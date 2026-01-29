Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA перенесло запуск миссии Crew-12 на более ранний срок после первой медицинской эвакуации с МКС

NASA объявило о переносе на более ранний срок запуска следующей пилотируемой миссии к Международной космической станции (МКС). Теперь старт миссии Crew-12 намечен на 11 февраля — экипаж должен прибыть на орбиту и сменить сокращенный состав станции.

Участники миссии Crew-12, слева направо: Андрей Федяев, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено / © NASA

В настоящее время на борту МКС работают всего три человека, обеспечивающие обслуживание станции и проведение научных экспериментов. Такая ситуация сложилась после досрочного возвращения экипажа Crew-11 14 января — первой в истории станции медицинской эвакуации.

Миссия Crew-12 изначально планировались как смена экипажа Crew-11 и должна была некоторое время работать вместе с ними на орбите перед возвращением предыдущего состава на Землю. Первоначально запуск миссии планировали 15 февраля, однако NASA и SpaceX смогли подготовить корабль Crew Dragon и ракету-носитель Falcon 9 раньше графика.

В состав экипажа Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир (командир миссии) и Джек Хэтэуэй (пилот), а также специалисты миссии — астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.

Четверка отправится к МКС на корабле Crew Dragon «Grace» и проведет на орбите девять месяцев, что превышает стандартную шестимесячную длительность экспедиции.

Для Джессики Меир и Андрея Федяева этот полет станет вторым, причем для Федяева — уже второй длительной экспедицией. Джек Хэтэуэй и Софи Адено отправятся в космос впервые.

Окно запуска миссии Crew-12 откроется 11 февраля 2026 года. Старт запланирован с площадки LC-40 космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.