NASA заявило о готовности ракеты для «Артемида II»: первый за полвека пилотируемый запуск к Луне возможен уже 1 апреля

Следующая лунная миссия NASA вновь возвращается к графику. Руководители лунной экспедиции «Артемида II» в течение последних двух дней провели финальную проверку готовности к полету перед тем, как ракета Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion вновь будут доставлены на стартовую площадку.

Ракета Space Launch System / © NASA

Недавно завершенный ремонт ракеты проводился внутри здания вертикальной сборки — Vehicle Assembly Building (VAB) — в Космическом центре Кеннеди. Теперь наземные команды готовят систему к транспортировке на стартовый комплекс Launch Complex-39B.

Вывоз ракеты на стартовую площадку запланирован на 19 марта, а запуск может состояться уже 1 апреля, сообщили представители NASA.

Миссия «Артемида II» станет первым пилотируемым полетом NASA к Луне более чем за 50 лет. Первоначально запуск планировался раньше в этом месяце. Однако во время первой репетиции запуска с заправкой возникли проблемы. Вторая попытка, проведенная в феврале, прошла успешно, но последующие проверки выявили нарушение подачи гелия в верхней ступени ракеты.

После обнаружения неисправности 25 февраля ракету вернули в VAB для ремонта. Инженеры установили, что проблема связана с уплотнением быстросъемного соединения на верхней ступени SLS. Это соединение служит точкой, через которую наземные коммуникации стартовой башни подают гелий в ракету. Гелий в ракете используется для поддержания давления в топливных баках и работы некоторых систем.

Теперь проблема полностью устранена, и NASA решило не проводить третью репетицию заправки. Следующая заправка ракеты должна состояться уже непосредственно в день запуска.

Как следует из названия, «Артемида II» станет второй миссией программы «Артемида» , но первой пилотируемой. Первая миссия — «Артемида I» — прошла в ноябре 2022 года. Тогда беспилотный корабль Orion совершил полет к Луне, чтобы подтвердить работоспособность систем. Главная задача «Артемида II» — доказать, что Orion способен безопасно поддерживать экипаж в дальнем космосе.

Если запуск «Артемида II» не состоится 1 апреля, у NASA есть резервные окна: 2–6 апреля, затем 30 апреля и в мае. Если миссия пройдет успешно, это станет важнейшим шагом в возвращении людей к Луне и подготовке к дальнейшим полетам в глубокий космос.