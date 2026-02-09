Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Секретный китайский космоплан отправился в четвертый полет

Китай продолжает последовательно продвигаться в области многоразовых орбитальных систем, осуществив запуск экспериментального космоплана и тем самым усилив свое негласное, но устойчивое соперничество с США в этом узком сегменте космических программ, тесно связанных с военными технологиями.

Китайский космоплан, художественное изображение / © Sohu

Аппарат, который часто сравнивают с космопланом X-37B Космических сил США, отправили на орбиту 7 февраля 2026 года, в рамках уже четвертой подобной миссией Китая с 2020 года. Все запуски осуществлялись с космодрома Цзюцюань на ракетах-носителях «Чанчжэн-2F», что указывает на стандартизированную и все более зрелую архитектуру запусков.

Хотя китайские власти не раскрыли официальное название аппарата и его технические характеристики, в сообществе энтузиастов космонавтики он известен как «Шэньлун».

Пекин и на этот раз подчеркивает экспериментальный характер полета «Шэньлун», представляя его как испытание технологий, а не боевое или оперативное применение, и тем самым поддерживая осторожно нейтральный публичный образ своей закрытой программы космопланов.

Китайские СМИ сообщили, что запуск стал очередным этапом технологической верификации в рамках программы создания многоразовых космических аппаратов и является частью более широкой стратегии по совершенствованию орбитальных систем.