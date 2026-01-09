Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Впервые в истории МКС: NASA проведет эвакуацию экипажа миссии Crew-11 по медицинским показаниям
NASA сообщило, что впервые за всю историю Международной космической станции (МКС) астронавты покинут ее раньше запланированного срока по медицинским показаниям.
Днем 8 января американское космическое агентство объявило о решении досрочно вернуть на Землю всех четырех участников миссии Crew-11. Поводом стала медицинская проблема, возникшая у одного из членов экипажа на орбите.
Это будет первая медицинская эвакуация за всю историю орбитальной лаборатории, где с ноября 2000 года непрерывно работают сменные экипажи. Однако, как подчеркнули представители агентства, поводов для тревоги нет: состояние пострадавшего астронавта стабильное, и, по их словам, все должно быть в порядке.
В состав Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, представитель Японии Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.
Экипаж стартовал к МКС 1 августа 2025 года на корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX. Миссия уже подходила к завершению — запланированное пребывание на станции составляло около шести месяцев, — что, вероятно, упростило принятие решения об эвакуации.
Точные сроки возвращения пока не определены, однако, по словам администратора NASA Джареда Айзекмана, обновленная информация появится в ближайшие дни. Медицинская проблема дала о себе знать в среду, 7 января, когда NASA объявило о переносе выхода в открытый космос, запланированного на 8 января, из-за «медицинских опасений», связанных с одним из астронавтов. Этот выход должны были выполнять Кардман и Финк.
NASA не раскрывает, кто именно из членов экипажа столкнулся с проблемой и в чем она заключается, ссылаясь на соображения конфиденциальности. Однако на пресс-брифинге главный врач NASA доктор Джеймс Полк подчеркнул, что ситуация никак не связана ни с самим выходом в космос, ни с подготовкой к нему.
«Это не травма, полученная в ходе выполнения работ», — отметил Полк. — «Речь идет о медицинском состоянии, которое проявилось в сложных условиях микрогравитации, а также о тех ограничениях оборудования, которыми мы располагаем для постановки точного диагноза».
По словам Полка, медицинская эвакуация с МКС — явление не столь уж неожиданное и, более того, давно назревшее. Согласно статистическим моделям, подобный инцидент должен происходить примерно раз в три года.
Сменная миссия Crew-12, также состоящая из четырех астронавтов, в настоящее время запланирована к запуску на середину февраля. NASA рассматривает возможность ускорения сроков старта, однако маловероятно, что Crew-12 сможет отправиться к станции до возвращения Crew-11.
После отлета Crew-11 на МКС, по всей вероятности, на некоторое время останутся лишь три человека: астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на станцию 27 ноября на российском корабле «Союз».
Таким образом, Уильямс временно станет единственным американцем на борту станции. Однако, как заверили в NASA, он полностью готов к этой ответственности.
«Крис обучен выполнять любую задачу, которую мы можем ему поручить на борту станции», — заявил заместитель администратора NASA Амит Кшатрия.
