрировали наибольшее сокращение — более чем на 65 тонн. Существенные снижения также зафиксированы в Казахстане и Шри-Ланке, что зачастую связано с необходимостью поддержания внутренней ликвидности или пересмотром структуры резервов в условиях экономического давления.

Некоторые европейские страны, включая Германию и Финляндию, показали умеренное сокращение. Изменения в Швейцарии были минимальными, что отражает традиционно стабильный и взвешенный подход страны к управлению золотыми резервами по сравнению с более активными покупателями.

В совокупности представленные данные свидетельствуют о том, что золото вновь утвердилось в качестве краеугольного элемента глобальных резервов — несмотря на то, что государства выбирают различные стратегии подготовки к неопределённому будущему мировой валютной системы.