На территории Германии обнаружили средневековый подземный туннель внутри 6000-летнего захоронения эпохи неолита

На территории Германии археологи обнаружили редкий средневековый подземный тоннель, спрятанный внутри еще более древнего неолитического погребального комплекса. Находка позволила по-новому взглянуть на то, как древние ландшафты повторно использовались на протяжении тысячелетий.

Вид с воздуха на неолитический погребальный комплекс / © Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт

Исследователи из государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт нашли систему тоннелей недалеко от деревни Райнштедт в земле Саксония-Анхальт. Они проводили раскопки перед строительством объекта ветроэнергетики. Такие системы подземных ходов известны как эрдштали. Конкретно эту систему создали во времена позднего Средневековья внутри рва, датируемого IV тысячелетием до нашей эры.

Такие сооружения крайне редко встречаются в северной Германии. Исследователи спорят об их назначении. Некоторые ученые считают, что их использовали как укрытия во время конфликтов. По мнению других, они имели ритуальное или символическое значение.

Объект в Райнштедте археологи изначально приняли за могилу из-за его вытянутой формы и большой каменной плиты. Продолжив раскопки, они обнаружили явные признаки подземной системы тоннелей. Высота изгибающегося тоннеля — от одного до 1,25 метра, ширина — от 50 до 70 сантиметров. У зоны входа археологи обратили внимание на вырубленную ступень и нишу в стене. В самой узкой части входа лежали большие камни. Вероятно, тоннель могли намеренно запечатать после его последнего использования.

Проход эрдшталя / © Ulf Petzschmann, Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт

Внутри тоннеля археологи обнаружили подкову, фрагменты позднесредневековой керамической посуды, скелет лисицы и многочисленные кости мелких млекопитающих. На самом нижнем уровне исследователи нашли тонкий слой древесного угля. Почва вокруг него не покраснела, в связи с чем ученые предположили, что огонь зажигали на короткое время.

У исследователей пока нет однозначного ответа, почему средневековое сообщество вырыло подземный тоннель внутри неолитического погребального памятника. По одной из версий, древняя система рвов в Средние века оставалась различимой на поверхности. Это делало ее удобным ориентиром для устройства скрытого убежища. Кроме того, местное население могло обходить стороной это место из-за ассоциации с языческими погребениями.

Археологи продолжают изучать сооружение. Анализ находок и слоев почвы позволит точнее определить, когда использовался тоннель.