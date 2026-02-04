Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
На Майорке, возможно, обнаружили давно затерянный римский город
Археологи, работающие на испанском острове Майорка, возможно, обнаружили давно потерянный римский город. Исследователи полагают, что это может быть один из городов, которые когда-то упоминал античный автор, но их точное местоположение ученые пока не определили.
Археологи из Автономного университета Барселоны во время раскопок на археологическом объекте Сон Форнес, расположенном недалеко от города Монтуири, обнаружили крупномасштабные римские постройки. Вероятно, там располагалось поселение, о котором ранее не знали исследователи. Ученые предположили, что на этом месте мог располагаться Туцис или Гиум. Оба римских города упоминал античный автор Плиний Старший, но их точное местоположение до сих пор не определили.
Исследовательская группа Arqueología Social Mediterránea почти 20 лет ведет раскопки в Сон Форнесе, но именно открытия последнего археологического сезона вывели проект на новый уровень. Ученые обнаружили архитектурные остатки, соответствующие четко спланированной римской градостроительной схеме. Это считается ключевым признаком города, а не сельского поселения. Ученые уже раскопали территорию, занимающую около пяти тысяч квадратных метров. Археолог Беатриу Паломар отметил, что результаты раскопок дают основания полагать, что на этом месте находился именно Туцис.
На месте раскопок исследователи обнаружили не только масштабные постройки, но и ценные артефакты. Среди находок — традиционная римская черепица, указывающая на высокий статус построек. Также археологи обнаружили амфоры и изысканную посуду, свидетельствующие о богатстве, торговых связях и значительном населении во времена Римской империи.
Сон Форнес — один из самых значимых археологических памятников Балеарских островов. Ученые ведут там раскопки с 1975 года. Во времена Римской империи Майорка приобрела стратегическое значение благодаря своему расположению в западной части Средиземного моря. Римляне строили там дороги, порты, развивали сельское хозяйство.
Города Туцис и Гиум — одни из главных загадок римской Майорки. Предположительно, оба города основали, когда Балеарские острова завоевал римский полководец Квинт Цецилий Метелл в 123 году до нашей эры. Хотя оба города упоминал Плиний Старший, исследователи не знают, где именно они находились. Возможно, ученые смогут определить, какой именно город они нашли, во время раскопок в следующем археологическом сезоне. Исследователи планируют сосредоточиться на предполагаемом центре города.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Ученые НИУ ВШЭ выявили молекулярный механизм агрессивного течения рака молочной железы. Оказалось, что источником сигналов, поддерживающих рост опухоли, служит не она сама, а ее микроокружение. Исследователи также показали, что снижение уровня белка IGFBP6 в микроокружении опухоли приводит к накоплению макрофагов — иммунных клеток, связанных с повышенным риском рецидива. Эти данные уже сейчас позволяют точнее оценивать риски у пациенток, а в перспективе — разрабатывать препараты, направленные на клетки микроокружения опухоли.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
