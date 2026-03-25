Южнокорейская криптофирма случайно отправила пользователям биткоины на 44 миллиарда долларов США
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке раздала клиентам биткоины на сумму более 40 миллиардов долларов США. Биржа хотела поощрить клиентов суммой в 2000 корейских вон, но раздали по 2000 биткоинов.
В Bithumb рассказали, что в качестве рекламной акции хотели раздать каждому пользователю небольшие денежные вознаграждения в размере 2000 корейских вон (1,37 доллара США). Однако из-за ошибки клиенты получили не менее 2000 биткоинов каждый.
Как пояснила криптобиржа, произошедшее не связано со внешним взломом. В компании заверили, что у них не было проблем с системой безопасности и активам клиентов ничего не угрожало.
Bithumb извинилась за ошибку, добавив, что смогла вернуть 99,7% из 620 000 биткоинов. В тот момент они стоили около 44 миллиардов долларов США. В течение 35 минут после ошибочного распределения средств компания ограничила торговлю и вывод биткоинов для 695 клиентов.
Цены на биткоин на Bithumb ненадолго упали на 17%, но позже курс восстановился.
