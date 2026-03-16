Спутники запечатлели извержение самого активного вулкана Филиппин
В любой момент времени на Земле извергаются примерно двадцать вулканов. Среди них нередко оказывается Майон — самый активный вулкан Филиппин. Этот почти идеально симметричный стратовулкан, расположенный на острове Лусон, возвышается более чем на 2400 метров над уровнем моря.
Исследования показали, что за последние пять тысяч лет Майон извергался 65 раз, а нынешний эпизод активности начался в январе 2026 года. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сначала сообщил об усилении камнепадов в районе вершины и о вздутии верхних склонов вулкана. В начале января уровень тревоги повысили до третьего по пятибалльной шкале после того, как из кратера начала изливаться лава, а по одному из склонов стали спускаться раскаленные облака пепла и обломков — так называемые пирокластические потоки (или пирокластические плотностные течения).
Вулкан продолжал выбрасывать пепел и изливать лаву и 26 февраля, когда спутник Landsat 8 с прибором Operational Land Imager сделал редкий относительно ясный снимок, представленный выше. Изображение в естественных цветах было дополнено инфракрасными данными, позволяющими выделить тепловую сигнатуру лавы.
Третий уровень тревоги, сохранявшийся и в марте, привел к эвакуации людей из зоны в радиусе шести километров от кратера. Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома в ряде населенных пунктах. В прошлом пирокластические потоки уже демонстрировали свою разрушительную силу: в 1814 году они привели к гибели более тысячи человек, в 1897 году — не менее четырехсот, а в 1993 году — 77 человек. Во время извержения 1984 года было эвакуировано более 73 тысяч жителей.
Выбросы диоксида серы (SO₂) во время нынешнего извержения в среднем составляли 2466 тонн в сутки, а 4 февраля 2026 года был зафиксирован пик — 6569 тонн. Это оказался самый высокий суточный уровень выбросов SO₂ за последние 15 лет. Позднее этот показатель был превышен: 6 марта выбросы достигли 7633 тонн.
