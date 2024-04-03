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1 час назад
Сколтех
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В Сколтехе оценили проект децентрализованных финансов

Системы децентрализованных финансов (DeFi) — новое решение на основе технологий блокчейн, в котором отсутствуют посредники (банки, брокеры и так далее), сделки проходят автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи осуществляют непосредственный контроль над своими активами. По мнению Центробанка России, пока такие системы имеют незначительное влияние на мировой финансовый рынок, однако у этой сферы есть потенциал быстрого роста. Ученые из Сколтеха и НИУ ВШЭ провели исследование, в котором впервые проанализировали проект децентрализованных финансов MakerDAO сквозь призму классических финансов.

Сколтех
# блокчейн
# дефолт
# криптовалюта
# финансы
# Центробанк
В Сколтехе оценили проект децентрализованных финансов
В Сколтехе оценили проект децентрализованных финансов / © Getty images

Результаты исследования доступны в журнале IEEE Access. «Если классические финансовые системы хорошо регулируются (например, Россия и еще 28 юрисдикций придерживаются принципов Базельского комитета по банковскому надзору), то криптовалюты до сих пор являются серой зоной, — прокомментировал Юрий Янович, соавтор исследования и старший научный сотрудник Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей в Сколтехе. — Мы сфокусировались на проекте MakerDAO, пользователи которого могут получить кредит в криптовалюте под залог другой криптовалюты, и оценили риски проекта».

MakerDAO — это платформа с открытым кодом на базе блокчейна Ethereum и одновременно децентрализованная автономная организация, созданная в 2014 году. Права управления распределены между держателями токенов Maker (MKR). Пользователь блокирует различные виды токенов в качестве «залога» в приложении MakerDAO в обмен на стейблкоины DAI и стабилизационную комиссию, а также новые токены управления приложением (MKR).

Группа исследователей впервые собрала набор данных о пользователях проекта MakerDAO — их портфели займов с учетом таких характеристик, как баланс, убыток при дефолте, годовая эквивалентная ставка и вероятность дефолта.

«Уникальность нашего подхода в том, что мы подошли к проектам децентрализованных финансов с точки зрения финансов классических. Благодаря нашей экспертизе, нам удалось собрать те данные, которые, казалось бы, публично доступны, но обработать их непросто из-за сложности технических протоколов. Насколько нам известно, мы первые, кто извлек из крупного DeFi-проекта данные и обработал их так, чтобы они выглядели стандартно, как в классических финансах. Такая выборка может помочь другим исследователям, например, для обучения моделей, прогнозирующих риск отдельных заемщиков», — продолжил Юрий Янович.


Динамика изменения долговых обязательств пользователя MakerDAO. Красной линией на графике обозначено изменение долга в стейблкоинах, синей — величины залога / © Loan Portfolio Dataset From MakerDAO Blockchain Project

Ученые также посчитали эффективную процентную ставку, которую заемщики платят в криптовалюте. Если для тех пользователей, кто хорошо справляется с обслуживанием своего долга, она варьировалась от 0,5 до четырех процентов, то для тех, кто в какой-то момент не справился с обязательствами, она превосходила 100 процентов годовых. Риски неисполнения обязательств исследователи проанализировали с помощью специальной математической модели.

«В классических финансовых системах предполагается, что заемщики независимы между собой, и вероятность того, что они не вернут долг, никак не связана между двумя заемщиками. В MakerDAO ситуация иная: поскольку все заемщики оставляют в качестве займа криптовалюты — в большинстве случаев криптовалюты Ethereum — то цена залогов у всех них зависит от одного и того же базового актива. Когда цена этого актива падает, все заемщики рискуют не справиться с обслуживанием долга. Поэтому нельзя считать, что они все независимы между собой. В связи с этим мы создали специальную модель, учитывающую данное обстоятельство. Она построена на базе пересечения линий уровней случайных блужданий», — добавил Юрий Янович.

Как отметили авторы, работа помогает лучше понять, как устроены процессы займа и выплаты средств в DeFi-проектах, а также предлагает стандартизированный подход к анализу портфелей займов участников таких проектов. 

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Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
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Сколтех
# блокчейн
# дефолт
# криптовалюта
# финансы
# Центробанк
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Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
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