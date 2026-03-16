Спутники запечатлели извержение самого активного вулкана Филиппин

В любой момент времени на Земле извергаются примерно двадцать вулканов. Среди них нередко оказывается Майон — самый активный вулкан Филиппин. Этот почти идеально симметричный стратовулкан, расположенный на острове Лусон, возвышается более чем на 2400 метров над уровнем моря.

Спутники засняли пробуждение самого активного вулкана на Филиппинах / © NASA Earth Observatory

Исследования показали, что за последние пять тысяч лет Майон извергался 65 раз, а нынешний эпизод активности начался в январе 2026 года. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сначала сообщил об усилении камнепадов в районе вершины и о вздутии верхних склонов вулкана. В начале января уровень тревоги повысили до третьего по пятибалльной шкале после того, как из кратера начала изливаться лава, а по одному из склонов стали спускаться раскаленные облака пепла и обломков — так называемые пирокластические потоки (или пирокластические плотностные течения).

Вулкан продолжал выбрасывать пепел и изливать лаву и 26 февраля, когда спутник Landsat 8 с прибором Operational Land Imager сделал редкий относительно ясный снимок, представленный выше. Изображение в естественных цветах было дополнено инфракрасными данными, позволяющими выделить тепловую сигнатуру лавы.

Третий уровень тревоги, сохранявшийся и в марте, привел к эвакуации людей из зоны в радиусе шести километров от кратера. Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома в ряде населенных пунктах. В прошлом пирокластические потоки уже демонстрировали свою разрушительную силу: в 1814 году они привели к гибели более тысячи человек, в 1897 году — не менее четырехсот, а в 1993 году — 77 человек. Во время извержения 1984 года было эвакуировано более 73 тысяч жителей.

Выбросы диоксида серы (SO₂) во время нынешнего извержения в среднем составляли 2466 тонн в сутки, а 4 февраля 2026 года был зафиксирован пик — 6569 тонн. Это оказался самый высокий суточный уровень выбросов SO₂ за последние 15 лет. Позднее этот показатель был превышен: 6 марта выбросы достигли 7633 тонн.