О мероприятии

Почему больше не существует подцарства «простейшие животные»? Как получилось, что насекомые оказались ракообразными, а паразитические «простейшие» миксоспоридии — ближайшими родственниками кораллов и гидр? И почему даже сегодня, в эпоху сравнительной геномики, ученые не могут сказать, что полностью реконструировали древо жизни?

Кандидат биологических наук Илья Удалов расскажет о молекулярной революции в систематике, о сенсационных открытиях последних десятилетий и о том, почему морфология по-прежнему незаменима — особенно когда речь идет об организмах, вымерших сотни миллионов лет назад.

