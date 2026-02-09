Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Секретный китайский космоплан отправился в четвертый полет
Китай продолжает последовательно продвигаться в области многоразовых орбитальных систем, осуществив запуск экспериментального космоплана и тем самым усилив свое негласное, но устойчивое соперничество с США в этом узком сегменте космических программ, тесно связанных с военными технологиями.
Аппарат, который часто сравнивают с космопланом X-37B Космических сил США, отправили на орбиту 7 февраля 2026 года, в рамках уже четвертой подобной миссией Китая с 2020 года. Все запуски осуществлялись с космодрома Цзюцюань на ракетах-носителях «Чанчжэн-2F», что указывает на стандартизированную и все более зрелую архитектуру запусков.
Хотя китайские власти не раскрыли официальное название аппарата и его технические характеристики, в сообществе энтузиастов космонавтики он известен как «Шэньлун».
Пекин и на этот раз подчеркивает экспериментальный характер полета «Шэньлун», представляя его как испытание технологий, а не боевое или оперативное применение, и тем самым поддерживая осторожно нейтральный публичный образ своей закрытой программы космопланов.
Китайские СМИ сообщили, что запуск стал очередным этапом технологической верификации в рамках программы создания многоразовых космических аппаратов и является частью более широкой стратегии по совершенствованию орбитальных систем.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
