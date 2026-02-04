Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В ОАЭ стартовало строительство первой фазы скоростной петли под Дубаем с участием компании Маска
Объединенные Арабские Эмираты приступили к строительству первой фазы «Дубайской петли» (Dubai Loop) — подземной транспортной системы, создаваемой в партнерстве с компанией Илона Маска Boring Company, — с начальной инвестицией около 154 миллионов долларов США (более 11 миллиардов рублей).
Проект, объявленный менее года назад шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом, наследным принцем Дубая, заместителем премьер-министра и министром обороны ОАЭ, призван существенно улучшить городскую транспортную сеть, связав ключевые коммерческие, жилые и туристические районы посредством подземных туннелей.
Проект в целом охватит 24 километра, а первая фаза предполагает строительство 6,4-километрового пилотного маршрута с четырьмя станциями, соединяющими Dubai International Financial Centre и Dubai Mall, Burj Khalifa. Эта стадия создаст основу для расширения до полного маршрута с 19 станциями, соединяющего Dubai World Trade Centre и финансовый район с Business Bay.
Туннели «Дубайской петли» будут иметь диаметр 3,6 метра и предназначены для автомобильного транспорта. Использование передовых технологий проходки позволяет ускорить строительство, снизить расходы и уменьшить воздействие на существующие дороги и инфраструктуру по сравнению с традиционными системами.
Пилотный маршрут рассчитан примерно на 13 000 пассажиров в день. Полная трасса, как ожидается, сможет обслуживать около 30 000 пассажиров в день.
Строительство первой фазы планируется завершить в течение двух лет, при этом последующие этапы будут ускорены после запуска начального сегмента.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Марта, 2017
Тяга к звездам
9 Января, 2017
CES 2017: главные новинки
11 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии