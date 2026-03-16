Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сельскохозяйственные угодья занимают в мире более 46 миллионов квадратных километров, составляя основу глобального производства продовольствия.

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель / © Visual Capitalist

Инфографика выше ранжирует 50 стран по площади сельскохозяйственных земель, используя самые свежие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации, собранные Всемирным банком. С большим отрывом первое место занимает Китай, за которым следуют Соединенные Штаты и Австралия.

С площадью около двух миллионов квадратных миль (более пяти миллионов квадратных километров) Китай располагает крупнейшими сельскохозяйственными угодьями в мире. Примерно пятая часть населения страны занята в сельском хозяйстве, а сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем сельскохозяйственной продукции.

Интересно, что сельхозугодий у Китая больше, чем у значительно более крупных по территории стран — таких как Россия (более 2,1 миллиона квадратных километров) и Канада (около 569 тысяч квадратных километров). Причина в том, что огромные пространства этих государств занимают холодные регионы, тундра и зоны вечной мерзлоты.

Однако изменение климата может со временем изменить географию мирового сельского хозяйства: северные территории, ранее слишком холодные для земледелия, постепенно становятся более пригодными для выращивания культур.

Следующие позиции в рейтинге занимают США (4,1 миллиона квадратных километров), Австралия (3,6 миллиона квадратных километров) и Бразилия (2,3 миллиона квадратных километров). Каждая из этих стран специализируется на разных культурах.

Например, США являются крупнейшим в мире производителем кукурузы, тогда как Бразилия лидирует по выращиванию сои и сахарного тростника. Тем временем Австралия, несмотря на преимущественно засушливый климат, сумела стать крупным производителем пшеницы и других зерновых культур, соперничая с такими крупными производителями, как Индия и Украина.

Африканские страны составляют почти половину из 50 государств с крупнейшими площадями сельскохозяйственных земель. Среди них выделяются Судан (1,1 миллиона квадратных километров), Южно-Африканская Республика (963 тысячи квадратных километров) и Нигерия (694 тысяч квадратных километров).