Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Инфографика сравнивает энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира, показывая, какая доля их общего энергопотребления приходится на нефть, природный газ, уголь, атомную энергию, гидроэнергию и другие возобновляемые источники.

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира / © Visual Capitalist

Данные для визуализации взяты из обзора Института энергетики — Статистический обзор мировой энергетики за 2025 год.

Нефть остается крупнейшим источником энергии в шести из 10 крупнейших экономик, включая Соединенные Штаты, Германию, Японию, Великобританию и Италию. В этих странах нефть играет ключевую роль в транспортном секторе и промышленности.

Среди группы наибольшая зависимость от нефти наблюдается в Италии — почти 46% энергии страны поступает из нефти. Германия и Великобритания также сильно зависят от нефти, хотя в последние годы обе страны активно наращивают мощности возобновляемой энергетики.

Даже в экономически развитых странах с амбициозными климатическими целями замена нефти остается сложной задачей из-за ее центральной роли в глобальных транспортных системах.

Уголь продолжает доминировать в энергетическом балансе двух самых населенных стран мира. В Китай на уголь приходится 58% общего энергопотребления, а в Индия — около 59%.

Такая зависимость обусловлена крупной промышленной базой обеих стран и наличием собственных угольных ресурсов. Уголь остается относительно дешевым и надежным источником энергии для промышленного производства и генерации электроэнергии.

Однако Китай и Индия также активно инвестируют в возобновляемые источники и атомную энергию, стремясь сочетать экономический рост с сокращением выбросов.

Некоторые страны делают упор на атомную или гидроэнергию, а не только на возобновляемые источники.

Франция выделяется высокой зависимостью от атомной энергии, которая обеспечивает более 46% общего энергопотребления страны.

Канада, напротив, выигрывает от обилия гидроэнергетических ресурсов: на гидроэнергию приходится более 10% энергии. Кроме того, энергетический баланс Канады относительно сбалансирован между нефтью и природным газом.

Россия показывает наименьшую долю возобновляемой энергии в группе — всего 0,2%, что отражает огромные запасы ископаемого топлива и сильную зависимость от природного газа, который составляет более половины энергетического баланса страны.