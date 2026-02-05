Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая в мире полностью сертифицированная автоматическая система дозаправки в воздухе установила новый стандарт

Военно-воздушные силы Республики Сингапур стали первыми в мире, кто начал эксплуатацию полностью сертифицированной автоматической системы дозаправки в воздухе на самолетах-заправщиках A330. Таким образом, Сингапур помог Airbus превратить автоматическую дозаправку из экспериментальной технологии в полноценную сертифицированную возможность боевой авиации.

Самолет-заправщик Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) с двумя истребителями F-16 Fighting Falcon / © Airbus

Компания Airbus сообщила, что Национальный институт аэрокосмических технологий Испании одобрил полную сертификацию системы Automatic Air-to-Air Refuelling (A3R) для самолета A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) после нескольких лет испытаний, проведённых совместно с ВВС Сингапура.

Этот шаг, по заявлению Airbus, стал первой в мире полной сертификацией автоматической системы дозаправки на находящемся в строю самолете-заправщике и задал новый ориентир для военной авиации.

Разрешение выдали по итогам обширной программы квалификационных и летных испытаний, проведенных совместно с Военно-воздушными силами Республики Сингапур (RSAF) и Агентством оборонных наук и технологий (DSTA). Полеты выполнялись как в Испании, так и в Сингапуре и охватывали широкий спектр боевых и вспомогательных сценариев.

С завершением сертификации парк A330 MRTT, эксплуатируемый 112-й эскадрильей RSAF, стал первым в мире, где автоматическая дозаправка используется как штатная возможность. В Airbus подчеркнули, что испытания подтвердили зрелость системы, ее безопасность и надёжность в реальных условиях эксплуатации.

Для Сингапура сертификация принесла немедленный практический эффект. По данным DSTA, парк A330 MRTT теперь может выполнять автоматические миссии дозаправки как в дневных, так и в ночных условиях, существенно повышая гибкость при длительных операциях.

Система A3R основана на автоматизации и компьютерном зрении: она самостоятельно обнаруживает самолет-приемник, отслеживает его и выполняет стыковку без ручного управления со стороны оператора. По данным Airbus, такой подход снижает нагрузку на экипаж, повышает точность и уменьшает риск человеческой ошибки при выполнении сложных маневров.

Автоматизация позволяет экипажу заправщика сосредоточиться на общем управлении миссией, а не на постоянном ручном контроле процесса. Кроме того, это дает большую гибкость при поддержке различных типов самолетов в дальних операциях протяженностью в сотни и даже тысячи километров.