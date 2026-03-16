Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира
Инфографика сравнивает энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира, показывая, какая доля их общего энергопотребления приходится на нефть, природный газ, уголь, атомную энергию, гидроэнергию и другие возобновляемые источники.
Данные для визуализации взяты из обзора Института энергетики — Статистический обзор мировой энергетики за 2025 год.
Нефть остается крупнейшим источником энергии в шести из 10 крупнейших экономик, включая Соединенные Штаты, Германию, Японию, Великобританию и Италию. В этих странах нефть играет ключевую роль в транспортном секторе и промышленности.
Среди группы наибольшая зависимость от нефти наблюдается в Италии — почти 46% энергии страны поступает из нефти. Германия и Великобритания также сильно зависят от нефти, хотя в последние годы обе страны активно наращивают мощности возобновляемой энергетики.
Даже в экономически развитых странах с амбициозными климатическими целями замена нефти остается сложной задачей из-за ее центральной роли в глобальных транспортных системах.
Уголь продолжает доминировать в энергетическом балансе двух самых населенных стран мира. В Китай на уголь приходится 58% общего энергопотребления, а в Индия — около 59%.
Такая зависимость обусловлена крупной промышленной базой обеих стран и наличием собственных угольных ресурсов. Уголь остается относительно дешевым и надежным источником энергии для промышленного производства и генерации электроэнергии.
Однако Китай и Индия также активно инвестируют в возобновляемые источники и атомную энергию, стремясь сочетать экономический рост с сокращением выбросов.
Некоторые страны делают упор на атомную или гидроэнергию, а не только на возобновляемые источники.
Франция выделяется высокой зависимостью от атомной энергии, которая обеспечивает более 46% общего энергопотребления страны.
Канада, напротив, выигрывает от обилия гидроэнергетических ресурсов: на гидроэнергию приходится более 10% энергии. Кроме того, энергетический баланс Канады относительно сбалансирован между нефтью и природным газом.
Россия показывает наименьшую долю возобновляемой энергии в группе — всего 0,2%, что отражает огромные запасы ископаемого топлива и сильную зависимость от природного газа, который составляет более половины энергетического баланса страны.
