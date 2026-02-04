  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 февраля, 15:31
Рейтинг: +153
Посты: 497

На территории Германии обнаружили средневековый подземный туннель внутри 6000-летнего захоронения эпохи неолита

На территории Германии археологи обнаружили редкий средневековый подземный тоннель, спрятанный внутри еще более древнего неолитического погребального комплекса. Находка позволила по-новому взглянуть на то, как древние ландшафты повторно использовались на протяжении тысячелетий.

Сообщество
# археология
# Германия
# история
# средневековье
Вид с воздуха на неолитический погребальный комплекс / © Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт
Вид с воздуха на неолитический погребальный комплекс / © Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт

Исследователи из государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт нашли систему тоннелей недалеко от деревни Райнштедт в земле Саксония-Анхальт. Они проводили раскопки перед строительством объекта ветроэнергетики. Такие системы подземных ходов известны как эрдштали. Конкретно эту систему создали во времена позднего Средневековья внутри рва, датируемого IV тысячелетием до нашей эры.

Такие сооружения крайне редко встречаются в северной Германии. Исследователи спорят об их назначении. Некоторые ученые считают, что их использовали как укрытия во время конфликтов. По мнению других, они имели ритуальное или символическое значение.

Объект в Райнштедте археологи изначально приняли за могилу из-за его вытянутой формы и большой каменной плиты. Продолжив раскопки, они обнаружили явные признаки подземной системы тоннелей. Высота изгибающегося тоннеля — от одного до 1,25 метра, ширина — от 50 до 70 сантиметров. У зоны входа археологи обратили внимание на вырубленную ступень и нишу в стене. В самой узкой части входа лежали большие камни. Вероятно, тоннель могли намеренно запечатать после его последнего использования.

Проход эрдшталя / © Ulf Petzschmann, Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт
Проход эрдшталя / © Ulf Petzschmann, Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт

Внутри тоннеля археологи обнаружили подкову, фрагменты позднесредневековой керамической посуды, скелет лисицы и многочисленные кости мелких млекопитающих. На самом нижнем уровне исследователи нашли тонкий слой древесного угля. Почва вокруг него не покраснела, в связи с чем ученые предположили, что огонь зажигали на короткое время.

У исследователей пока нет однозначного ответа, почему средневековое сообщество вырыло подземный тоннель внутри неолитического погребального памятника. По одной из версий, древняя система рвов в Средние века оставалась различимой на поверхности. Это делало ее удобным ориентиром для устройства скрытого убежища. Кроме того, местное население могло обходить стороной это место из-за ассоциации с языческими погребениями. 

Археологи продолжают изучать сооружение. Анализ находок и слоев почвы позволит точнее определить, когда использовался тоннель.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Существуют ли разумные животные?
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Полет двуглавого орла. Какие дары Русь получила от Византии?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 февраля, 10:48
Игорь Байдов

Неандертальцы и сапиенсы смешивались почти по всей Евразии

Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.

Антропология
# африка
# выход из Африки
# древние виды
# неандертальцы
# сапиенсы
3 февраля, 18:11
Любовь С.

На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Астрономия
# «Юнона»
# вулканизм
# геологическая активность
# лава
# магматические резервуары
# спутники Юпитера
3 февраля, 13:03
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

С первыми серьезными заморозками многие автовладельцы сталкиваются с досадной и стрессовой ситуацией: ключ напрочь отказывается проворачиваться в замке двери. Паника, попытки сильнее надавить или, того хуже, полить замок кипятком могут привести к дорогостоящему ремонту. В чем же причина этого явления и как с ним бороться, опираясь на знания физики, а не на народные мифы? На эти вопросы ответил кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан.

РТУ МИРЭА
# автомобиль
# зима
# мороз
# технологии
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Экзотическое нейтрино из Средиземного моря объяснили взрывом квазиэкстремальной черной дыры

    4 февраля, 14:58

  2. Исчезающие морские черепахи оказались восприимчивы к антропогенному шуму

    4 февраля, 14:04

  3. «Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

    4 февраля, 12:57

  4. Биологи выяснили, как микроокружение ускоряет рецидив рака молочной железы

    4 февраля, 10:59
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Денис Антонов
5 минут назад
Укронацисты зависят от поставок кошачьего наполнителя, ведь они в лотки серут как мой кот. На приучение хохлов к лотку ушло 4 года и 2 Орешника, все

Самые импортозависимые страны: рейтинг

Ярослав Бар
14 минут назад
Ну всë. Женщины больше не нужны

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

otari mazanashvili
18 минут назад
Максим, v gruzii v osnovnom piut na zastoliax i piut vino! Poetamu gruzia v reitinge na pervom meste! V armenii toje ochen mnogo piut no oni piut konik ili votki poetamu oni v reitinge nije! Chelovek kak obichno vino bolshe piot chem votku ili koniak

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Anatolii Ivaniushyn
19 минут назад
Правильно что Украина не в одном списке с оркостаном. Их не должно объединять даже список.

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Центр МРТ
23 минуты назад
Flavius, Ну во-первых если считать Россию Империей только от Петра 1, какие там были поезда? для снабжения, первая небольшая железная дорога была

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

А Б
24 минуты назад
teimuraz, расчет приведён в литрах чистого алкоголя (100% этанол). Абсолютно неважно вино или чистый спирт.

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

А Б
25 минут назад
Нашел в оригинале В контексте ЦУР (SDG) ООН, показатель 3.5.2 измеряет потребление чистого алкоголя в литрах на душу населения (15 лет и старше) за

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

А Б
27 минут назад
Максим, где в России? В Чечне? В Петербурге? В Туве?

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

А Б
28 минут назад
Литров чего? Абсолютно бессмысленная статья

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Николай Божов
28 минут назад
teimuraz, считается чистого алкоголя. Вместо 0.5 водки надо выпить 2-3 литра вина

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Боцман
29 минут назад
Странно,что Вольво нет, были же самые надёжные когда то

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Николай Божов
29 минут назад
Денис, там написано ниже. 7 с копейками литров

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Боцман
30 минут назад
Murat, лучше пить,чем с овцами совокуплятся,как ты и твои земляки

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Владимир Аболинс
37 минут назад
А где кетайса? Шери омодные и зикры?

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Инир Каб
50 минут назад
Я написал песню, игуанопад 2026 апокалипсис

Во Флориде мороз достиг точки «игуанопада»

Аслан Баймухамедов
54 минуты назад
Не знал что Палау когда то была частью Советского Союза 😂

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Георгий Пятницкий
1 час назад
Необъективно. Где УАЗ?

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Noel Dedja
1 час назад
This article on Naked Science about the FiiO M9 was very interesting. The clear hi-fi sound and premium audio experience are also perfect for gamers, especially when playing games with music or streaming. Good sound takes immersion to the next level. Tech and gaming

Hi-Fi-плеер Fiio M9: пора услышать истинное звучание знакомых треков

teimuraz matiashvili
1 час назад
В этом рейтинге есть одно добавление- в Грузии восновном потребляют вино

Уровень потребления алкоголя в постсоветских странах

Дмитрий Сокельников
1 час назад
Как говорил один знаменитый фрик стример: "Можно это Вμεβατь?".

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно