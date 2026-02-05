Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая в мире полностью сертифицированная автоматическая система дозаправки в воздухе установила новый стандарт
Военно-воздушные силы Республики Сингапур стали первыми в мире, кто начал эксплуатацию полностью сертифицированной автоматической системы дозаправки в воздухе на самолетах-заправщиках A330. Таким образом, Сингапур помог Airbus превратить автоматическую дозаправку из экспериментальной технологии в полноценную сертифицированную возможность боевой авиации.
Компания Airbus сообщила, что Национальный институт аэрокосмических технологий Испании одобрил полную сертификацию системы Automatic Air-to-Air Refuelling (A3R) для самолета A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) после нескольких лет испытаний, проведённых совместно с ВВС Сингапура.
Этот шаг, по заявлению Airbus, стал первой в мире полной сертификацией автоматической системы дозаправки на находящемся в строю самолете-заправщике и задал новый ориентир для военной авиации.
Разрешение выдали по итогам обширной программы квалификационных и летных испытаний, проведенных совместно с Военно-воздушными силами Республики Сингапур (RSAF) и Агентством оборонных наук и технологий (DSTA). Полеты выполнялись как в Испании, так и в Сингапуре и охватывали широкий спектр боевых и вспомогательных сценариев.
С завершением сертификации парк A330 MRTT, эксплуатируемый 112-й эскадрильей RSAF, стал первым в мире, где автоматическая дозаправка используется как штатная возможность. В Airbus подчеркнули, что испытания подтвердили зрелость системы, ее безопасность и надёжность в реальных условиях эксплуатации.
Для Сингапура сертификация принесла немедленный практический эффект. По данным DSTA, парк A330 MRTT теперь может выполнять автоматические миссии дозаправки как в дневных, так и в ночных условиях, существенно повышая гибкость при длительных операциях.
Система A3R основана на автоматизации и компьютерном зрении: она самостоятельно обнаруживает самолет-приемник, отслеживает его и выполняет стыковку без ручного управления со стороны оператора. По данным Airbus, такой подход снижает нагрузку на экипаж, повышает точность и уменьшает риск человеческой ошибки при выполнении сложных маневров.
Автоматизация позволяет экипажу заправщика сосредоточиться на общем управлении миссией, а не на постоянном ручном контроле процесса. Кроме того, это дает большую гибкость при поддержке различных типов самолетов в дальних операциях протяженностью в сотни и даже тысячи километров.
Управляемые наноматериалы — важный инструмент биологов-исследователей и врачей. Они могут сочетать ценные свойства — как в новом исследовании коллектива биофизиков из МФТИ и Сколтеха, создавших микросферы с углеродными точками. Российские ученые описали физические и химические свойства наночастиц, а затем доказали их безопасность для нематод C. elegans и возможность визуализировать процессы внутри этих крошечных червей.
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина такого роста — старение населения, потому что с возрастом риск столкнуться с онкологическим заболеванием растет. Среди россиян младше 50 лет вероятность небольшая (около 3–5%), но уже к 60–69 годам она увеличивается в четыре раза. После 70 лет угроза возрастает десятикратно, а к 75 годам с этим может столкнуться примерно каждый четвертый. Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали новую математическую модель, которая позволила качественно оценить, как именно возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Понимание того, какие угрозы наиболее вероятны для каждого возраста, поможет лучше планировать меры: направлять усилия на раннее выявление и предупреждение именно тех видов рака, которые особенно опасны в определенный период жизни.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
