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В Сколтехе оценили проект децентрализованных финансов
Системы децентрализованных финансов (DeFi) — новое решение на основе технологий блокчейн, в котором отсутствуют посредники (банки, брокеры и так далее), сделки проходят автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи осуществляют непосредственный контроль над своими активами. По мнению Центробанка России, пока такие системы имеют незначительное влияние на мировой финансовый рынок, однако у этой сферы есть потенциал быстрого роста. Ученые из Сколтеха и НИУ ВШЭ провели исследование, в котором впервые проанализировали проект децентрализованных финансов MakerDAO сквозь призму классических финансов.
Результаты исследования доступны в журнале IEEE Access. «Если классические финансовые системы хорошо регулируются (например, Россия и еще 28 юрисдикций придерживаются принципов Базельского комитета по банковскому надзору), то криптовалюты до сих пор являются серой зоной, — прокомментировал Юрий Янович, соавтор исследования и старший научный сотрудник Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей в Сколтехе. — Мы сфокусировались на проекте MakerDAO, пользователи которого могут получить кредит в криптовалюте под залог другой криптовалюты, и оценили риски проекта».
MakerDAO — это платформа с открытым кодом на базе блокчейна Ethereum и одновременно децентрализованная автономная организация, созданная в 2014 году. Права управления распределены между держателями токенов Maker (MKR). Пользователь блокирует различные виды токенов в качестве «залога» в приложении MakerDAO в обмен на стейблкоины DAI и стабилизационную комиссию, а также новые токены управления приложением (MKR).
Группа исследователей впервые собрала набор данных о пользователях проекта MakerDAO — их портфели займов с учетом таких характеристик, как баланс, убыток при дефолте, годовая эквивалентная ставка и вероятность дефолта.
«Уникальность нашего подхода в том, что мы подошли к проектам децентрализованных финансов с точки зрения финансов классических. Благодаря нашей экспертизе, нам удалось собрать те данные, которые, казалось бы, публично доступны, но обработать их непросто из-за сложности технических протоколов. Насколько нам известно, мы первые, кто извлек из крупного DeFi-проекта данные и обработал их так, чтобы они выглядели стандартно, как в классических финансах. Такая выборка может помочь другим исследователям, например, для обучения моделей, прогнозирующих риск отдельных заемщиков», — продолжил Юрий Янович.
Ученые также посчитали эффективную процентную ставку, которую заемщики платят в криптовалюте. Если для тех пользователей, кто хорошо справляется с обслуживанием своего долга, она варьировалась от 0,5 до четырех процентов, то для тех, кто в какой-то момент не справился с обязательствами, она превосходила 100 процентов годовых. Риски неисполнения обязательств исследователи проанализировали с помощью специальной математической модели.
«В классических финансовых системах предполагается, что заемщики независимы между собой, и вероятность того, что они не вернут долг, никак не связана между двумя заемщиками. В MakerDAO ситуация иная: поскольку все заемщики оставляют в качестве займа криптовалюты — в большинстве случаев криптовалюты Ethereum — то цена залогов у всех них зависит от одного и того же базового актива. Когда цена этого актива падает, все заемщики рискуют не справиться с обслуживанием долга. Поэтому нельзя считать, что они все независимы между собой. В связи с этим мы создали специальную модель, учитывающую данное обстоятельство. Она построена на базе пересечения линий уровней случайных блужданий», — добавил Юрий Янович.
Как отметили авторы, работа помогает лучше понять, как устроены процессы займа и выплаты средств в DeFi-проектах, а также предлагает стандартизированный подход к анализу портфелей займов участников таких проектов.
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