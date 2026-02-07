  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 февраля, 18:55
В Северном море 10 стран построят сеть ветровых электростанций мощностью 100 гигаватт

Десять европейских стран планируют развивать ветроэнергетику в Северном море. Страны договорились начать строительство сети ветровых электростанций в начале 2030-х годов.

Плавучая ветряная электростанция Миддельгрюнден, около Копенгагена, Дания / © Kim Hansen, Wikipedia 
Плавучая ветряная электростанция Миддельгрюнден, около Копенгагена, Дания / © Kim Hansen, Wikipedia 

О планах превратить Северное море в «крупнейший в мире резервуар чистой энергии» заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Помимо Германии, к планам присоединились Великобритания, Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия. 

Министры энергетики европейских стран встретились в Гамбурге, чтобы подписать декларацию о совместных обязательствах. Согласно договору, правительства пообещали совместно строить каждый год ветропарки мощностью пять гигаватт в период с 2031 по 2040 год. Одновременно более 100 компаний подписали отраслевую декларацию с обещаниями снизить затраты и создать 91 000 рабочих мест.

Страны планируют построить сеть ветровых электростанций мощностью 100 гигаватт, подключенную к энергосистемам стран через высоковольтные подводные кабели. Этой мощности будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 143 миллиона домов.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд отметил, что страна «защищает свои национальные интересы», продвигая чистую энергетику и снижая зависимость от ископаемого топлива. Страны заключили соглашение менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Великобритании по отказу от добычи нефти и газа в Северном море.

