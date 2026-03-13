Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA заявило о готовности ракеты для «Артемида II»: первый за полвека пилотируемый запуск к Луне возможен уже 1 апреля
Следующая лунная миссия NASA вновь возвращается к графику. Руководители лунной экспедиции «Артемида II» в течение последних двух дней провели финальную проверку готовности к полету перед тем, как ракета Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion вновь будут доставлены на стартовую площадку.
Недавно завершенный ремонт ракеты проводился внутри здания вертикальной сборки — Vehicle Assembly Building (VAB) — в Космическом центре Кеннеди. Теперь наземные команды готовят систему к транспортировке на стартовый комплекс Launch Complex-39B.
Вывоз ракеты на стартовую площадку запланирован на 19 марта, а запуск может состояться уже 1 апреля, сообщили представители NASA.
Миссия «Артемида II» станет первым пилотируемым полетом NASA к Луне более чем за 50 лет. Первоначально запуск планировался раньше в этом месяце. Однако во время первой репетиции запуска с заправкой возникли проблемы. Вторая попытка, проведенная в феврале, прошла успешно, но последующие проверки выявили нарушение подачи гелия в верхней ступени ракеты.
После обнаружения неисправности 25 февраля ракету вернули в VAB для ремонта. Инженеры установили, что проблема связана с уплотнением быстросъемного соединения на верхней ступени SLS. Это соединение служит точкой, через которую наземные коммуникации стартовой башни подают гелий в ракету. Гелий в ракете используется для поддержания давления в топливных баках и работы некоторых систем.
Теперь проблема полностью устранена, и NASA решило не проводить третью репетицию заправки. Следующая заправка ракеты должна состояться уже непосредственно в день запуска.
Как следует из названия, «Артемида II» станет второй миссией программы «Артемида» , но первой пилотируемой. Первая миссия — «Артемида I» — прошла в ноябре 2022 года. Тогда беспилотный корабль Orion совершил полет к Луне, чтобы подтвердить работоспособность систем. Главная задача «Артемида II» — доказать, что Orion способен безопасно поддерживать экипаж в дальнем космосе.
Если запуск «Артемида II» не состоится 1 апреля, у NASA есть резервные окна: 2–6 апреля, затем 30 апреля и в мае. Если миссия пройдет успешно, это станет важнейшим шагом в возвращении людей к Луне и подготовке к дальнейшим полетам в глубокий космос.
Распределение невидимой материи вокруг сливающихся черных дыр и в космическом пространстве способно искажать форму гравитационных волн, которые ученые ловят с помощью интерферометров. К такому выводу астрофизики пришли, проанализировав потенциальное влияние темной материи на движение компактных объектов и распространение гравитационных сигналов.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Бактерии вида Roseburia inulinivorans напрямую повлияли на объем мускулатуры и размер клеточных волокон. Микроб специфически изменял метаболизм сложных аминокислот и стимулировал рост быстрых волокон. Наличие микроорганизма в кишечнике пожилых людей строго коррелировало с высокой силой.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
