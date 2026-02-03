Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: 12 крупнейших ударных кратеров Земли
Один-единственный удар астероида способен радикально изменить облик планеты, и история Земли хранит следы нескольких поистине катастрофических столкновений.
Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist на основе данных Earth Impact Database, демонстрирует 12 крупнейших подтвержденных ударных кратеров на нашей планете — от гигантских бассейнов, сформированных древнейшими ударами, до сравнительно недавних столкновений.
Первое место по размеру занимает кратер Вредефорт в Южной Африке — его диаметр достигает 160 километров. Однако он образовался более двух миллиардов лет назад и за это время подвергся сильной эрозии. Второй по величине — кратер Чиксулуб в Мексике — сохранился значительно лучше и широко известен своей ролью в мел-палеогеновом массовом вымирании, уничтожившем большинство динозавров.
Любопытно, что больший размер кратера не всегда означает более разрушительные последствия. Как отмечают ученые, не меньшую роль играют скорость астероида, угол его падения и состав. Предполагается, что тело, образовавшее кратер Чиксулуб, высвободило энергию, эквивалентную более чем 100 миллионам мегатонн тротила, вызвав глобальные пожары и цунами.
В то же время такие древние удары, как Мороквенг или Садбери, были сопоставимы по масштабу, но произошли задолго до появления сложных форм жизни и потому не привели к каким-либо известным массовым вымираниям.
Некоторые кратеры, например Садбери в канадской провинции Онтарио, оставили после себя уникальные геологические структуры и богатые месторождения полезных ископаемых. Бассейн Садбери и сегодня остается одним из самых экономически значимых горнодобывающих регионов мира, богатым никелем и медью.
Другие, такие как кратер Мороквенг в Южной Африке, сохранили даже фрагменты самого метеорита — они были обнаружены на глубине в несколько километров под поверхностью Земли.
Несмотря на колоссальный возраст Земли, большинство ранних ударных структур исчезли в результате эрозии и тектонической активности. Самые древние «шрамы» планеты постепенно стираются временем — в отличие от Луны или Марса, где они сохраняются гораздо лучше. Именно поэтому такие кратеры, как Вредефорт или Биверхед, имеют особую ценность: они дают редкую возможность заглянуть в эпоху планетарных катастроф, произошедших миллиарды лет назад.
