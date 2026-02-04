  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 февраля, 22:37
На Майорке, возможно, обнаружили давно затерянный римский город 

Археологи, работающие на испанском острове Майорка, возможно, обнаружили давно потерянный римский город. Исследователи полагают, что это может быть один из городов, которые когда-то упоминал античный автор, но их точное местоположение ученые пока не определили.

Место раскопок Сон Форнес / © ASOME-UAB
Место раскопок Сон Форнес / © ASOME-UAB

Археологи из Автономного университета Барселоны во время раскопок на археологическом объекте Сон Форнес, расположенном недалеко от города Монтуири, обнаружили крупномасштабные римские постройки. Вероятно, там располагалось поселение, о котором ранее не знали исследователи. Ученые предположили, что на этом месте мог располагаться Туцис или Гиум. Оба римских города упоминал античный автор Плиний Старший, но их точное местоположение до сих пор не определили. 

Исследовательская группа Arqueología Social Mediterránea почти 20 лет ведет раскопки в Сон Форнесе, но именно открытия последнего археологического сезона вывели проект на новый уровень. Ученые обнаружили архитектурные остатки, соответствующие четко спланированной римской градостроительной схеме. Это считается ключевым признаком города, а не сельского поселения. Ученые уже раскопали территорию, занимающую около пяти тысяч квадратных метров. Археолог Беатриу Паломар отметил, что результаты раскопок дают основания полагать, что на этом месте находился именно Туцис.

На месте раскопок исследователи обнаружили не только масштабные постройки, но и ценные артефакты. Среди находок — традиционная римская черепица, указывающая на высокий статус построек. Также археологи обнаружили амфоры и изысканную посуду, свидетельствующие о богатстве, торговых связях и значительном населении во времена Римской империи. 

Сон Форнес — один из самых значимых археологических памятников Балеарских островов. Ученые ведут там раскопки с 1975 года. Во времена Римской империи Майорка приобрела стратегическое значение благодаря своему расположению в западной части Средиземного моря. Римляне строили там дороги, порты, развивали сельское хозяйство. 

Города Туцис и Гиум — одни из главных загадок римской Майорки. Предположительно, оба города основали, когда Балеарские острова завоевал римский полководец Квинт Цецилий Метелл в 123 году до нашей эры. Хотя оба города упоминал Плиний Старший, исследователи не знают, где именно они находились. Возможно, ученые смогут определить, какой именно город они нашли, во время раскопок в следующем археологическом сезоне. Исследователи планируют сосредоточиться на предполагаемом центре города.

